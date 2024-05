Nuevas reglas para modernizar las redes eléctricas podrían impulsar la energía eólica y solar.

Los reguladores federales aprobaron el lunes cambios drásticos en la planificación y financiación de las redes eléctricas de América, en un movimiento que los partidarios esperan que pueda impulsar miles de millas de nuevas líneas de alta tensión y facilitar la adición de más energía eólica y solar.

La nueva norma de la Comisión Federal de Regulación de Energía, que supervisa la transmisión interestatal de electricidad, es el intento más significativo de los últimos años para actualizar y expandir la red eléctrica del país. Los expertos han advertido que no se están construyendo suficientes líneas de alta tensión en la actualidad, lo que pone al país en mayor riesgo de apagones por condiciones climáticas extremas, dificultando la transición a fuentes de energía renovable y la adaptación a la creciente demanda de electricidad.

Una de las razones principales para el lento ritmo de expansión de la red es que los operadores raramente planifican a largo plazo, dijo la comisión.

Las tres principales redes eléctricas nacionales están supervisadas por una variedad de empresas de servicios públicos y operadores regionales de red que se enfocan principalmente en garantizar la fiabilidad de la electricidad para hogares y empresas. Cuando se trata de construir nuevas líneas de transmisión, los operadores de red tienden a ser reactivos, respondiendo después de que un desarrollador de parques eólicos pide conectarse a la red existente o una vez que se detecta un problema de fiabilidad.

La nueva norma federal, que tardó dos años en hacerse, requiere que los operadores de red de todo el país identifiquen las necesidades a 20 años en el futuro, teniendo en cuenta factores como los cambios en la mezcla energética, el creciente número de estados que requieren energía eólica y solar y los riesgos de condiciones climáticas extremas.

Los planificadores de la red tendrían que evaluar los beneficios de las nuevas líneas de transmisión, como si reducirían los costos de electricidad o disminuirían el riesgo de apagones, y desarrollar métodos para dividir los costos de esas líneas entre clientes y empresas.

“Debemos planificar la red del país a largo plazo”, dijo Willie Phillips, un demócrata que preside la comisión de energía. “La red antigua de nuestro país está siendo probada de formas que nunca antes habíamos visto. Sin una acción significativa ahora, no podremos mantener las luces encendidas ante la creciente demanda, las condiciones climáticas extremas y las nuevas tecnologías.”

La comisión aprobó la norma por votación de 2-1, con los dos comisionados demócratas a favor y el único republicano, Mark Christie, en contra. El Sr. Christie dijo que la norma permitiría a los estados que quieren más energía renovable pasar injustamente los costos de las necesarias mejoras en la red a sus vecinos.

“Esta norma no protege en absoluto a los consumidores”, dijo el Sr. Christie. Dijo que “estaba destinada a facilitar una transferencia masiva de riqueza de los consumidores a intereses especiales con fines de lucro, especialmente desarrolladores de energía eólica y solar.”

Podría llevar años que la norma tenga efecto, y la comisión podría enfrentar desafíos legales de estados preocupados por costos más altos.

A nivel nacional, las empresas de energía han propuesto más de 11,000 proyectos de energía eólica, solar y de baterías, pero muchos están en el limbo porque no hay suficiente capacidad en la red para acomodarlos. Además, actualmente se requiere que los desarrolladores individuales paguen por las mejoras en la red para adaptar sus proyectos en un proceso que es fragmentado y lento.

Algunos críticos dicen que es como pedirle a una empresa de transporte por camión que pague por un carril adicional en una autopista que al final utilizan todos los automovilistas. Un enfoque mejor, dicen, sería planificar con anticipación las amplias mejoras con los costos compartidos por un amplio conjunto de proveedores y usuarios de energía.

Pero la cuestión de quién paga por esas expansiones de red ha provocado un debate furioso.

Los funcionarios de estados menos entusiastas sobre la energía eólica y solar, como Kentucky o Virginia Occidental, dicen que podrían verse obligados a costear las nuevas líneas de transmisión de varios miles de millones de dólares destinadas a ayudar a estados como Nueva Jersey o Illinois a cumplir sus ambiciones de energía renovable.

Para calmar esas preocupaciones, la comisión estableció pautas sobre cómo dividir los costos de los nuevos proyectos de transmisión. Antes de que se planifiquen las líneas, las empresas de servicios públicos y los operadores de red deben trabajar con los estados en una fórmula para asignar los costos a los clientes en función de los beneficios potenciales de las nuevas líneas.

Hay cierto precedente para esto. La red que maneja la electricidad en 15 estados del Medio Oeste, conocida como MISO, recientemente aprobó $10.3 mil millones en nuevas líneas de energía, en parte porque muchos de sus estados tienen ambiciosas metas de energía renovable que requieren más transmisión. El MISO estimó que las líneas crearían hasta $69 mil millones en beneficios totales, incluidos menores costos de combustible y menos apagones. El operador de red luego pudo dividir los costos incluso entre estados que no tenían políticas renovables pero se beneficiarían de las recompensas.

“Es muy difícil, y no todos obtuvieron lo que querían, pero todos acordamos que nos sentaríamos en una sala y lo resolveríamos”, dijo Carrie Zalewski, una ex reguladora estatal de Illinois que ahora está con la Asociación Estadounidense de Energía Limpia, un grupo comercial de energía renovable.

El Sr. Christie dijo que la norma final no otorgaba a los estados suficiente poder para objetar cómo se compartirían los costos. Pero Alison Clements, la otra demócrata de la comisión, dijo que dar a cada estado un veto era “una receta para la inacción.”

La norma también requeriría que las empresas de servicios públicos y los operadores de red consideren nuevas tecnologías que podrían costar más inicialmente pero podrían hacer que las redes sean más eficientes y brinden beneficios a largo plazo, como conductores avanzados que pueden transportar el doble de corriente que las líneas tradicionales.

Grupos ambientales y empresas de energía renovable elogiaron las nuevas normas.

“Este es un día monumental en la lucha contra el cambio climático”, dijo el senador Chuck Schumer de Nueva York, el líder de la mayoría demócrata, que instó a la comisión a aprobar una norma de planificación de red fuerte.

Durante el último año, el Sr. Schumer y otros demócratas han advertido que los esfuerzos para combatir el cambio climático podrían fracasar si las redes del país no se renuevan. Las centrales eléctricas que queman carbón y gas son una fuente importante de la contaminación que está calentando peligrosamente el planeta. Aunque la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 inyectó cientos de miles de millones de dólares en alternativas más limpias como la energía eólica y solar, un análisis reciente encontró que la mitad de los beneficios climáticos de esa ley podrían perderse si Estados Unidos no puede construir nueva transmisión a un ritmo más rápido.

Aún está por verse qué tan efectiva será la nueva norma, ya que eso dependerá de cómo los operadores de red la implementen. Un intento en 2011 de la comisión de fomentar la planificación de la transmisión en gran parte fracasó, en parte porque muchas empresas de servicios públicos se oponían a nuevas líneas de larga distancia que podrían socavar sus monopolios, dijo Ari Peskoe, director de la Iniciativa de Derecho de la Electricidad en la Facultad de Derecho de Harvard. Debido a la naturaleza descentralizada de las redes del país, hay solo tanto que los reguladores federales pueden hacer para obligar a los operadores a cumplir.

“Sospecho que esta norma será útil en partes del país donde ya existe un impulso para el desarrollo de más transmisión”, como el Noreste, dijo el Sr. Peskoe. “Pero en lugares donde las grandes empresas de servicios públicos se resisten a más transmisión, no sé si FERC puede hacer tanto.”

La nueva norma afecta la planificación de la red dentro de 12 regiones grandes en todo el país, pero no requeriría la planificación de la transmisión para conectar esas diferentes regiones entre sí, lo que algunos expertos dicen que es una necesidad aún mayor. La norma tampoco afectaría la red principal en Texas, que está aislada de las regulaciones federales porque no cruza las fronteras estatales.

La norma tampoco aborda los desafíos logísticos y políticos de construir nuevas líneas de transmisión de larga distancia. Puede llevar una década o más a los desarrolladores ubicar un proyecto a través de numerosas jurisdicciones, recibir permisos de una variedad de agencias federales y estatales y resolver demandas por vistas perjudicadas o daños a los ecosistemas.

La administración Biden recientemente finalizó un programa destinado a reducir a la mitad el tiempo de permisos federales para ciertas líneas de transmisión grandes. Pero acelerar aún más podría requerir una acción del Congreso, donde los legisladores han tenido dificultades para ponerse de acuerdo sobre nuevas políticas de transmisión.

En una norma separada el lunes, la comisión de energía federal, sin embargo, esbozó ciertas situaciones en las que podría anular las objeciones estatales a un pequeño subconjunto de nuevas líneas de energía.

En cuestión están un conjunto de diez “corredores de transmisión eléctrica de interés nacional” que el Departamento de Energía ha identificado provisionalmente en todo el país, lugares donde nuevas líneas serían particularmente beneficiosas. Si los reguladores estatales bloquearan o retrasaran un proyecto en esos corredores, la comisión federal podría intervenir para aprobarlo.

Pero algunos expertos cuestionan cuán a menudo esto sucedería, ya que la comisión históricamente ha preferido colaborar con los estados.