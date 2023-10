Pronto dejarán de funcionar los controladores no autorizados en Xbox

Pronto, los usuarios de controladores no autorizados en Xbox verán que sus dispositivos dejan de funcionar. Parece que Microsoft está comenzando a bloquear el uso de estos dispositivos en sus consolas. Los usuarios están viendo notificaciones cuando intentan conectar dicho dispositivo, en las que se les informa que el controlador conectado no es compatible con el hardware de Xbox.

Por el momento, parece que los dispositivos afectados todavía son utilizables. Sin embargo, esto no durará mucho tiempo, ya que Microsoft tiene previsto interrumpir el soporte en las “próximas dos semanas”. Cualquiera que utilice un controlador de terceros no autorizado debe comenzar a buscar otras opciones para estar preparado con una alternativa cuando se aplique el bloqueo. Es importante destacar que este cambio no afectará a los controladores de terceros que estén oficialmente autorizados. Esto incluye los controladores SCUF y debería incluir cualquier controlador de terceros que forma parte del programa de socios de Xbox de Microsoft, como los de PowerA y otras marcas similares.

Bloquear los controladores de Xbox no autorizados puede ser un intento de bloquear dispositivos de trampa

Aunque parece extraño que Microsoft comience a bloquear este tipo de dispositivos ahora, según señala The Verge, podría ser un intento de detener el uso de dispositivos de trampa, como los que provienen de marcas como Cronus y XIM.

No está claro si ese es el caso. También es posible que Microsoft esté intentando animar a los consumidores a comprar accesorios que estén en el programa de socios. Una vez que se implemente el bloqueo, esto también puede afectar a aquellos que utilizan dispositivos como palancas de arcade y otros adaptadores que simplemente se utilizan para que los controladores sean compatibles con el hardware de la consola.

Microsoft aún no ha emitido un comunicado oficial sobre lo que se considera no autorizado. Sin embargo, empresas como SCUF han recurrido a las redes sociales para asegurar a los clientes que sus controladores seguirán funcionando. Por lo tanto, es probable que no afecte a ningún dispositivo de socios.