Los mayores lanzamientos y anuncios del MWC 2024 (y todo lo que Apple debe tener en cuenta)

En esta época del año, el mundo de la tecnología centra su atención en el Mobile World Congress. Celebrado en Barcelona, España, el evento se llevará a cabo este año del 26 al 29 de febrero y es donde algunas de las marcas más importantes de la tecnología de consumo presentan sus últimos y mejores productos. Piensa en él como el CES de Europa, pero con más productos que realmente se lanzarán al mercado y menos casinos, y no estarás muy lejos de la verdad. Y como sugiere el nombre, el Mobile World Congress se trata totalmente del futuro de la tecnología móvil, ya sea un nuevo teléfono, tableta u otra cosa por completo.

Mobile World Congress, o MWC, no es un evento al que asista Apple, pero sigue siendo una parte vital del calendario tecnológico. También es uno al que Apple debería prestar mucha atención porque es donde compañías como Samsung, OnePlus, Huawei y otros presentan los productos que finalmente competirán con los iPhones, iPads y Apple Watch de Apple. Y este año no es diferente.

He echado un vistazo a todos los anuncios y lanzamientos más importantes y destacados del MWC 2024 para ver cuáles son de interés no solo para Apple en sí, sino también para aquellos de nosotros que la seguimos, usamos sus productos y, en última instancia, nos preguntamos qué está sucediendo más allá de este jardín amurallado en el que nos hemos encerrado tan voluntariamente. Y a veces, solo a veces, las cosas podrían ser un poco mejores en el otro lado.

Samsung Galaxy Ring

(Crédito de imagen: Samsung)

A medida que los rumores sobre la entrada de Apple en el mundo del anillo inteligente con el llamado Apple Ring continúan circulando, Samsung ya está por delante del juego. El Galaxy Ring fue insinuado el mes pasado, pero es en el MWC donde se hizo el gran lanzamiento.

Nuestros amigos de TechRadar pasaron un tiempo con el Galaxy Ring en Barcelona y los informes son positivos. El anillo buscará competir con el popular Oura Ring y tiene las características para hacerlo: el seguimiento del sueño es un dado, mientras que el wearable también ofrecerá un puntaje de Vitalidad que debería ofrecer información sobre cómo tu cuerpo está lidiando con las tensiones y presiones de la vida. El Ring también podrá detectar la apnea del sueño, algo que los futuros dispositivos vestibles de Apple también se han rumoreado en tener.

Por qué Apple debería prestar atención

Los rumores sobre el Apple Ring no podrían haber llegado en mejor momento y tengo que preguntarme si su filtración fue sincronizada perfectamente para competir con el lanzamiento del Galaxy Ring. De todos modos, me encanta mi Oura Ring y Apple tendrá que convencer bastante a los propietarios actuales de anillos inteligentes para cambiar. Pero esto es Apple, y una integración sólida con Health podría suponer características y beneficios con los que las alternativas de terceros no pueden competir. De lo contrario, Apple podría tener una batalla en sus manos si me permites el juego de palabras.

OnePlus Watch 2

(Crédito de imagen: OnePlus)

Apple fabrica los smartwatches más populares del planeta, pero eso no significa que sea la única empresa que los fabrica o que no pueda aprender algo de otras compañías. El recién anunciado OnePlus Watch 2 es un claro ejemplo de eso.

Con una duración de batería que alcanza las 100 horas entre cargas, el OnePlus Watch 2 supera fácilmente incluso al mejor Apple Watch, el Apple Watch Ultra 2. Lo logra utilizando dos sistemas operativos que se ejecutan en dos chips diferentes, uno diseñado para utilizar la menor cantidad de energía posible. El reloj cambia entre los dos según sea necesario, brindando una duración de batería que Apple solo podría soñar. Además, tiene un gran aspecto y es mucho menos llamativo en comparación con la estética utilitaria del Apple Watch Ultra.

Por qué Apple debería prestar atención

Si bien pocas personas están reemplazando los Apple Watches por dispositivos portátiles OnePlus Watch 2, no se puede negar que aquí hay algunas ideas geniales. Ampliar la duración de la batería al punto de permitir a las personas salir un fin de semana sin llevar su cargador es una gran ventaja. La gente no debería tener que comprar un gran y voluminoso Apple Watch Ultra 2 solo para obtener una sólida duración de batería. El OnePlus Watch 2 lo demuestra y ahora es el momento de que Apple tome nota.

Concepto de pantalla adaptable de Motorola

(Crédito de imagen: Motorola)

Bien, este aún no es un producto real, pero seguramente lo será algún día, y no puede llegar lo suficientemente pronto.

Motorola utilizó su tiempo en el MWC para compartir detalles sobre su nuevo dispositivo conceptual de pantalla adaptable y Tom’s Guide tuvo la oportunidad de echarle un vistazo. Diseñado para ser un teléfono que literalmente se puede enrollar, este dispositivo es parte teléfono inteligente, parte smartwatch.

Con una pantalla pOLED FHD+ de 6,9 pulgadas, el dispositivo puede doblarse hacia atrás y configurarse en algunas configuraciones diferentes, pero aún no tiene nombre y obviamente no sabemos cuánto costará si alguna vez se pone a la venta. Pero ciertamente parece más interesante que la habitual losa de metal y vidrio con la que estamos tan familiarizados.

Por qué Apple debería prestar atención

Aunque no estoy sugiriendo que Apple deba adelantarse a Motorola al mercado con un iPhone que funcione como un Apple Watch, creo que este concepto debería ser una llamada de atención para quienes están en Apple Park.

Sin un iPhone plegable en el mercado y con pocas señales de que lo habrá en los próximos años, nunca ha sido tan claro que Apple se está quedando atrás aquí. Los teléfonos plegables han mejorado tanto en los últimos años que ya es hora de que Apple se una a la contienda. Ya sea un iPhone plegable o un iPad flexible, ha llegado el momento, y no es muy a menudo que Motorola ponga a Apple en segundo plano.

MWC 2024 y más allá

Poco después de que termine el MWC 2024, la atención se centrará en lo que viene después. Para Apple, esperamos los teléfonos iPhone 16 e iPhone 16 Pro más adelante este año y también son una certeza los nuevos Apple Watches. Por supuesto, la vista previa de WWDC de nuevo software para iPhone, iPad, Mac y Apple Watch, y las actualizaciones de software de Apple TV y Apple Vision Pro llegarán antes de eso, mientras que también vale la pena esperar los próximos lanzamientos del iPad Pro OLED y el MacBook Air M3.

Pero con el Apple Vision Pro ya aquí, es difícil encontrar algo que realmente nos entusiasme. La tecnología presentada en el MWC es una indicación de lo que hay en el mundo no-Apple. Esperemos que alguien en Cupertino haya estado prestando atención.