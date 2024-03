Los mapas de Apple podrían ganar rutas personalizables en iOS 18.

Apple Maps could receive a pair of big updates this year: “Custom routes” and topographic maps. A developer from Argentina spotted the two new features recently in Apple code, saying they could arrive in iOS 18 and macOS 15.

If true, the changes will make Apple’s navigation application more useful for both drivers and hikers.

Mejoras de Apple Maps para 2024

Después de un lanzamiento muy accidentado en 2012, Cupertino continúa fortaleciendo Apple Maps. La empresa sigue agregando nuevas características que igualan o superan a competidores como Google Maps.

La próxima actualización podría traer una característica muy solicitada: rutas personalizadas a el servicio de mapas de Apple. Y podría expandir los datos de mapas topográficos del Apple Watch a otras plataformas de Apple.

El desarrollador Nicolás Álvarez aparentemente descubrió las mejoras de Apple Maps y compartió la información con MacRumors.

‘Rutas personalizadas’ podrían permitirte especificar rutas favoritas

Los usuarios de Apple Maps saben que la aplicación ya les da algunas opciones de personalización. Presenta a conductores y peatones algunas posibilidades para elegir y les permite evitar autopistas o carreteras de peaje. Pero Álvarez encontró una referencia a “CustomRouteCreation” que aparentemente irá más allá de lo que es posible ahora.

Lo que algunos usuarios han estado pidiendo es la capacidad de ordenar a la aplicación evitar ciertas áreas incluso si eso alargara el trayecto. O evitar giros a la izquierda siempre que sea posible en carreteras concurridas. O tomar una carretera favorita cuando sea factible.

Estos son solo unos ejemplos de posibles opciones de rutas personalizadas adicionales. Y tal vez formen parte de la aplicación de navegación de Apple en iOS 18.

Mapas topográficos llegando a Apple Maps en iOS 18

Los mapas topográficos llegaron exclusivamente en watchOS 10, brindando a los excursionistas acceso a información detallada como niveles de elevación sobre ciertas ubicaciones. Basado en la pista de Álvarez, MacRumors informó el miércoles sobre la posibilidad de que los mapas topográficos lleguen a Apple Maps en iPhone, Mac e incluso en el casco Apple Vision Pro.

“El código de mapas topográficos de backend se introdujo el año pasado, pero solo ‌watchOS 10‌ tenía la función”, escribió MacRumors. “En ese momento, el código estaba inactivo en iOS y macOS, pero en los archivos de backend para ‌iOS 18‌, macOS 15 y ‌visionOS‌ 2, el código está activo, lo que sugiere una expansión.”

Con un mapa que tiene en cuenta las elevaciones, los excursionistas pueden planificar una ruta que, por ejemplo, pase alrededor de una montaña en lugar de sobre ella. O simplemente estar al tanto de que el río al que se dirigen está en el fondo de un profundo desfiladero.

Es una característica obviamente ideal para el Apple Watch, pero muchos excursionistas prefieren un iPhone. Y seguramente darían la bienvenida a que Apple Maps se actualizara con datos topográficos en iOS 18.