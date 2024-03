Lo que sabemos sobre los palestinos detenidos en Israel.

Más de 9.000 palestinos están encarcelados bajo las leyes militares y de seguridad nacional de Israel en instalaciones de detención israelíes, la cifra más alta en más de una década, según grupos de derechos humanos, quienes afirman que muchos de los detenidos están siendo retenidos sin cargos y han sido abusados mientras estaban bajo custodia.

El número de palestinos en prisiones israelíes ha aumentado desde el ataque del 7 de octubre liderado por Hamás y la invasión subsiguiente de Gaza por parte de Israel. En Gaza, las tropas israelíes han arrestado a cientos de personas en busca de combatientes, según afirma el ejército israelí, mientras que las fuerzas de seguridad en Cisjordania ocupada han llevado a cabo una enorme represión destinada a erradicar a los militantes.

Pero los grupos de derechos humanos aseguran que los arrestos son a menudo arbitrarios, que las condiciones en las que se encuentran los palestinos detenidos pueden ser inhumanas y que el aumento en el número de muertes informadas es preocupante. Israel afirma que los palestinos encarcelados, que incluyen a destacados militantes condenados por ataques brutales, son tratados de acuerdo con los estándares internacionales.

Los detenidos son un foco de uno de los temas más seguidos en la guerra: las negociaciones para un alto al fuego en Gaza. Hamás ha condicionado un alto al fuego y el intercambio de los rehenes israelíes restantes en Gaza a la liberación de miles de prisioneros, muchos de ellos condenados por cargos relacionados con el terrorismo.

¿Quiénes son los detenidos?

Según HaMoked, un grupo israelí de derechos humanos, más de 9.000 palestinos se encuentran actualmente en prisiones israelíes. Muchos fueron detenidos en Cisjordania ocupada, según afirma el ejército israelí, donde las fuerzas israelíes han llevado a cabo grandes redadas desde el 7 de octubre. Un número desconocido de gazatíes están detenidos en instalaciones militares.

Más de 3.500 detenidos palestinos están retenidos sin cargos formales, según HaMoked. Esa práctica, conocida como detención administrativa, estaba en vigor antes de la guerra, pero Israel ha aumentado su uso. Antes del 7 de octubre, alrededor de 1.300 detenidos administrativos palestinos estaban encarcelados en Israel, según datos proporcionados por el servicio penitenciario de Israel a HaMoked.

Los activistas dicen que la práctica anula efectivamente el debido proceso, mientras que Israel la considera una herramienta necesaria para detener a aquellos que dice constituyen una amenaza inminente para la seguridad nacional. El ejército israelí dijo que había estado operando “varias instalaciones de detención” para las personas aprehendidas durante los ataques del 7 de octubre y la invasión terrestre. Afirmó que, después de ser interrogados, los detenidos “que se determinó que no estaban relacionados con actividades terroristas” serían devueltos a Gaza.

Una portavoz del servicio penitenciario de Israel dijo en un comunicado que todos los prisioneros estaban detenidos legalmente y que se estaban respetando todos sus derechos básicos.

Israel dice que su campaña de arrestos ha capturado a altos miembros de organizaciones como Hamás y la Yihad Islámica Palestina. Pero las fuerzas israelíes también han detenido a niños y mujeres cuyas familias niegan su participación en grupos armados.

Hasta este mes, se estima que hay unos 200 menores y 68 mujeres acusados de militancia en prisiones israelíes, según Qadura Fares, un funcionario palestino que encabeza la Comisión de Detenidos y Ex-Prisioneros con sede en Ramala.

¿Dónde están siendo retenidos?

Los palestinos encarcelados suelen dividirse en dos grupos. Los palestinos de Cisjordania son canalizados al sistema de prisiones civiles de Israel, supervisado por una persona nombrada por Itamar Ben-Gvir, el ministro de seguridad nacional de extrema derecha.

Según funcionarios israelíes, cientos de gazatíes han sido enviados a al menos tres instalaciones de detención administradas por el ejército israelí. Esos prisioneros incluyen a cientos detenidos durante el ataque del 7 de octubre, así como a muchos otros arrestados en Gaza durante la guerra. Las imágenes de esos arrestos en el campo de batalla, donde a menudo se ve a hombres vendados y atados de manos, han generado indignación internacional.

La base militar de Sde Teiman es el sitio de detención militar conocido más cercano a Gaza, a aproximadamente 18 millas de la frontera. La información sobre la base es escasa: los prisioneros están aislados del mundo exterior, dijo Tal Steiner, director del Comité Público contra la Tortura en Israel, un grupo de derechos humanos.

Después de que comenzara la guerra, el gobierno israelí extendió el tiempo durante el cual algunos detenidos podían estar retenidos sin tener acceso a un abogado y ser presentados ante un juez.

¿Cuáles son las acusaciones de abuso?

Los grupos de derechos humanos, la agencia de refugiados palestinos de las Naciones Unidas y expertos externos designados por la ONU conocidos como relatores especiales están investigando acusaciones de abuso dentro de las instalaciones israelíes.

Una investigación no publicada realizada por la principal agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos acusa a Israel de abusar de cientos de gazatíes capturados durante la guerra con Hamás, según una copia del informe revisada por The New York Times.

Investigadores de UNRWA recopilaron testimonios de detenidos liberados que dijeron haber sido golpeados, despojados, robados, vendados, abusados sexualmente y denegado acceso a abogados y médicos. Según el informe, ese trato “se utilizó para obtener información o confesiones, intimidar y humillar y castigar”.

El informe fue compilado por UNRWA, la agencia de la ONU que está siendo investigada tras acusaciones de que al menos 30 de sus 13.000 empleados en Gaza participaron en el ataque del 7 de octubre.

The Times no pudo corroborar en su totalidad las acusaciones del informe, pero algunas partes coinciden con el testimonio de ex detenidos gazatíes entrevistados por The Times. Según las cuentas de casi una docena de detenidos o sus familiares entrevistados por The Times, los detenidos palestinos de Gaza han sido desnudados, golpeados, interrogados y mantenidos incomunicados durante varias semanas.

UNRWA confirmó la existencia del informe, pero dijo que su redacción no había sido finalizada para su publicación.

La portavoz del servicio penitenciario de Israel dijo en el comunicado: “No tenemos conocimiento de las afirmaciones que describió, y según sabemos, no han ocurrido tales eventos”. Sin embargo, agregó que “los prisioneros y detenidos tienen derecho a presentar una queja que será examinada y atendida por las autoridades oficiales”.

La abogada principal del ejército israelí, la mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, también escribió en una carta distribuida entre los comandantes a fines de febrero que su oficina había encontrado casos de “uso de fuerza operativamente no justificada, incluido contra detenidos”. Dijo que los funcionarios de justicia militar examinarían cada caso y determinarían si presentar cargos.

¿Ha habido muertes en custodia?

Decenas de palestinos se cree que han muerto en custodia israelí desde el 7 de octubre, según el ejército israelí y grupos de derechos humanos, aunque las circunstancias de sus muertes son confusas y muchos de sus identidades son desconocidas.

El ejército israelí dijo que tenía conocimiento de las muertes de 27 palestinos en su custodia. Y al menos 10 palestinos, en su mayoría de Cisjordania, murieron en el sistema de prisiones civiles de Israel desde el 7 de octubre, según la comisión oficial de prisioneros palestinos y grupos de derechos humanos israelíes, incluida Physicians for Human Rights-Israel, cuyos médicos asistieron a algunas de las autopsias.

“Desde el inicio de la guerra, varios detenidos en las instalaciones de detención han muerto, incluidos detenidos que llegaron a la instalación con lesiones o que sufrían una afección médica compleja”, dijo el ejército israelí en un comunicado, añadiendo que los funcionarios de justicia militar estaban investigando las muertes.

Los médicos israelíes que asistieron a autopsias preliminares de dos prisioneros palestinos de la Cisjordania ocupada encontraron signos de trauma físico como múltiples fracturas de costillas en sus cuerpos, según informes post mortem que fueron compartidos con sus familias y revisados por The Times. En ambos casos, los médicos no pudieron establecer definitivamente si un asalto había causado las muertes de los prisioneros.

¿Existen acusaciones de abuso sexual?

Ex detenidos reportaron casos de abuso o acoso sexual, según el informe no publicado de UNRWA.

Algunos detenidos masculinos dijeron que habían sido golpeados en sus genitales, según el informe. Algunas mujeres dijeron haber experimentado “toques inapropiados durante búsquedas y como forma de acoso mientras estaban vendadas”, según el documento. Agregó que algunos detenidos informaron haber tenido que desnudarse frente a soldados varones durante las búsquedas y les impidieron cubrirse.

Por separado, los relatores designados por la ONU dijeron el mes pasado que habían recibido información de que dos mujeres palestinas fueron violadas en la detención israelí. Otros fueron amenazados con agresión sexual y sometidos a registros en ropa interior de manera humillante por soldados varones, dijeron. Los relatores, que no son miembros del personal de las Naciones Unidas, no han hecho públicos detallles, pruebas o sus fuentes. The Times no pudo verificar esas acusaciones, y el gobierno israelí ha acusado a los expertos de parcialidad.

“Israel rechaza de manera contundente las despreciables y infundadas afirmaciones” que hicieron los relatores, según un comunicado de la delegación de Israel ante las Naciones Unidas en Ginebra. Agregó que uno de los expertos recientemente “legitimó la masacre del 7 de octubre en la que más de 1.200 personas fueron asesinadas, ejecutadas y violadas, y otro que públicamente puso en duda los testimonios de las víctimas israelíes de violencia sexual y de género”.

El Sr. Fares, el jefe de la comisión de prisioneros palestinos, dijo que su organización no había confirmado estos informes de violación y que los relatores no habían compartido su evidencia. Pero dijo que los relatos de la humillación de las prisioneras femeninas eran comunes incluso antes del 7 de octubre.