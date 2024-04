El informe de WSJ indica que la muerte de Alexey Navalny no fue ordenada directamente por Putin.

La muerte del crítico de Putin, Alexey Navalny, puede no haber sido planeada para ocurrir cuando ocurrió, informó el WSJ.

El Journal informó que esta opinión es compartida por varias agencias de inteligencia de EE. UU.

Los partidarios de Navalny insisten en que su muerte en un gulag ártico fue organizada por el Kremlin.

La muerte de Alexey Navalny en febrero en un remoto campo de prisioneros ártico probablemente no fue directamente ordenada por Vladimir Putin, a pesar de la franca crítica del líder opositor al presidente ruso, informó The Wall Street Journal el viernes.

A pesar de las circunstancias sospechosas de la muerte del líder opositor, el medio informó que Putin podría no haber tenido la intención de que Navalny fuera asesinado cuando lo fue.

El Journal, citando “personas familiarizadas con el asunto”, informó que varias agencias de inteligencia de EE. UU., incluida la CIA, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y la unidad de inteligencia del Departamento de Estado, comparten esta opinión.

Ninguna de las agencias de inteligencia citadas por el Journal o el Pentágono ha respondido a las solicitudes de comentarios de Business Insider.

Aunque el Journal informó que fuentes de inteligencia de EE. UU. creen que el momento de la muerte de Navalny -que ocurrió cuando sus colaboradores afirmaron que estaba al borde de ser liberado- no fue específicamente planeado por Putin, el medio señaló que el presidente ruso no está completamente absuelto de responsabilidad por la muerte de Navalny en el escenario mundial, con analistas en Polonia y algunas agencias de inteligencia europeas siendo escépticos de las sugerencias de que Putin no estuvo involucrado, mientras que los aliados de Navalny siguen insistiendo en que el Kremlin lo orquestó.

Leonid Volkov, un aliado de Navalny, le dijo al Journal: “La idea de que Putin no estaba informado y no aprobó el asesinato de Navalny es ridícula”.

Lee el artículo original en Business Insider