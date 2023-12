Resumen del episodio 4 de la serie Legado de Monstruos, referencias y especulaciones

El cuarto episodio de Monarch: Legacy of Monsters está aquí, y cualquiera que haya estado insatisfecho con la cantidad de tiempo en pantalla que los kaijus tuvieron antes no tendrá nada de qué quejarse. Sigue leyendo si estás listo para spoilers del tamaño de Godzilla sobre el último episodio, además de algunas especulaciones sobre el futuro del programa. Recapitulación del episodio 4 de Monarch: Legacy of Monsters y cosas que podrías haber pasado por alto Monarch: Legacy of Monsters es la nueva serie de Apple TV+ ambientada en el MonsterVerse que contiene a Godzilla y otros kaijus clásicos. Se estrenó a mediados de noviembre y analicé los dos primeros episodios, seguidos por el episodio tres. Al igual que muchas series de streaming, Monarch es básicamente una película de 10 horas. Está dividida en partes de una hora, pero estas no son historias independientes. Mira los anteriores y lee mis resúmenes antes de comenzar con el episodio cuatro. Tras bastidores en Monarch En los episodios anteriores, la historia saltó hacia adelante y hacia atrás entre los eventos que llevaron a la fundación de la organizaciónMonarch en la década de 1950 y los eventos de 2015 después de que Godzilla aplastó/salvó San Francisco en la película homónima de 2014. El cuarto episodio todavía sigue varias tramas narrativas, pero todas estas son de 2014 o 2015. Comienza en 2015 con una científica de Monarch, la Dra. Barnes, detectando radiación proveniente de Alaska. Ella informa esto a Natalia Verdugo (Mirelly Taylor), quien apareció por primera vez en el episodio tres y parece estar a cargo de la organización Monarch en estos días. Las lecturas que Barnes encontró son similares a las recogidas en 2014 antes de que emergiera Godzilla. Nos enteramos más tarde en el episodio que la organización Monarch está comprensiblemente asustada por esto. Tim (Joe Tippett), el analista que apareció en episodios anteriores buscando archivos desaparecidos de Monarch, dice que esta es aún más razón para encontrar a Lee Shaw (Kurt Russell) y esos archivos. Nosotros, los espectadores, sabemos que Shaw está en Alaska y corre peligro de ser asesinado por el kaiju que la Dra. Barnes detectó. ¡Es el Titan Vark Frost! ¡Corre! Este lindo compañero es el Titan Vark Frost. Foto: Apple TV+ Eso significa que es hora de saltar a Alaska, donde el grupo de 2015 formado por Cate Randa (Anna Sawai), su medio hermano Kentaro Randa (Ren Watabe), May Olowe-Hewitt (Kiersey Clemons) y Lee Shaw ven cómo un kaiju destroza su avión en pedazos, y luego tienen que huir a través de la tundra congelada esperando sobrevivir. Por si hay alguna confusión después de ver el episodio, el Titan Vark Frost no tiene aliento de hielo. En lugar de eso, absorbe todo el calor de cualquier cosa cálida. Así es como sobrevive en el Ártico. Es decir, está absorbiendo calor, no echando frío. Y por eso comienza a perseguir a nuestro grupo de aventureros. No planea comerlos, el kaiju quiere su calor. Kentaro y May se encuentran en 2014 Ver a Kentaro malgastar su oportunidad de éxito mientras se acopla con May fue frustrante. Foto: Apple TV+ Escenas del grupo congelándose lentamente hasta la muerte en 2015 se intercalan con flashbacks de Kentaro y May conociéndose en 2014. Para un episodio en el que los personajes principales pasan todo el tiempo siendo perseguidos por un kaiju, el programa logró encajar bastante sobre el fondo de Kentaro. Es la primera verdadera historia que tenemos sobre él. Sabíamos que era artista, pero Monarch: Legacy of Monsters episodio cuatro muestra que es un artista en apuros. Las estatuas que crea tienen identidades cambiantes… como su padre, a quien resulta que nunca realmente conoció. El flashback tiene lugar en su primera exposición en una galería, de la que se retira porque le incomoda hablar de su arte. En lugar de eso, conoce a May, y se acoplan. Aún no aprendemos mucho sobre May, sin embargo. Su pasado sigue siendo un misterio, aunque obtenemos indicios de hermana. ¿Hacia dónde deberíamos ir? Cate Randa, May y Lee Shaw pasaron gran parte de Monarch solo dando vueltas tratando de no morir. Foto: Apple TV+ El momento más importante del episodio cuatro es que Kentaro insiste en dirigirse hacia donde vio una luz durante el vuelo, incluso si eso significa dejar al resto del grupo para morir congelados solos. Todos los demás toman un camino que parece más probable que lleve a una salida. Y es Kentaro quien termina salvando a todos. Lo hizo ignorando lo lógico y siguiendo lo que cree que es correcto, sin importar a dónde lo lleve. Y ese es el tema de toda la serie Monarch: Legacy of Monsters. Es lo que hicieron los fundadores de la organización Monarch en la década de 1950, es lo que Kentaro hizo cuando se saltó su exposición de arte, y es lo que Lee Shaw ha hecho toda su vida. Mientras Kentaro tropieza por la oscuridad congelada, tiene visiones de Hiroshi Randa (Takehiro Hira), su padre desaparecido y el MacGuffin de la serie. (Las alucinaciones son típicas de la hipotermia severa, por cierto.) Estos lo llevan a una estación medio destruida y una radio. Mientras tanto, Cate, May y Shaw terminan caminando en círculos y llegan al mismo lugar donde comenzaron, justo sobre el Titan Vark Frost. El plan de Shaw de prender fuego al combustible sobrante del avión y correr mientras el kaiju absorbe el calor nunca tuvo muchas posibilidades, pero afortunadamente Kentaro aparece en un helicóptero de la Guardia Costera justo a tiempo, dejando atrás al Titan Vark Frost. Mientras vuelan hacia la seguridad, no se pierdan el vistazo a lo que casi seguro es una entrada a la red global de túneles que jugará un papel importante en Godzilla: King of the Monsters de 2019. La boca nevada del túnel debería resultar familiar, es de la secuencia inicial de la serie. ¡El grupo está a salvo! Hasta que son entregados, a Tim, el agente de Monarch y a su compañera Duvall (Elisa Lasowski). Y ese es el final del episodio con suspenso: después de huir de las garras de Monarch durante tres episodios, nuestros héroes han sido capturados. Lista de kaijus El Titan Vark Frost aparece bastante en este episodio. Anteriormente, los kaijus en su mayoría hicieron apariciones breves, pero el monstruo de hielo apareció una y otra vez y sirve como el villano. Está empezando a parecer que Frosty puede ser una estrella para el resto de la serie. Aunque el dragón de iones que voló alrededor de Filipinas en el episodio 2 podría volver a aparecer también. Además, estamos seguros de que veremos a Godzilla de nuevo en los flashbacks de G-Day en San Francisco. Especulación sobre episodios futuros de Monarch: Legacy of Monsters Duvall y Tim son algunos de nuestros villanos… quizás. Foto: Apple TV+ Sobre la base de ninguna evidencia, solo un presentimiento, sigo prediciendo que los agentes semicompetentes de Monarch, Tim y Duvall, terminarán cambiando de bando y ayudando a los Randas y Shaw a escapar de las malvadas garras de Monarch en algún momento más adelante en la serie. El misterioso padre Hiroshi Randa está desaparecido en 2015 y se presume muerto. Pero la evidencia de que está vivo sale a chorros en los diversos episodios, incluido el último. Hay una buena posibilidad de que aparezca de alguna manera dramática más adelante en la serie. No hubo ninguna parte del episodio cuatro que tuviera lugar en la década de 1950, pero parece demasiado temprano en la serie para dejar de seguir a la Dra. Keiko Miura (Mari Yamamoto), Bill Randa (Anders Holm) y Lee Shaw (interpretado por Wyatt Russell en esa época). Estoy bastante seguro de que más adelante los episodios incluirán nueva información sobre la fundación de Monarch. Sabremos más el viernes 8 de diciembre cuando se estrene el próximo episodio de Monarch: Legacy of Monsters. Yo, por mi parte, estoy esperándolo con ansias. Tan popular Estás lejos, pero muy lejos, de ser la única en ver Monarch; la serie es un gran éxito para Apple TV+. Estuvo en el número 3 en la lista de ReelGood de los 10 mejores programas de televisión en streaming durante la semana del 23 al 29 de noviembre. Eso lo coloca por delante de casi todo lo demás en cualquier plataforma de streaming.