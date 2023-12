Las tiendas minoristas de Lowe’s ahora aceptan Apple Pay

Lowe’s home improvement stores across the United States have finally started accepting Apple Pay. ‌Apple Pay‌ has been available in the Lowe’s app and the Lowe’s website for some time, but the company has been a longtime ‌Apple Pay‌ holdout for its retail store locations.

En Reddit, los empleados de Lowe’s dijeron a fines de diciembre que habían recibido un memo sobre el próximo lanzamiento de ‌Apple Pay‌ y pagos sin contacto, que estaba programado para comenzar el 20 de diciembre.

Un cliente de Lowe’s en los foros de MacRumors dijo que pudo usar con éxito Apple Pay en dos tiendas diferentes de Lowe’s en Texas, confirmando el lanzamiento.

Los empleados de Lowe’s en Reddit dijeron que estaban contentos de escuchar sobre el lanzamiento debido a la cantidad de clientes que pedían opciones de pago sin contacto. También ha habido muchos hilos de quejas de clientes de Lowe’s sobre la falta de ‌Apple Pay‌ en Reddit y los foros de MacRumors.

Lowe’s tiene más de 2,000 tiendas en los Estados Unidos, lo que la convierte en la segunda tienda de mejoras para el hogar más grande después de Home Depot. Aceptar ‌Apple Pay‌ podría atraer clientes a Lowe’s en lugar de Home Depot, ya que Home Depot no acepta la tecnología de pago en este momento.

