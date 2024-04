Los usuarios de Pixel pronto podrán buscar fácilmente números desconocidos en su registro de llamadas.

Si estás cansado de ver esas llamadas misteriosas y de spam invadiendo tu registro de llamadas, tienes suerte, si tienes un Google Pixel. Google está trabajando actualmente en una nueva función para teléfonos Pixel llamada “Lookup”, y está diseñada para poner fin al juego de adivinanzas cuando se trata de llamadas telefónicas. Piensa en Lookup como una herramienta de búsqueda para tus llamadas. Te permite hacer una rápida búsqueda en línea de esos números desconocidos directamente desde tu aplicación de teléfono, lo que significa que ya no tendrás que copiar y pegar en una herramienta de búsqueda de números de teléfono en el navegador. Esto fue visto inicialmente en Japón, y ahora parece que “Lookup” está siendo probado en la versión beta de la aplicación de teléfono de Google, como descubrió AssembleDebug (vía PiunikaWeb).

Usarlo suena muy simple. Simplemente ve a tus llamadas recientes, toca el número desconocido y mira las opciones. La opción “Lookup” debería ser la última en el lado derecho. Toca eso y verás una lista de aplicaciones que pueden buscar en la web (incluida la confiable Google Search). Elige tu aplicación preferida y busca el número desconocido.

Crédito de la imagen: PiunikaWeb

Cabe destacar que “Lookup” no revelará mágicamente la identidad de cada llamante aleatorio. Realmente es mejor para encontrar empresas o marcar números molestos que han aparecido en sitios web de alerta de estafas. Por lo tanto, no es exactamente un reemplazo completo para aplicaciones de identificación de llamadas sólidas como Truecaller, todavía.

No hay un cronograma oficial de Google sobre cuándo “Lookup” llegará a los Pixel en todas partes. Dado que está en fase de pruebas y solo se puede ver habilitando algunas banderas ocultas, es posible que no esté listo hasta la próxima actualización de funciones o incluso no hasta que llegue Android 15 más adelante este otoño. Mientras tanto, es mejor tener cuidado cuando se trata de tratar con estafadores, lo cual debería ser una regla a seguir independientemente de si tienes o no una práctica herramienta de búsqueda.