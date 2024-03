Last Survivors se une a King of Fighters ’97 para celebrar su primer aniversario con estilo.

Creado por el estudio que te trajo Lords Mobile, Castle Clash, y numerosos otros exitazos móviles, Doomsday: Last Survivors es un extenso juego de estrategia de supervivencia ambientado en un futuro distópico infestado de zombies, en el cual debes liderar a tus compañeros sobrevivientes hacia la seguridad contra zombies sin mente y astutos oponentes humanos.

Doomsday: Last Survivors está actualmente celebrando su primer aniversario de lanzamiento global, por lo que se ha asociado con The King of Fighters ’97 en un evento que incluye a la incomparable ninja, Mai Shiranui.

La colaboración, que se llevará a cabo del 2 de marzo al 30 de abril, presenta una serie de eventos, artículos de tiempo limitado y productos personalizados. En primer lugar, puedes obtener al héroe de la colaboración Mai Shiranui simplemente participando en el evento. Luego está el evento KOF ’97 Scroll Painting que te permite dibujar fragmentos de rompecabezas y luego usarlos para completar puzzles y reclamar recompensas. También podrás recolectar Token Coins para gastar en Fragmentos de Mai Shiranui, Armamentos de Héroes, Decoraciones de Refugio, y más.

También hay un sorteo de productos exclusivos que se puede participar de forma gratuita. Puedes participar en los eventos de la página web de sorteos de la suerte del juego en marzo y abril y tener la oportunidad de ganar un abanico plegable DLS x KOF ’97 y una computadora para juegos Alienware DLS x KOF ’97 personalizada. Para obtener más información sobre el evento DLS x KOF ’97, visita el sitio web del evento especial.

Además, una vez allí, puedes participar en la Ruleta de Aniversario diariamente dos veces pulsando sobre un icono de corazón y compartiendo la página del evento. Hay muchos premios diferentes para ganar, incluyendo objetos en el juego y Tarjetas de Regalo de Amazon por valor de $1,000. El Regreso a Casa del Aniversario, mientras tanto, te permite reclamar recompensas invitando a jugadores inactivos a regresar al juego. Además, ambos tú y tu invitado tendrán oportunidad de girar la Ruleta de la Suerte, para tener la oportunidad de ganar un iPhone 15 Pro Max, Tarjetas de Regalo de Amazon, y más.

Este colaboración con KOF ’97 definitivamente no es algo que quieras perderte, así que asegúrate de descargar Doomsday: Last Survivors gratis ahora mismo en iOS, Android, o PC.

Visita la página de Facebook del juego y el canal de Discord para mantenerte informado.