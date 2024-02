Netflix termina las suscripciones para los usuarios antiguos que pagan a través de la aplicación.

Netflix

Anteriormente era posible registrarse en Netflix directamente desde la aplicación de iPhone, pero aquellos que aún mantenían ese plan han perdido el acceso y deben registrarse directamente en el sitio web de Netflix.

Netflix eliminó la posibilidad de suscribirse desde su aplicación iOS en 2018. La decisión se tomó para evitar la comisión de suscripción dentro de la aplicación de Apple del 30%, que disminuye al 15% después de que un suscriptor paga por un año.

Según un informe de The Verge, Netflix finalmente ha dejado de admitir las cuentas heredadas que aún usaban la opción de pago de suscripción dentro de la aplicación. Los nuevos usuarios no han podido utilizar el método desde su eliminación en 2018, pero aquellos que no cambiaron su suscripción o la finalizaron desde entonces aún pagaban mediante su método de pago de Apple.

Los suscriptores informan que de repente ya no podían acceder a su cuenta de Netflix. Netflix se abría y pedía información de pago sin explicación alguna.

La compañía puede haber alertado a los usuarios afectados por correo electrónico, lo cual fue el caso para algunos usuarios, pero tales comunicaciones a menudo pasan desapercibidas. Las únicas opciones que tienen los usuarios que perdieron la suscripción dentro de la aplicación son suscribirse a través del sitio web de Netflix o renunciar al servicio por completo.

Aquellos que conservaron el antiguo método de pago pudieron seguir pagando el antiguo precio de $9.99 por visualización sin anuncios. Ahora esos usuarios deben pagar $6.99 por contenido con anuncios, $15.49 por contenido HD sin anuncios, o $22.99 por el nivel 4K.