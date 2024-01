Más pistas de audio espacial podrían inundar Apple Music, ya que los artistas se sienten motivados por el aumento del 10% en regalías para transmisiones en formato de sonido envolvente.

Apple Music ahora pagará hasta un 10% más a los artistas que creen música en su formato de audio espacial inmersivo, ya que la empresa busca promocionar su formato de sonido envolvente. Según Music Business Worldwide, a partir de enero “la música disponible en Audio Espacial en Apple Music recibirá una mayor parte de regalías de la plataforma”. El informe dice que Apple envió una actualización a sus socios discográficos confirmando que a partir de los pagos de fin de mes de enero de 2024, “las acciones pro rata para las reproducciones disponibles en el espacio se calcularán utilizando un factor de 1.1, mientras que las reproducciones no espaciales disponibles seguirán utilizando un factor de 1”.

Eso significa que los artistas que crean contenido de audio espacial y pueden hacer que sus fans lo escuchen recibirán un aumento del 10% en las regalías. Como señala el informe, Bloomberg informó en diciembre que Apple también podría dar más peso a las canciones de audio espacial, lo que posiblemente indique que puedan ser más visibles y frecuentes en listas de reproducción, estaciones de radio y más.

Sintoniza más audio espacial

La noticia también fue informada por 9to5Mac, que afirma que “los usuarios de Apple Music no necesariamente tienen que escuchar en Audio Espacial para que el artista reciba la recompensa con el pago adicional”. Según ese informe, los pagos adicionales se calculan “basándose en la proporción de reproducciones disponibles en el espacio a las reproducciones no disponibles en el espacio”. Entonces, si la música de un artista está toda disponible en audio espacial, recibirán un bono de regalías del 10% incluso si los oyentes no reproducen esas versiones. El informe también afirma que “Apple dice que más del 90% de los suscriptores han probado escuchar una canción en Audio Espacial” en Apple Music.

9to5 informa que Apple ve el 10% adicional como una recompensa por hacer contenido de mayor calidad y como compensación por el tiempo extra que requiere la mezcla. Si bien la implementación puede sonar confusa, Apple claramente basa el pago de incentivos en que los artistas pongan música espacial disponible, en lugar de en si los fans realmente eligen escucharla. Esto es importante porque, si bien dispositivos como AirPods Pro y AirPods Max admiten el formato, no todos los auriculares lo hacen. Además, no a todos los oyentes les gusta el audio espacial y algunos simplemente pueden optar por no escuchar en ese formato.

Un aumento del 10% en las regalías de streaming es un impulso significativo para los artistas, por lo que espera ver muchas más pistas de audio espacial llegando pronto a Apple Music.