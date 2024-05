OptimizeRx participará en las próximas conferencias para inversores.

“WALTHAM, Mass., 6 de mayo de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) – OptimizeRx Corp. (NASDAQ:) (la Compañía) (Nasdaq: OPRX), el proveedor líder de soluciones tecnológicas de atención médica que ayudan a las empresas de ciencias de la vida a llegar y comprometer a los profesionales de la salud (HCPs) y pacientes, anunció hoy que la gerencia participará en las siguientes conferencias de inversores próximas: RBC Capital Markets Global Healthcare Conference, ciudad de Nueva York, 14-15 de mayo de 2024B.Riley Securities 24.ª Conferencia Anual para Inversores Institucionales, Beverly Hills, 22-23 de mayo de 2024Stifel Cross Sector Insight Conference, Boston, 4-5 de junio de 2024William Blair & Co. Conferencia Anual de Acciones de Crecimiento, Chicago, 4-6 de junio de 2024The Citizens JMP Medical Devices and Healthcare Services Forum, Boston, 20 de junio de 2024Detalles de la conferencia: RBC Capital Markets Global Healthcare ConferenceFecha: Miércoles, 15 de mayo de 2024Ubicación: InterContinental BarclayB. Riley Securities 24.ª Conferencia Anual para Inversores InstitucionalesFecha: Jueves, 23 de mayo de 2024Ubicación: The Beverly Hilton en Beverly HillsStifel Cross Sector Insight ConferenceFecha: Martes, 4 de junio de 2024Ubicación: The InterContinental Hotel BostonWilliam Blair & Co. Conferencia Anual de Acciones de CrecimientoFecha: Miércoles, 5 de junio de 2024Ubicación: Loews Chicago HotelThe Citizens JMP Medical Devices and Healthcare Services ForumFecha: Jueves, 20 de junio de 2024Ubicación: Boston Harbor Hotel Para solicitar una reunión o más detalles sobre las conferencias, comuníquese con su contacto institucional. Acerca de OptimizeRx OptimizeRx proporciona tecnología de salud de primer nivel que permite el compromiso centrado en la atención entre las organizaciones de ciencias de la vida, los proveedores de atención médica y los pacientes en puntos críticos a lo largo del viaje de atención del paciente. Conectando a más de 2 millones de proveedores de atención médica en los Estados Unidos y millones de sus pacientes a través de una plataforma tecnológica inteligente integrada en una red digital de atención médica exclusiva, así como canales de comunicación digital masivos, OptimizeRx ayuda a las organizaciones de ciencias de la vida a interactuar y apoyar a sus clientes. 3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or remove ads. Para obtener más información, siga a la Compañía en X, LinkedIn o visite www.optimizerx.com. Advertencias importantes sobre las declaraciones a futuro Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Palabras como anticipa, cree, estima, espera, pronostica, tiene la intención, planes, proyecta, objetivos, diseñado, podría, mayo, debería, voluntad u otras palabras y expresiones similares tienen la intención de identificar estas declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que reflejan las expectativas, suposiciones, proyecciones, creencias u opiniones de la Compañía sobre el futuro, aparte de las declaraciones de hechos históricos, son declaraciones a futuro, incluidas, entre otras, las relacionadas con el crecimiento de la Compañía, los planes comerciales y el futuro rendimiento. Estas declaraciones a futuro se basan en las expectativas y suposiciones actuales de la Compañía con respecto al negocio de la Compañía, la economía y otras condiciones futuras. La Compañía niega cualquier intención u obligación de actualizar públicamente o revisar cualquier declaración a futuro, ya sea debido a nueva información, eventos futuros u otros motivos, excepto según lo requiera la ley aplicable. Las declaraciones a futuro están inherentemente sujetas a riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales no pueden preverse o cuantificarse. Los eventos futuros y los resultados reales podrían diferir materialmente de los establecidos en, contemplados por o subyacentes a las declaraciones a futuro. Los riesgos e incertidumbres a los que están sujetas las declaraciones a futuro incluyen, entre otros, el efecto de la regulación gubernamental, la competencia y otros riesgos resumidos en el Informe Anual de la Compañía en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2023, sus Informes Trimestrales posteriores en el Formulario 10-Q y sus demás presentaciones ante la Comisión de Valores y Bolsa. Contacto de OptimizeRx Andy D’Silva, SVP Finanzas Corporativas [email protected] Contacto de Relaciones con los Medios Dilma Bennett, Gerente de Relaciones con los Medios [email protected] Contacto de Relaciones con Inversores Ashley Robinson LifeSci Advisors, LLC [email protected] 3rd party Ad. Not an offer or recommendation by Investing.com. See disclosure here or remove ads.”