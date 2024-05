Los 10 errores más comunes que cometen las personas en las entrevistas de trabajo

Si estás buscando causar una buena primera impresión y cerrar el trato, entonces no quieres cometer estos errores involuntariamente.

Varios reclutadores y dueños de negocios han revelado algunos errores que la gente comete en entrevistas de trabajo que puedes evitar.

10 errores que la gente comete en entrevistas de trabajo que podrían arruinar sus oportunidades



Los errores pueden incluir hablar demasiado y llegar a una entrevista demasiado temprano (Imagen: Canva)

1. No revisar tu tecnología antes de la entrevista

Sky News habló con Tas Ravenscroft, consultora senior en la firma de reclutamiento Cherry Pick People, quien dijo que no revisar la tecnología o sitio donde se realizará la entrevista podría interrumpir el proceso.

“Esto es especialmente crucial ya que la mayoría de las primeras entrevistas se realizan ahora a través de videoconferencias,” agregó.

2. Criticar a empleadores anteriores

Ravenscroft dijo que había encontrado a personas hablando mal de sus antiguos empleadores en entrevistas, lo cual no habla bien de ellas.

Agregó: “En su lugar, mi consejo es enfocarse en las lecciones aprendidas y cómo has crecido a partir de los desafíos en tu carrera.”

3. No hacer preguntas al final

Ravenscroft enfatizó lo importante que es hacer preguntas al final de una entrevista, ya que muestra que estás interesado.

Ella dijo: “Diría que en tu primera entrevista, pregunta sobre la cultura de la empresa, tareas diarias, expectativas de este rol, quién es el mejor empleado y por qué?

“Preguntas de las que deberías mantenerte alejado son aquellas relacionadas con beneficios, o recientemente tuve a alguien preguntando por la política de licencia por enfermedad en la primera entrevista… Seguro decir que no fueron invitados de vuelta. Si trabajas con un reclutador, tendrás información sobre salario y beneficios antes, así que no es necesario preguntar en la entrevista.”

4. No vestirse apropiadamente

Sky News habló con Paul Webley, director gerente de Blaze Media Digital Marketing Agency en Merseyside, quien mencionó vestirse apropiadamente para el trabajo que estás intentando obtener como algo clave a tener en cuenta.

Explicó: “Si estás viniendo a una entrevista en una agencia de marketing, vístete de forma elegante. No es necesario usar un traje. Está bien si lo estás, pero simplemente vístete como esperarías hacerlo en el trabajo y, si tienes dudas, inclínate por ser un poco más elegante.”

5. Quejarse

Paul dijo: “Hace unos meses tuvimos a alguien que nos dijo que no pensaba que debían venir a la oficina para una entrevista. Esto era para un rol basado en oficina. Si no creen que vale la pena venir, entonces el trabajo no es para ellos.”

6. Errores al dar la mano

Esto puede depender de quién estás teniendo la entrevista, pero un apretón de manos débil podría no causar una buena impresión para algunos.

Paul dijo: “No hay nada más desagradable que un saludo débil. Dar un apretón de manos firme y educado es una habilidad humana básica en los negocios y más allá.”

7. No mostrar entusiasmo

Sky News también habló con Mike Carlucci, director gerente de Tenuta Marmorelle, un importador de comida italiana con sede en Reading, quien comentó cómo algunas personas carecían de entusiasmo en sus entrevistas.

Él explicó: “Muchas personas en este momento están solicitando todo y cualquier cosa. Se postulan para cientos de trabajos.

“El resultado es que obtienes solicitantes que no están entusiasmados o apasionados con el rol o sector, ya que lo ven solo como un trabajo.”

8. Estar mal preparado

Ser consciente de aspectos clave de la empresa y rol laboral al que estás postulando es muy importante y la falta de investigación puede ser muy evidente en las entrevistas.

Habiba Khatoon, directora de Robert Walters UK, dijo: “La mayoría de los entrevistadores pueden darse cuenta fácilmente cuando un candidato aparece sin preparación y cuando lo hacen, pueden perder rápidamente el interés en ese candidato.”

9. Hablar demasiado

Ian Nicholas, director gerente global de Reed, dice que un error común que cometen las personas es seguir hablando después de dar su respuesta.

“Algunos entrevistadores pueden dejar intencionalmente una pausa solo para ver cómo reacciona el entrevistado bajo presión, así que ten confianza en lo que has dicho y sabe cuándo has terminado.”

10. Llegar tarde – o demasiado temprano

James Rowe, director gerente de Recruitment Experts, dice: “Sugiero llegar 20 minutos antes para darte tiempo a prepararte, ¡pero no entres por la puerta demasiado pronto!

“Llegar cinco a diez minutos antes de la hora de inicio de tu entrevista muestra que eres puntual pero no apresurarás al gerente de contratación… ¡ellos también necesitan descansos!”