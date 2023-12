Israel ordena a los residentes del sur de Gaza que evacuen.

En medio de una lluvia de bombardeos, Israel amplió bruscamente sus órdenes de evacuación en la Franja de Gaza el domingo en preparación para una esperada invasión terrestre en la parte sur del territorio.

Las nuevas órdenes, que llegaron tres días después del colapso de un alto el fuego de una semana, sembraron confusión y miedo entre los residentes de Gaza, algunos de los cuales ya han sido desplazados al menos una vez antes.

Imágenes de Gaza el domingo mostraron columnas de humo oscuro elevándose por encima de un paisaje cubierto de escombros y niños ensangrentados gimiendo en salas de hospital cubiertas de polvo. Dolientes se ubicaron junto a filas de cuerpos envueltos en sábanas blancas.

El domingo por la noche, el portavoz militar, contraalmirante Daniel Hagari, dijo que Israel “continúa y expande sus operaciones terrestres contra los bastiones de Hamas en toda la Franja de Gaza”, pero no ofreció más detalles.

Los funcionarios militares declinaron hacer comentarios sobre si los comentarios del almirante Hagari significaban que una invasión terrestre israelí había comenzado en el sur.

Ashraf al-Qudra, vocero del Ministerio de Salud en Gaza, dijo que los ataques aéreos israelíes habían matado a más de 15,500 personas desde el 7 de octubre, cuando Israel inició su ataque después de que militantes de Hamas cruzaron la frontera y mataron a 1,200 personas.

Las fuerzas israelíes ya han tomado control de grandes partes de la Ciudad de Gaza tras una invasión terrestre desde el norte. The Times of Israel citó a funcionarios israelíes diciendo el domingo que el ejército israelí había lanzado 10,000 ataques aéreos desde que comenzó la invasión terreste inicial.

John F. Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU., defendió el rol del ejército israelí el domingo, diciendo que cree que “han sido receptivos a nuestros mensajes de tratar de minimizar las bajas civiles.”

“No hay muchos ejércitos modernos”, dijo Kirby, “que ‘telegrafíen’ sus acciones”, refiriéndose a las órdenes de evacuación de Israel a civiles. “Así que ellos están haciendo un esfuerzo”, dijo en “This Week” en ABC.

Pero otros funcionarios estadounidenses emitieron advertencias durante el fin de semana sobre la forma en que el ejército israelí está luchando la guerra.

La vicepresidenta Kamala Harris, de visita en Dubai, dijo que Israel “debe hacer más para proteger la vida inocente.” Y el secretario de Defensa, Lloyd J. Austin III, dijo que su experiencia en la guerra en áreas urbanas de Irak le había enseñado que “solo se puede ganar en la guerra urbana protegiendo a los civiles”.

El presidente Emmanuel Macron de Francia entregó un mensaje similar durante una conferencia de prensa en Dubai el sábado.

“Creo que estamos en un momento en que las autoridades israelíes necesitan definir con más precisión su objetivo y la meta final”, dijo Macron. “La destrucción total de Hamas, ¿qué significa eso? ¿Y alguien cree que es posible?”

Ron Dermer, ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, insistió el domingo en que era posible, pero reconoció que destruir a Hamas, que controla Gaza, llevaría tiempo. “No sé cuánto va a tomar”, dijo en “This Week”. “No sé si van a ser meses”.

Macron dijo que no hay dudas de que Hamas es una organización terrorista, pero que si el objetivo es borrarla, “la guerra duraría 10 años”.

“No habrá seguridad duradera para Israel en la región si esa seguridad se logra a costa de vidas palestinas, y por lo tanto, el resentimiento de la opinión pública en la región”, dijo Macron.

Las fotos del domingo mostraron el resultado de los ataques aéreos del fin de semana: una mujer abriéndose camino con cuidado hacia lo que solía ser la sala de estar de alguien, los cojines de su sofá marrón destrozados; una niña sosteniendo a un niño, ambos con los rostros manchados de sangre, el pelo blanco de polvo; un hombre medio colapsado en los escalones de un depósito, sostenido por dos hombres, el rostro contorsionado por la pena mientras mira una fila de cuerpos envueltos.

El ejército israelí dijo que había llevado a cabo ataques aéreos el viernes y sábado contra más de 400 objetivos en toda la Franja de Gaza.

Los hospitales del sur estaban bajo una presión creciente. El sábado, un equipo de la Organización Mundial de la Salud visitó un hospital en la ciudad de Khan Younis que estaba tres veces sobre su capacidad, según el jefe de la agencia, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

“Un número incontable de personas buscaban refugio, llenando cada rincón de la instalación”, escribió en X, antes conocido como Twitter. “Los pacientes recibían cuidados en el suelo, gritando de dolor”.

La lista de áreas a evacuar en el sur de Gaza creció a 34 el domingo, todas ubicadas al sureste de Khan Younis, en comparación con 19 la mañana anterior. El ejército israelí marcó cada una en un mapa de la Franja de Gaza que dividía el territorio en casi 2,400 bloques, aconsejando a los residentes prestar atención a los anuncios israelíes sobre si su bloque estaba siendo evacuado.

“Estimados residentes de Gaza, obedecer las órdenes de evacuación es la manera más segura de preservar su seguridad, sus vidas y las de sus familias”, escribió el ejército de Israel en cuentas en árabe en Facebook y X el domingo.

Pero gazatíes y agencias de ayuda internacionales dijeron el domingo que la última ronda de anuncios israelíes eran propensos a cambiar casi sin previo aviso, dejando a muchos civiles confundidos y con poco tiempo para huir.

“No puedo exagerar el miedo, el pánico y la confusión que estos mapas israelíes están causando a civiles en Gaza, incluido mi propio personal”, dijo Melanie Ward, jefa de la organización humanitaria Medical Aid for Palestinians, en X. “La gente no puede huir de un lugar a otro para intentar escapar de las bombas de Israel”.

El mapa de evacuación del ejército israelí mostraba grandes flechas anaranjadas dirigiendo a la gente hacia refugios que ya estaban desbordados o lo que el ejército llamó la “zona humanitaria” en Al-Mawasi, una zona agrícola cerca del Mar Mediterráneo.

Pero no estaba claro si la zona proporcionaba suficientes suministros o refugio, ya que algunos gazatíes que huyeron allí describieron que había poco esperándoles y ninguna presencia visible de ayuda humanitaria. El mes pasado, agencias de la ONU y otros grupos dijeron que no participarían en la creación de ninguna “zona segura” en Gaza porque esas zonas no podrían realmente proteger a los civiles.

Mientras las tropas israelíes buscan ganar más terreno, arrebatando el control del territorio de Gaza de Hamas, la batalla continúa por el control subterráneo. Las fuerzas israelíes han localizado 800 pozos de túneles subterráneos y destruyeron aproximadamente 500 de ellos, dijo el contraalmirante Hagari, el portavoz, el domingo en X.

El publicó un video de tropas detonando explosivos en tres pozos de túneles, enviando ráfagas de suelo arenoso de Gaza hacia el cielo.

Contribuyeron a este reportaje Yara Bayoumy, Ameera Harouda, Aishvarya Kavi, Talya Minsberg, Iyad Abuheweila, Peter Baker y Karoun Demirjian.