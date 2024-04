Apple pide a los clientes retroalimentación sobre Vision Pro.

Apple ha estado solicitando comentarios de los usuarios de Vision Pro desde que se lanzó el dispositivo, pero esta semana, la empresa ha comenzado a enviar encuestas. Hemos tenido varios informes de clientes de Vision Pro que han sido invitados a compartir sus opiniones sobre el dispositivo.

Apple pregunta sobre la satisfacción con Vision Pro, el uso del entorno, las características favoritas, para qué se está utilizando, con qué frecuencia se usa y cuánto duran las sesiones de uso. Apple también pregunta sobre el modo invitado y quién más usa Vision Pro, lo cual es una pregunta curiosa porque no está configurado en absoluto para el uso de varias personas. Algunas de las preguntas:

En general, ¿qué tan satisfecho está con su Vision Pro?

¿Cuál es su característica o aspecto favorito de Apple Vision Pro hasta ahora?

¿Con qué frecuencia usa su ‌Apple Vision Pro‌?

¿Por cuánto tiempo suele usar su ‌Apple Vision Pro‌ antes de decidir quitárselo?

¿Quién más usa su Vision Pro?

¿Antes de realizar la encuesta, sabía que podía permitir que otros usen su ‌Apple Vision Pro‌ con la función de Usuario Invitado?

¿Qué actividades realiza regularmente en su Vision Pro? (con una larga lista de opciones)

¿En qué tipo de contenido de video está más interesado en ver en ‌Apple Vision Pro‌?

Cuando usa su ‌Apple Vision Pro‌, ¿con qué frecuencia se sumerge en un entorno?

¿Cada vez que usa aplicaciones en ‌Apple Vision Pro‌, ¿con qué frecuencia realiza múltiples tareas?

¿Ha configurado su Persona para usar en FaceTime?

¿Qué tan satisfecho está con la apariencia de su Persona en ‌Apple Vision Pro‌?

¿Dónde se utiliza más su ‌Apple Vision Pro‌?

¿Qué accesorios usa con su ‌Apple Vision Pro‌? (con una lista que incluye ratones, estuches, AirPods Pro y más).

¿Qué banda para la cabeza usa más a menudo con su ‌Apple Vision Pro‌?

¿Con qué frecuencia usa su ‌Apple Vision Pro‌ mientras la batería está conectada a una fuente de alimentación?

La encuesta es larga y detallada, y también se adentra en los otros dispositivos que posee cada encuestado.

El aumento en la distribución de encuestas de Vision Pro se produce cuando ha habido informes sobre el interés decreciente en el auricular. Durante el fin de semana, Mark Gurman de Bloomberg dijo que los clientes no están tan interesados en Vision Pro, con una demanda de demostraciones en tiendas minoristas “considerablemente baja”. En algunos lugares, las demostraciones y ventas han disminuido de “un par de unidades al día a solo unas pocas en toda una semana”.

Los propietarios del auricular Vision Pro también han informado de una disminución en su uso, usándolo solo una o dos veces por semana en lugar de diariamente.

El analista de Apple, Ming-Chi Kuo, dijo el martes que Apple está reduciendo el número de unidades de Apple Vision Pro que planea enviar, y dijo que es una señal de que la demanda en los EE.UU. ha caído “bruscamente más allá de las expectativas”.

Kuo cree que Apple necesita abordar la falta de aplicaciones clave, el precio y la comodidad sin afectar la experiencia del usuario para que el Vision Pro pueda ver finalmente el éxito en el futuro.

