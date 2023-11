Los legisladores renuevan su llamado para prohibir TikTok tras acusaciones de contenido anti-IsraelLegisladores Renuevan Llamados para Prohibir TikTok Tras Acusaciones de Contenido Anti-Israel

TikTok is back in the cross hairs of Washington, with Republican lawmakers again calling to ban the popular short-form video app amid accusations that it is amplifying pro-Palestinian and anti-Israel videos through its powerful algorithmic feed.

En la última semana, el senador Josh Hawley de Missouri, pidió a la administración de Biden que prohibiera TikTok por su “ubiquidad” de contenido anti-Israel. El representante Mike Gallagher de Wisconsin dijo que la aplicación estaba “lavando el cerebro” a la juventud estadounidense para que simpatizara con Hamas. El senador Marco Rubio de Florida acusó a los funcionarios de Beijing de usar TikTok, cuya empresa matriz tiene su sede en China, para difundir propaganda a los estadounidenses.

“Un régimen que odia a Estados Unidos controla el algoritmo de TikTok y sabe cómo usarlo para dividir y desmoralizar a los estadounidenses”, dijo el Sr. Rubio, quien ha presentado legislación para prohibir la aplicación, en un comunicado. “Lo que estamos viendo ahora es una demostración real de esa capacidad. Deberíamos haber prohibido TikTok hace mucho tiempo, pero esto debería ser un aviso para despertar”.

Las críticas contra TikTok, que han aumentado desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamas, han puesto a la empresa en una posición precaria. La situación de la empresa en los Estados Unidos ha estado en el limbo desde 2020, acusada tanto por demócratas como republicanos de ser una herramienta de vigilancia y propaganda del gobierno comunista de China. La administración Biden ha estado investigando si la aplicación representa una preocupación para la seguridad nacional. Los legisladores han propuesto varios proyectos de ley para restringir la aplicación, aunque se han visto obstaculizados en el Congreso por las preocupaciones sobre la regulación del discurso y el exceso regulatorio.

ByteDance, propietaria de TikTok, ha refutado durante años las afirmaciones de que representa un riesgo para la privacidad o la seguridad. También ha dicho en las últimas semanas que la aplicación no promueve de manera desproporcionada el contenido pro-palestino. Desde el inicio del conflicto, la empresa afirmó que ha eliminado 925.000 videos en la región del conflicto por violar sus políticas sobre violencia, discurso de odio, desinformación y terrorismo, incluido contenido que promueve a Hamas.

“El contenido de TikTok es generado por nuestra comunidad, y las recomendaciones se basan en señales neutrales en contenido de los usuarios, y nada más”, dijo Alex Haurek, un portavoz de TikTok.

El Sr. Haurek afirma que el contenido palestino versus israelí tiene un rendimiento similar en otras plataformas que en TikTok. Pero los legisladores dijeron que su preocupación con TikTok era el propietario chino, ByteDance. “Si a una empresa estadounidense no se le da el control total de TikTok y su algoritmo, necesitamos forzar una venta o prohibir la aplicación en los Estados Unidos”, dijo el Sr. Gallagher, presidente del Comité Selecto de la Casa sobre el Partido Comunista Chino, en un comunicado.

El Departamento del Tesoro, que lidera la investigación de la administración Biden sobre TikTok, se negó a hacer comentarios.

TikTok, que tiene más de 100 millones de usuarios en los Estados Unidos, muchos de ellos adultos jóvenes, comenzó el año bajo un intenso escrutinio, con varios legisladores presionando para su prohibición. La aplicación ha sido prohibida en dispositivos estatales y federales, así como en dispositivos gubernamentales en la ciudad de Nueva York. En marzo, el Congreso interrogó al director ejecutivo de TikTok sobre su estructura de propiedad y cómo TikTok almacenaba los datos de los usuarios estadounidenses.

La semana pasada, la empresa intentó defenderse de las acusaciones de que promovía contenido anti-Israel, lo que ha generado alarmas particularmente entre los republicanos. Publicó un comunicado que decía que el hashtag #standwithisrael había obtenido 46,3 millones de visualizaciones desde el 7 de octubre en los Estados Unidos, en comparación con 29,4 millones para #standwithpalestine.

Pero esa afirmación fue rápidamente criticada por críticos, incluidos Jacob Helberg, miembro de la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad EEUU-China, y Anthony Goldbloom, un estadístico y ex director ejecutivo de Kaggle, una empresa de aprendizaje automático.

El Sr. Goldbloom argumentó que TikTok había seleccionado hashtags que retrataban de manera inexacta la prevalencia de contenido pro-palestino. Señaló datos de la plataforma de anuncios públicos de TikTok para el hashtag #FreePalestine, que ha generado 946 millones de visualizaciones en 30 días en los Estados Unidos hasta el miércoles, y lo comparó con 117 millones de visualizaciones en #Israel🇮🇱, con una bandera israelí, en el mismo período.

Acerca del 58 por ciento de la audiencia del hashtag #FreePalestine consistió en personas de 18 a 24 años, en comparación con un 39 por ciento para ese grupo demográfico en el hashtag #Israel🇮🇱. El Sr. Goldbloom dijo que había encontrado eso “increíblemente interesante” en contraste con una reciente encuesta entre votantes registrados. Según la encuesta, realizada por Harvard-Harris, la mayoría de las personas mayores de 25 años apoyaban al Estado judío, mientras que el 52 por ciento de los votantes de 18 a 25 años dijo que estaban del lado de Israel y el 48 por ciento con Hamas.

El Sr. Helberg dijo que había hablado con 100 legisladores diferentes en el último año. “Todos ellos están de acuerdo en que TikTok es un riesgo nacional”, dijo, pero agregó que diferían en cómo resolver el problema. Dijo que las acusaciones en torno al contenido relacionado con la guerra de Israel-Hamas eran una “fuerza galvanizadora” para Washington.

Los políticos “están viendo un ejemplo tan vívido de cómo la influencia extranjera de un adversario foráneo podría realmente impactar un debate crucial sobre seguridad nacional que afecta vidas aquí en EE. UU. y en Israel”, dijo en una entrevista el martes. “Estamos en un momento en que esto puede tener consecuencias en la vida real”.

El senador Hawley dijo en una carta esta semana que el conflicto subraya el poder continuo de la plataforma.

TikTok tiene “el poder de distorsionar radicalmente el panorama mundial que enfrentan los jóvenes de América”, dijo el Sr. Hawley, quien el miércoles pidió una votación en el Senado para un proyecto de ley que escribió para prohibir la aplicación. “La guerra en curso de Israel con Hamas es un caso de prueba crucial”.