Macron dice que está listo para hablar con Putin Macron afirma que está listo para dialogar con Putin

El presidente francés, Emmanuel Macron, sigue abierto a hablar con Vladimir Putin, en caso de que el dictador ruso esté dispuesto a un acuerdo de paz genuino con Ucrania, informó el periódico francés Le Monde el 15 de diciembre.

Explicó su disposición a hablar con Putin, sugiriendo que el diálogo podría llevar al fin de la guerra de Rusia contra Ucrania.

“No empecé la guerra de manera unilateral violando los acuerdos a los que había consentido”, dijo Macron.

“Tampoco Francia decidió cometer crímenes de guerra en el norte de Ucrania, lo que virtualmente hizo imposibles las discusiones. Bueno, debemos ser serios; por lo tanto, mantengo una postura muy sencilla: no he cambiado mi número”, continúa, insinuando que Putin podría llamarlo en cualquier momento.

Putin recientemente comentó que tenía “relaciones bastante buenas” con el presidente francés, pero “en algún momento” Macron cesó la comunicación.

En las primeras semanas posteriores a la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, Macron habló por teléfono con Putin varias veces. La última conversación entre los dos presidentes fue el 3 de mayo de 2022.

Lea el artículo original en The New Voice of Ukraine