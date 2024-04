Preocupación por los inicios – Mundo en línea

Con ayuda de Shawn Ness

Nueva York

Ahora mismo:

La gobernadora Kathy Hochul ya está hablando con líderes universitarios sobre las preocupaciones de seguridad en las ceremonias de graduación.

El asambleísta Andrew Hevesi acusó a Hochul de mentir sobre sus compromisos con el cuidado infantil.

Caridades Católicas están disgustadas con el dinero adicional para abortos en el presupuesto, reportado primero por Playbook.

¿CANCELACIÓN DE GRADUACIÓN? El campamento pro-palestino en la Universidad de Columbia ha llegado al Día 10, y la gobernadora Kathy Hochul está empezando a prepararse para la posibilidad de que la agitación cause estragos en las ceremonias de graduación en todo el estado.

“Necesito saber que estas graduaciones también serán entornos seguros, en todo el estado”, dijo Hochul hoy. “En eso estamos enfocados en este momento.”

El jueves, la Universidad del Sur de California canceló su ceremonia de graduación principal, diciendo que el evento ahora requiere medidas de seguridad adicionales que no son factibles para el evento anual de 65,000 personas.

Ahora, los estudiantes de Nueva York se preguntan si la graduación de Columbia, y la de otras escuelas en el estado, también será cancelada.

“No podemos permitir que un grupo dicte términos e intente perturbar hitos importantes como la graduación para promover su punto de vista”, dijo el lunes la Presidenta de la Universidad de Columbia, Minouche Shafik, ya prefigurando que las protestas pueden interferir con la graduación. “Sentémonos, hablemos, discutamos y encontremos maneras de llegar a compromisos en soluciones.”

Las ceremonias de graduación del 15 de mayo de Columbia están programadas para realizarse en el campus principal de la universidad, incluida el área donde los manifestantes han establecido campamento.

El objetivo de Shafik es terminar las negociaciones con los manifestantes y disolver el campamento antes de la graduación. Pero ella ya extendió el plazo para las negociaciones con los manifestantes en 48 horas al comienzo del miércoles. Ese plazo teórico pasó por alto hoy, y las tiendas aún permanecen.

Hochul se está preparando para asegurarse de que las ceremonias de graduación universitaria en todo el estado estén seguras. Dijo que habló con los cancilleres de SUNY y CUNY esta mañana, y ya habló con los presidentes de otras universidades de la ciudad.

“Pedí información sobre todos sus planes de graduación”, dijo la gobernadora demócrata. “Quiero saber que esto está bien pensado. ¿Qué protecciones tienes? ¿Medidas de seguridad establecidas? ¿Recursos adicionales que estás aportando?”

Una graduación cancelada impactaría especialmente duro a la clase de graduados de este año, ya que la mayoría de ellos se vieron obligados a graduarse en línea de la escuela secundaria, o desde el asiento delantero de sus autos, durante el apogeo del Covid hace cuatro años.

Portavoces de SUNY y CUNY le dijeron a Playbook que las universidades están revisando sus ceremonias de graduación a petición de la gobernadora.

“La seguridad de los estudiantes en nuestros campus es primordial, y SUNY se compromete a garantizar que nuestros campus sean seguros, inclusivos y permitan a los estudiantes expresarse de manera responsable”, dijo Holly Liapis, portavoz de SUNY. “La gobernadora pidió al Canciller King que revisara los procedimientos que están en marcha para las graduaciones de SUNY de este año, y esa revisión está en curso.” — Jason Beeferman

‘ES LA MENTIRA LO QUE NO PUEDO SOPORTAR’: El asambleísta Andrew Hevesi está criticando a Hochul por promulgar un presupuesto que es “atroz para el cuidado infantil en el estado de Nueva York”.

En una carta enviada a la gobernadora esta semana y compartida con Playbook, el demócrata de Queens habló sin rodeos sobre su frustración con la gobernadora.

“Es su intento de reclamar el manto de una campeona del cuidado infantil a quien este tema le resulta personal, mientras obstruye en silencio o rechaza directamente las propuestas del presupuesto para ayudar a los niños, las familias y los proveedores de cuidado infantil que no puedo tolerar”, escribió Hevesi, presidente del Comité de Niños y Familias.

Hevesi dijo que la primera gobernadora del estado ha proyectado un mensaje de tomar medidas en el cuidado infantil cuando de hecho ha obstaculizado los esfuerzos para expandirlo en el estado.

En concreto, escribió cómo, durante este ciclo presupuestario, la administración de Hochul:

Rechazó una propuesta para desvincular el horario laboral de un padre de la capacidad de su hijo para acceder a cuidado infantil a tiempo completo.

Eliminó la financiación propuesta para un estudio sobre el “verdadero” costo de proporcionar cuidado infantil.

No ha publicado el informe final del Grupo de Trabajo sobre la Disponibilidad de Cuidado Infantil, a pesar de que está exigido por ley. (Se espera que se publique hoy).

Rechazó una propuesta de ambas cámaras para crear un fondo permanente de $220 millones para el personal de cuidado infantil y educadores

“Nuevamente, es la mentira lo que no puedo y no toleraré”, escribió Hevesi.

La oficina de la gobernadora respondió a Hevesi con fuertes palabras propias.

“La gobernadora Hochul ha brindado más apoyo al sector del cuidado infantil que cualquier gobernador en la historia del estado, y cualquier persona que niegue ese hecho claro es deshonesto, desinformado o ambas cosas”, escribió Avi Small, portavoz de Hochul, en un comunicado a Playbook.

Según Small, el estado ha invertido $7 mil millones en cuatro años para expandir el acceso al cuidado infantil.

También señaló cómo la gobernadora ha “elevado el umbral de elegibilidad de ingresos para el Programa de Asistencia para el Cuidado Infantil, ha establecido un límite para los copagos de las familias que necesitan ayuda con el cuidado infantil… y ha asignado $350 millones en ayuda suplementaria a las familias a través del Crédito Fiscal por Hijos como parte del Presupuesto de 2025.”.

Small continuó: “El debate, la oposición y el desacuerdo son partes normales del proceso de formulación de políticas, pero atacar a un neoyorquino en su papel de padre es asqueroso y está por debajo de la dignidad de cualquier persona que ocupe un cargo electo.” — Jason Beeferman

ATRAPADA EN EL ACTO: El contralor Tom DiNapoli y el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg se unieron para anunciar que Cindy Tappe, ex directora de finanzas y administración de la Universidad de Nueva York, tendrá que pagar más de $663,00 después de declararse culpable de gran estafa.

Tappe fue acusada de orquestar un esquema de fraude de seis años que totalizó $3.5 millones relacionados con dos programas universitarios diferentes. DiNapoli y Bragg afirmaron que ella usó el dinero para gastos personales como renovaciones en casa y la construcción de una piscina.

“Cindy Tappe ejecutó un esquema para respaldar su estilo de vida lujoso a expensas de niños con necesidades especiales y jóvenes estudiantes de inglés. Ahora es una delincuente convicta y ha devuelto el dinero que robó”, dijo DiNapoli. “Agradezco al fiscal de distrito Bragg por su colaboración en la investigación y por llevarla ante la justicia”.

Ahora Tappe tendrá que cumplir cinco años de libertad condicional. — Shawn Ness

PRECIO POR CONGESTIÓN PARA COMENZAR: La Autoridad de Transporte Metropolitano anunció hoy que la tarificación por congestión en partes de Manhattan comenzará el domingo 30 de junio.

La denominada Tarifación del Distrito Comercial Central, el primer programa de tarificación por congestión del país, cobrará un peaje de $15 para circular por debajo de la calle 60 en Manhattan, y los camiones podrían pagar hasta $36.

El programa ha estado en proceso desde hace años y ha enfrentado fuerte oposición de Nueva Jersey y los camioneros. Pero la MTA dijo que la medida es importante para abordar el tráfico denso y ayudar al medio ambiente.

“Cinco años después de que la Legislatura convirtiera la tarificación por congestión en ley del estado de Nueva York, y con 4,000 páginas de análisis, cientos de audiencias y reuniones de divulgación detrás de nosotros, los neoyorquinos están listos para los beneficios: menos tráfico, aire más limpio, calles más seguras y un mejor transporte público”, dijo en un comunicado Janno Lieber, presidente de la MTA. — Joseph Spector

MASTRO Y COMANDANTE: Otra agrupación en el Concejo de la Ciudad emitió una declaración criticando la probable nominación de Randy Mastro para liderar el Departamento de Ley de la ciudad – un puesto administrativo importante que implicaría opinar sobre toda clase de legislación y defender a la ciudad en los tribunales.

“El abogado corporativo es el abogado del pueblo, no del alcalde, y el pueblo se opone firmemente a volver a la era de Giuliani”, decía la declaración, refiriéndose al rol previo de Mastro como vicealcalde en el Ayuntamiento de Rudy Giuliani. “La Agrupación LGBTQIA+ del Consejo de la Ciudad se opone a la nominación de Randy Mastro para este puesto vital”.

La declaración del colectivo de seis miembros sigue a sentimientos similares de la Agrupación Negra, Latina y Asiática, que expresó su desagrado por Mastro en una declaración el martes.

La Agrupación Progresista ya ha prometido oponerse a la nominación potencial. Y múltiples fuentes le dijeron a POLITICO que es probable que la Agrupación de Mujeres de 30 miembros se reúna pronto para discutir el nombramiento. El Concejo finalmente tendrá que votar sobre la elección del alcalde para el puesto.

El ayuntamiento criticó las críticas de la agrupación, señalando que Mastro estuvo detrás de una ley histórica de 1998 que establecía derechos para las parejas domésticas en la ciudad de Nueva York y que defendió a una prominentes organización de servicios para personas sin hogar que enfrentaba oposición vecinal a la construcción de un albergue. — Joe Anuta

HILLEL REACCIONA A LAS PROTESTAS EN CAMPUS: Organizaciones y líderes judíos tienen un mensaje para la Universidad de Columbia y otras instituciones en todo el país en medio de los campamentos pro palestinos en curso: Hagan su trabajo y apliquen las políticas de código de conducta para mitigar el antisemitismo en el campus.

Líderes destacados de organizaciones como el Comité Judío Americano y UJA-Federación de Nueva York, junto con estudiantes judíos en el campus, sonaron la alarma sobre las protestas en curso en Columbia, citando los temores de los estudiantes judíos al navegar por el campus. El campamento está ahora en su décimo día.

Adam Lehman, presidente y CEO de Hillel International – la organización de estudiantes judíos más grande del mundo – señaló un aumento en incidentes antisemitas como el de una estudiante judía de la Universidad de Yale que dijo haber sido agredida durante las protestas pro palestinas.

“Las universidades, si acaso, han sido más complacientes de lo que probablemente deberían ser en términos de proporcionar espacios para lo que es un discurso odioso, divisivo y que marginaliza y borra las identidades de los estudiantes judíos e israelíes”, dijo Lehman durante una conferencia de prensa en el Centro Kraft para la Vida Estudiantil Judía de Columbia/Barnard Hillel.

Instó a los líderes universitarios a hacer cumplir sus políticas y de manera “imparcial”, pero dijo que eso puede requerir suspensiones, expulsiones o la intervención de las fuerzas del orden.

“De una forma u otra, debemos depender de las instituciones de educación superior para recuperar el control de sus campus, contrarrestar lo que ha llegado a ser un comportamiento verdaderamente sectario”, añadió.

Brian Cohen, director ejecutivo de la Familia Lavine en Columbia/Barnard Hillel, así como Linda Mirels, presidenta de UJA-Federation de Nueva York, también fueron oradores.

Los campamentos han surgido en toda la ciudad y el país, incluyendo en el City College, la Universidad de Yale y la Universidad de Princeton. Las representantes Alexandria Ocasio Cortez y Jamaal Bowman visitaron el campamento en Columbia el viernes.

Los representantes de los estudiantes en el campamento realizaron otra sesión informativa para reporteros fuera del campamento el viernes por la tarde. — Madina Touré

DECISIÓN SOBRE WEINSTEIN: La oficina de Hochul está evaluando la decisión de la corte estatal suprema del jueves que anuló la condena por delitos sexuales de Nueva York del ex magnate de Hollywood Harvey Weinstein, dijo la gobernadora esta mañana.

“Estamos analizando la escala de esa decisión y el impacto: lo que significa y cómo podemos garantizar que todas las mujeres se sientan seguras al presentarse”, dijo Hochul a los periodistas durante un evento no relacionado en Albany sobre políticas educativas en el presupuesto estatal.

“No quiero que esto sea un momento de sofocar el ambiente que se creó”.

La decisión del jueves, por 4-3, determinó que Weinstein no tuvo un juicio justo en 2020 después de que un juez en la corte inferior permitió el testimonio de múltiples mujeres que acusaron al ex productor de conducta sexual inapropiada, pero que no formaban parte de los cargos criminales que enfrentaba.

La decisión no sorprendió a los expertos legales, y el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, aún podría volver a condenar a Weinstein.

El tribunal ordenó que Weinstein tenga un nuevo juicio; también fue condenado en 2022 por violar a una mujer en un hotel de Beverly Hills.

Hochul no dijo si la decisión del tribunal debería llevar a una nueva legislación sobre cómo se llevan a cabo los casos penales, diciendo que será revisado.

“Esta decisión es muy reciente en la Corte de Apelaciones y todavía está siendo analizada, y veremos qué efecto tiene en otros tribunales en todo el estado”, dijo. — Nick Reisman

MASCARILLAS FUERA: Mientras continúan las protestas en los campus universitarios de todo el país por la guerra Israel-Hamas, un legislador estatal del partido republicano quiere desenmascarar a los manifestantes.

El asambleísta Mike Reilly de Staten Island señaló hoy que presentará una prohibición al uso de máscaras en asambleas públicas y manifestaciones.

“Si bien el derecho a la asamblea pacífica y la libertad de expresión son fundamentales para nuestros valores nacionales, el uso engañoso de máscaras representa un riesgo significativo para la seguridad pública”, dijo Reilly.

La medida crearía un cargo por delito menor con una pena de hasta 90 días de cárcel.

Si se aprueba, revertiría una ley de 2020 que permitía el uso de máscaras en público, un cambio hecho en medio de la pandemia de Covid-19.

En ese momento, los legisladores y el entonces gobernador Andrew Cuomo eliminaron lo que había sido una ley centenaria que prohibía el uso de máscaras en reuniones públicas, destinada a abordar mejor la actividad criminal, como la del Ku Klux Klan. — Nick Reisman

CONSECUENCIAS DE LA FINANCIACIÓN DEL ABORTO: La Conferencia Católica del Estado de Nueva York considera que Hochul se excedió con los $25 millones para servicios de aborto en el presupuesto estatal que Playbook encontró esta mañana.

