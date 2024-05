Lo sentimos, fieles seguidores de Apple, no habrá pegatinas en las cajas de los nuevos iPads.

Por lo que podemos recordar, Apple ha incluido un pequeño obsequio cuando compras un nuevo iPhone, Mac o iPad que hace que los usuarios se sientan como miembros valorados de una comunidad: Una pequeña hoja con dos pegatinas del logo de Apple. Sin embargo, si compras uno de los nuevos iPad Pros o iPad Airs, no recibirás ninguna.

Según 9to5Mac, Apple ha distribuido un memo a sus empleados de tienda explicando el cambio, que se debe al impulso ambiental para eliminar todo plástico de su embalaje. Las pegatinas se incluyen en productos tan recientes como la nueva MacBook Air M3 que se lanzó en marzo, aunque notablemente el Vision Pro no viene con ninguna.

9to5Mac informa que las tiendas tendrán pegatinas a mano y las entregarán bajo petición cuando alguien compre uno de los nuevos iPads. Sin embargo, si no compras tu nuevo iPad en la tienda de Apple, no está claro si podrás conseguirlas. El sitio dice que Apple no enviará pegatinas a minoristas de terceros, pero es posible que puedas conseguir una llevando un comprobante de compra a una tienda de Apple y pidiéndola amablemente.

De todos modos, dudamos que muchas personas realmente pidan sus pegatinas o incluso se den cuenta. Y así empieza el inicio del fin de otro beneficio que simplemente se va a desvanecer, como los EarPods, un paño de limpieza y un adaptador de corriente. En cuanto a nosotros, valoraremos un poco más nuestras pegatinas de Space Black ahora.