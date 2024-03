Los jóvenes han hablado: las carteras ya no son lo in. Hazte digital.

Para un número creciente de jóvenes, una billetera repleta de efectivo y tarjetas es tan pasado de moda como el corte millennial, los calcetines invisibles y los jeans ajustados. Llevar solo un teléfono inteligente es la forma de hacerlo. Iykyk — eso significa “si sabes, sabes”, para aquellos que no saben.

Yo, Brian Chen, un columnista tecnológico de 39 años, no soy uno de los que saben. Para mí es incomprensible desprenderme de mi billetera, que contiene elementos cruciales como mi licencia de conducir. Así que, en un esfuerzo por ser cool de nuevo, recluté a mi colega de 23 años Yiwen Lu para preguntar a los jóvenes cómo viven así, y luego di el salto yo mismo.

Al abandonar mi billetera física, me uno a jóvenes como Ruby Hegab, una estudiante de 19 años en Fremont, California. Tan pronto como obtuvo su primera tarjeta de crédito el año pasado, dijo que se dedicó por completo a usar su iPhone para pagar comestibles, parquímetros y comidas en restaurantes, así como para llevar tarjetas de seguro.

“Si una tienda no acepta el pago por aproximación, no les daré mi negocio”, dijo la Sra. Hegab. Pero eso rara vez sucede, porque la abrumadora mayoría de los comerciantes que visita, incluidos los grandes minoristas y las tiendas de barrio, ahora aceptan alguna forma de pago móvil de servicios como Apple Pay y Venmo.

En una encuesta a poco más de 2,500 estadounidenses sobre pagos digitales, unos 80 por ciento de los encuestados de la Generación Z dijeron que estaban usando carteras móviles, y de ellos, la mitad estaban ansiosos por usar sus teléfonos para mucho más que pagar cosas, según datos recientes de Pymnts Intelligence, una firma de investigación que estudia el comercio.

Las personas más jóvenes están utilizando cada vez más sus teléfonos para finalidades por las cuales los adultos mayores usarían una billetera tradicional, como llevar documentos como una licencia de conducir, pases de abordar y entradas de eventos. Algunos de estos elementos digitales pueden agregarse a las aplicaciones de billetera de Apple y Google, mientras que otros, como las tarjetas de seguro, se pueden descargar a través de aplicaciones de terceros.

El cambio de comportamiento es un reflejo de lo lejos que han llegado las carteras móviles. Hace aproximadamente una década, cuando cubría aplicaciones emergentes para pagos móviles, la mayoría de la gente se encogía de hombros ante la tecnología porque tocar un teléfono en un escáner no era más conveniente que deslizar una tarjeta de crédito. En los últimos años, en medio de una pandemia global que llevó a las personas hacia pagos sin contacto, Apple y Google ampliaron su software para admitir licencias de conducir digitalizadas y tarjetas de transporte, una tormenta perfecta que hizo que las carteras móviles fueran más útiles.

Desafiando a la vida sin una billetera durante una semana, usé solo mi teléfono para hacer mis compras; ir a bares, a cenar y al cine; e incluso comprar cangrejo de un barco pesquero. El teléfono fue suficiente en casi todas esas situaciones, aunque pagar la cena fue más complicado y utilizar una licencia de conducir digital para comprar vino en un supermercado fue imposible.

Si esperas deshacerte de tu billetera o simplemente quieres reducir el volumen en tu bolsillo, aquí tienes lo que necesitas saber.

Pagos

En muchas tiendas, los usuarios de Android e iPhone pueden usar Google Pay y Apple Pay al tocar sus teléfonos en lectores junto a la caja registradora. Muchos pequeños negocios como camiones de comida aceptan pagos a través de aplicaciones de terceros como Venmo, que te permiten escanear un código de barras para enviar dinero.

Sin embargo, hay un riesgo inherente al depender completamente de una billetera móvil. Abi Hoyer, de 21 años, en Punta Gorda, Florida, dijo que no llevaba una billetera por razones de seguridad: ante un asalto, un ladrón solo obtendría su teléfono. Sin embargo, los ladrones podrían potencialmente hacer pagos y vaciar dinero de tu cuenta si te obligan a compartir tu código de acceso.

Por eso es importante que los usuarios de iPhone activen una nueva función de seguridad en la configuración llamada Protección de Dispositivo Robado, que impide el acceso con el código de acceso a datos como contraseñas y tarjetas de crédito almacenadas cuando el dispositivo está en una ubicación desconocida. Y los usuarios de Android deben conocer los pasos para bloquear y eliminar datos del dispositivo en caso de robo.

Además, no todos los negocios aceptan pagos móviles. La Sra. Hoyer aprendió esto de la manera difícil en Walmart cuando descubrió que no podía pagar por sus artículos y no tenía su número de tarjeta de crédito completo para registrarse en la billetera de la tienda, Walmart Pay. Una solución alternativa: las aplicaciones gestoras de contraseñas como 1Password y Bitwarden pueden almacenar de forma segura datos sensibles, incluidos números de tarjeta de crédito, en caso de que necesites buscarlos.

Jillian Gillespie, de 27 años, en Chicago, cambió a Apple Pay después de perder su billetera hace más de un año, dijo. Funciona bien para restaurantes de comida rápida donde pagas en la caja, pero en restaurantes donde los camareros entregan una cuenta y esperan cobrar con tarjeta de crédito, ocasionalmente tiene que confiar en amigos para pagar. En esos casos, suele utilizar Venmo para reembolsar a sus amigos.

“No suelo llevar mi billetera conmigo, lo que a veces puede complicar las cosas”, dijo la Sra. Gillespie.

Me encontré con problemas similares. De tres restaurantes, solo uno trajo un lector para que pudiera pagar con mi teléfono, mientras que en los otros me pidieron una tarjeta de crédito, lo que requirió que mi esposa pagara.

Tarjetas de seguro y otros documentos

Escaneos digitales o fotos de documentos importantes como seguro de salud y tarjetas de seguro de auto son ahora ampliamente aceptados como sustitutos del objeto real. Algunos proveedores de seguros, como State Farm, Aetna y Anthem, ponen a disposición sus tarjetas digitales a través de sus aplicaciones, que se pueden agregar a tu billetera móvil. Sin embargo, no todas las tarjetas de seguro funcionan de esta manera, y puede ser una molestia encontrar esas tarjetas en el momento que las necesitas — no querrás quedarte buscando entre fotos o encontrar la aplicación adecuada para cargar tu tarjeta de seguro después de un accidente automovilístico, por ejemplo.

Descubrí que el método más sencillo para hacer que las tarjetas de seguro sean fáciles de buscar es adjuntar imágenes de todas ellas a una nota digital almacenada en tu teléfono. En iPhones, abres tu foto de la tarjeta de seguro, tocas el botón en la esquina inferior izquierda y seleccionas la aplicación Notas para guardar la imagen en una nueva nota. Luego, renombra la nota como “Tarjetas de seguro”.

De manera similar, los usuarios de Android pueden utilizar la aplicación de notas Google Keep. En Keep, en la parte inferior, toca “agregar imagen”. Luego selecciona la foto de tu tarjeta de seguro y etiqueta la nota.

Otros tipos de tarjetas y documentos, como mi tarjeta Clipper para el transporte público, boletos de cine y tarjetas de regalo, fueron lo suficientemente simples de digitalizar: Tocar el botón Agregar a Apple Wallet los cargó dentro de mi aplicación de billetera de Apple.

Identificación

Las versiones digitalizadas de licencias de conducir todavía son relativamente nuevas y se están probando en varios estados, incluidos California, Arizona, Connecticut, Maryland y Utah. Aquí es donde la billetera móvil se queda corta.

Aquí en California, por ejemplo, te registras para obtener la licencia de conducir digital a través de la aplicación del Departamento de Vehículos Motorizados de California. La aplicación genera un código de barras temporal que se puede escanear para verificar tu edad e identidad. En algunos estados, los aeropuertos muestran carteles indicando que aceptarán la identificación digital de aquellos que se hayan registrado en el programa PreCheck de la Agencia de Seguridad en el Transporte, pero muchos estados aún no participan en este experimento, lo que hace poco práctico dejar tu licencia de conducir en casa.

La identificación digital aún no es un sustituto aceptable de una licencia de conducir física. El D.M.V. de California dice que los agentes del orden público no pueden aceptar la licencia de conducir móvil si te detienen, y la División de Vehículos Motorizados de Arizona dice que aun se requiere que las personas lleven una identificación física.

Para compras de alcohol en varios supermercados la semana pasada, los cajeros no estaban familiarizados con la licencia de conducir digital de California y carecían de un escáner para verificar el código de barras. Y en un bar de cócteles, un guardia rechazó las identificaciones digitales y exigió tarjetas físicas.

En caso de una emergencia, una persona también podría tener problemas para identificarte. La función Medical ID de Apple y las funciones de Seguridad Personal de Google pueden configurarse para mostrar a las personas tu nombre, edad y contactos de emergencia pulsando un acceso directo en el teléfono. Sin embargo, los trabajadores médicos de emergencia tendrían que saber cómo usar la función.

Así que lo mejor es seguir llevando una identificación física. Para hacerlo sin llevar una billetera, podrías hacer lo que hacen algunos jóvenes y colocar la identificación entre tu teléfono y el estuche del teléfono. Encontré que era una solución imperfecta porque la tarjeta levanta el teléfono…