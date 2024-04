Los usuarios de Apple están siendo bloqueados de sus IDs de Apple sin explicación.

Parece haber una interrupción cada vez más generalizada del Apple ID que está afectando a los usuarios esta noche. Varios usuarios en redes sociales dicen que fueron desconectados de su Apple ID en varios dispositivos el viernes por la noche y se vieron obligados a restablecer su contraseña antes de volver a iniciar sesión…

¿Has sido desconectado de tu Apple ID?

Recibimos nuestra primera pista sobre esto alrededor de las 8 p.m. ET. En las horas transcurridas desde entonces, el problema ha ganado una considerable tracción en las redes sociales.

La página de estado del sistema de Apple no indica que ninguno de sus servicios tenga problemas esta noche. Aún así, está claro según los informes en redes sociales que algo raro está ocurriendo detrás de escena en Apple. Algunos de nosotros aquí en 9to5Mac también hemos sido directamente afectados por el problema.

La gente está siendo desconectada de su Apple ID en todos sus dispositivos. Si intentas iniciar sesión con tu contraseña original de Apple ID, serás bloqueado de tu cuenta. Luego serás obligado a restablecer tu contraseña antes de poder volver a iniciar sesión. No parece haber ninguna razón clara sobre por qué esto está ocurriendo.

Ahora no está claro si lo que está sucediendo el viernes por la noche tiene alguna relación con el problema de los ataques de restablecimiento de contraseña que hemos estado rastreando desde hace varias semanas.

Además, si tienes activada la Protección de Dispositivos Robados, ser desconectado aleatoriamente de un Apple ID puede presentar un problema especialmente grande si estás lejos de un lugar de confianza.

Otro problema: si restableces tu contraseña de Apple ID, todas las contraseñas específicas de aplicaciones que habías configurado previamente a través de iCloud también se restablecerán.

He pedido más información a Apple y actualizaré si recibo alguna respuesta. ¿Has sido desconectado de tu Apple ID en tus dispositivos esta noche? Háznoslo saber en los comentarios.

Estaba en FaceTime con @milesabovetech y mi cuenta de Apple se bloqueó y me desconectaron de todos mis productos de Apple

¿Qué está pasando?

— Max Weinbach (@MaxWinebach) 26 de abril de 2024

¡Oye @AppleSupport todos mis productos de Apple decidieron bloquearme de repente de mi Apple ID y me pidieron volver a verificar mi cuenta! Excepto que mi contraseña no funciona cuando estoy 100% seguro de que es correcta, me da un error. ¿Qué está pasando? ¡Ni siquiera puedo restablecer mi contraseña! pic.twitter.com/TN2XVMMEty

— Bryan Valderrama (@bvalderrama) 27 de abril de 2024

Parece que al menos algunos de nosotros estamos experimentando problemas con nuestras cuentas de iCloud/Apple ID donde debemos restablecer nuestras contraseñas y volver a iniciar sesión.

¿Alguien más?

— Dave Hamilton (@DaveHamilton) 27 de abril de 2024

Apple acaba de exigir que ingrese mi contraseña de AppleID, luego de hacerlo solicitó mi código de teléfono,

luego bloqueó mi cuenta y me exigió que restableciera mi contraseña de AppleID

Raro pic.twitter.com/pFGazqXGP1

— No es el Droid que estás buscando (@FiveOhFour) 27 de abril de 2024

Literalmente tengo solicitudes de contraseña de Apple ID en mi iPhone y iPad porque una vez más, mi cuenta está bloqueada… ¿Por qué esto sigue sucediendo? @AppleSupport

— Bobby Thompson (@BobbyThompson) 26 de abril de 2024

Algo debe haber sucedido con Apple ID porque acabo de recibir una fuerte advertencia de ‘cambiar su contraseña ahora’ y tuve que hacerlo y volver a iniciar sesión en todos mis dispositivos. ¡Gracias a Dios por la autenticación de dos factores!

— Nathan Schimpf • también @mrschimpf en todas partes (@mrschimpf) 27 de abril de 2024

