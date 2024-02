El Apple Watch con Micro LED podría retrasarse, pero valdría la pena esperar.

Estamos en el punto del ciclo de vida del Apple Watch en el que es difícil encontrar nuevas funciones para poner en los modelos futuros. Piénsalo: el Apple Watch puede avisarte cuando te has caído, chocado con tu auto, cuando tu ritmo cardíaco es bajo y quién sabe qué más. En este punto, el dispositivo en tu muñeca podría ser más inteligente que tú, al menos en mi caso.

Sin querer sonar como los comerciales, realmente hemos llegado a un punto de madurez en el que el próximo gran cambio parece que tiene que ser bastante impactante para sacudir las cosas, un poco como cuando el iPhone X eliminó el botón de inicio, los AirPods cortaron el cable o la Mac se mudó a Apple Silicon.

Aunque se espera que el Apple Watch X salga este año, yo estoy esperando el Apple Watch Micro LED, incluso si esos plazos no coinciden del todo. Aquí está el por qué.

(Crédito de la imagen: Matt Evans)

Cuanto más cambian las cosas, más muestran lo mismo

El Apple Watch ha visto muchos cambios (tenemos un retrospectiva completa para que la revises) pero algunas cosas han permanecido iguales en las últimas nueve versiones principales, dos modelos Ultra y variantes SE – la pantalla OLED.

Por supuesto, hay una razón para eso. Por un lado, ayuda con la duración de la batería. Debido a que OLED ofrece negros profundos, no tiene que iluminar todo el panel, especialmente con gran parte de watchOS configurado en un fondo negro. También permite un mejor contraste, lo cual es ideal cuando quieres que tu interfaz de usuario sea legible con solo un vistazo a la muñeca.

Sin embargo, nunca está de más mirar hacia el futuro, y como el meme del “hombre caminando por la calle mirando a otra mujer”, Apple aparentemente está decidido a abandonar el OLED y hacerse muy cercano con el MicroLED para una próxima versión Ultra del Apple Watch.

Ese plan ha enfrentado algunas dificultades, y aunque parece que pasará algún tiempo antes de que la empresa haga el cambio (e incluso más tiempo hasta que los modelos no Ultra lo hagan), hay muchas razones para emocionarse.

(Crédito de la imagen: Karen S. Freeman / Future)

Pequeño pero poderoso

La pantalla MicroLED, aunque mucho más cara que los paneles OLED en el momento de escribir esto, ofrecería la claridad que hace que los elementos de la interfaz de usuario parezcan como si estuvieran flotando o pintados en la pantalla.

Dado que Apple aumentó el brillo de los modelos del Apple Watch Series 9 y Ultra 2 del año pasado, tal vez sea el siguiente paso lógico tener iconos de watchOS coloridos que queman la retina.

Curiosamente, se informa que las pantallas microLED también son más duraderas que sus contrapartes OLED, lo que puede ayudar a evitar esas molestas pantallas rotas y rayadas que todos tememos antes de mirar hacia nuestras muñecas.

(Crédito de la imagen: Shutterstock / Hadrian)

Energía para los píxeles

Aquellos de ustedes que han leído mi cobertura sobre el Apple Watch sabrán que amo el mío y probablemente me haya salvado la vida, pero sería negligente no mencionar la duración de la batería.

Sigue siendo la debilidad del Apple Watch, y estaba seguro de que se abordaría en la Serie 9. El chip S9, las actualizaciones de funciones relativamente modestas, el mismo diseño – estaba seguro de que Apple iba a anunciar una mejor duración de la batería.

Eso no sucedió, y si no va a suceder con un chip nuevo usando el mismo diseño externo (es decir, sin reducir), puede que no suceda hasta que salga el Apple Watch con microLED.

Eso me duele como alguien que literalmente no habría sabido sobre una condición cardíaca si mi Apple Watch Ultra no hubiera tenido la duración de la batería para durar tres días, lo que significa que personalmente tengo un interés en que Apple eleve la capacidad de la batería aquí.

Un Apple Watch con microLED podría lograr eso, reduciendo las demandas de la batería y potencialmente alargando el tiempo entre cargas. Tomará tiempo llegar hasta la semana de duración de batería ofrecida por el más barato, pero menos ambicioso, Fitbit Inspire, pero es un comienzo.

¿Qué quieres a continuación del Apple Watch, o estás bastante satisfecho con dónde está ahora? Hazme saber en los comentarios.