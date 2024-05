CSG nombra a Samantha Greenberg para la junta directiva por Investing.com

“

DENVER – CSG (NASDAQ: CSGS), un proveedor global de soluciones de experiencia del cliente, facturación y pagos, ha designado a la experta financiera Samantha Greenberg como miembro de su junta directiva.

El anuncio se realizó hoy, reflejando la intención de la empresa de aprovechar la amplia experiencia financiera y en los mercados de capitales de Greenberg para mejorar la gobernanza de la junta directiva y la toma de decisiones estratégicas.

Greenberg aporta una gran experiencia de su cargo actual como Directora Financiera en ID.me, donde supervisa las operaciones financieras y la planificación estratégica. Su trayectoria incluye períodos significativos en posiciones de liderazgo financiero en Mint House y destacadas instituciones financieras como Citadel, Margate Capital Management y Paulson & Co.

El presidente de la junta directiva de CSG, Ron Cooper, elogió el historial de excelencia financiera de Greenberg y su capacidad para crear valor para los accionistas de empresas tecnológicas. Destacó su alineación con los valores de CSG, especialmente en la promoción de la diversidad e inclusión dentro de las estructuras de gobernanza de la empresa.

Greenberg expresó entusiasmo por unirse a CSG en un momento en que la empresa está alcanzando hitos de crecimiento. Destacó la cultura de innovación y colaboración de CSG como factores clave de su éxito en la entrega de experiencias al cliente. Greenberg colaborará con la junta directiva y el equipo directivo para potenciar aún más el impacto de CSG en clientes y comunidades, con el objetivo de lograr un valor sostenido para los accionistas.

El anuncio subraya los esfuerzos continuos de CSG para adaptarse a las demandas del mercado en evolución y mantener su ventaja competitiva aprovechando las ideas y experiencias de líderes de la industria.

Esta información se basa en un comunicado de prensa de CSG.

Consejos de InvestingPro

A medida que CSG (NASDAQ: CSGS) da la bienvenida a la experta financiera Samantha Greenberg a su junta directiva, los inversores pueden estar interesados en la salud financiera actual y el desempeño en el mercado de la empresa. Aquí hay algunos datos clave y perspectivas de InvestingPro que podrían proporcionar una comprensión más profunda de la posición de CSG:

.

Con una capitalización de mercado de $1.24 mil millones, CSG cotiza con un ratio P/E de 19.8, que se ajusta a 16.59 al mirar los últimos doce meses hasta el primer trimestre de 2024. Esta valoración se produce en un momento en que el crecimiento de los ingresos de la empresa ha mostrado un aumento modesto del 3.7% en el mismo período. A pesar de una ligera disminución de los ingresos trimestrales del 1.21%, el margen de beneficio bruto de CSG se mantiene sólido en 46.99%.

Los consejos de InvestingPro sugieren que la gerencia de CSG ha demostrado confianza en la empresa al recomprar acciones de manera agresiva. Esto suele ser visto como una señal positiva de que la gerencia cree que la acción está subvaluada. Además, la empresa no solo ha aumentado su dividendo durante 11 años consecutivos, sino que también ha mantenido los pagos de dividendos durante 12 años consecutivos, lo que podría resultar atractivo para los inversores enfocados en ingresos.

Para aquellos interesados en profundizar en el desempeño de CSG y buscar orientación adicional, hay más consejos de InvestingPro disponibles.

