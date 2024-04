Las mejores 8 alternativas gratuitas a Microsoft Excel

Las características que necesitas de tu aplicación de hojas de cálculo pueden variar, aunque muchos usuarios nunca se acercan a necesitar las robustas funciones de Excel de Microsoft Office.

Para aquellos que no son contadores que trabajan con números a diario, Microsoft Office, incluido Excel, puede ser prohibitivamente caro. Estás viendo pagar al menos $6 al mes por una licencia comercial, pagada por adelantado por un año; $6.99 al mes para uso doméstico; o $159.99 por una licencia de Office Home and Student 2021.

Si no tienes ese tipo de dinero, no necesitas todas las funciones de Excel o simplemente quieres ahorrar dinero, hay muchas alternativas viables a Microsoft Excel disponibles en la nube para instalar en tu computadora. Lo mejor de todo es que estas alternativas a Excel son gratuitas.

Comparación de las mejores alternativas gratuitas a Microsoft Excel

Software

Mejor para

Colaboración en línea

Formatos de archivo admitidos

Edición sin conexión

Característica destacada

Google Sheets

Edición y colaboración sin conexión

Sí

.xlsx, .xls, .xlsm, .xlt, .xltx, .xltxm, .ods, .csv y .tsv

Sí

Compartir y colaboración

Zoho Sheet

Automatización

Sí

.xls, .xlsx, .xlsm, .tsv, .csv, .ods y .sxc

No

Análisis potenciado por IA

Microsoft Office Excel en línea

Usuarios que prefieren la interfaz de escritorio tradicional de Excel

Sí

.xls, .xlsx, .xlsm, .xlsb, .csv y .ods

Sí

Integración con Power BI

Apache OpenOffice Calc

Personalización

No

.odf y .xlsx

No — los usuarios deben descargarlo en su sistema manualmente

Fórmulas de lenguaje natural

LibreOffice Calc

Características más amplias

No

.xls y .xlsx

Los usuarios pueden descargarlo e instalarlo en su sistema

Gestor de escenarios

Hojas de cálculo de WPS Office

Facilidad de uso

Sí

.lsm, .xltm, .xlsb, .ets, .et, .ett, .xls, .xlsx, .xlt, .xltx y .csv

Sí

Análisis y visualización de datos

Gnumeric

Usuarios del sistema basado en Unix

No

.xls (admite parcialmente .xlsx), .csv, xml, tsv, .gnm, .tex, .html, .htm, .wk1/.wks y más

Los usuarios pueden descargarlo e instalarlo en su sistema

Soporte para tareas de manipulación de datos complejos

Apple Numbers

Usuarios de dispositivos Apple

Sí

xml (xlsx), csv, tsv y pdf

Sí

La funcionalidad XLOOKUP te ayuda a encontrar valores en columnas y filas o buscar coincidencias exactas, aproximadas o parciales

Google Sheets: La mejor opción para edición y colaboración sin conexión

Imagen: Google

Google Sheets es la respuesta basada en la nube de Google a Microsoft Excel, y es capaz de hacer la gran mayoría de lo que el usuario promedio de Excel necesita. También se aloja en la nube y se ejecuta en un navegador web, por lo que es independiente de la plataforma y se puede ejecutar en sistemas Windows, macOS y Linux.

Nunca más tendrás que preocuparte por perder un cálculo, ya que Google Sheets guarda todo en Google Drive, por lo que una computadora que se bloquee no será un problema para tus datos importantes. Al igual que otras herramientas de oficina de Google, Sheets ofrece colaboración en tiempo real que permite a varios usuarios editar un documento al mismo tiempo. Los usuarios pueden ver la posición del cursor de otras personas en el documento, ver lo que están haciendo mientras lo hacen y chatear directamente en la ventana del documento.

Características clave Google Sheets

Capacidad de edición sin conexión.

Soporte de formatos de archivo, incluidos .xlsx, .xls, .xlsm, .xlt, .xltx, .xltxm, .ods, .csv y .tsv.

Análisis y visualización de datos.

Compartir y colaborar.

Función de historial de versiones, que te permite ver todos los cambios que tú y otros han realizado en la hoja de cálculo o revertir a versiones anteriores.

Galería de plantillas.

Figura A: Interfaz de hoja de cálculo de Google. Imagen: Google Workspace

Ventajas

Desventajas

Capacidad de los usuarios para descargar sus archivos en diferentes formatos, incluidos .pdf, .html, .ods, .xlsx y .tsv

Se queda lento al trabajar con grandes conjuntos de datos.

Capacidad de los usuarios para automatizar tareas repetitivas con macros

Difícil de identificar quién editó la hoja de cálculo

Colaboración en tiempo real

Por qué elegimos Google Sheets

Google Sheets permite a varios usuarios trabajar en la misma hoja de cálculo simultáneamente. Esto facilita la colaboración con colegas, compañeros de clase o amigos en tiempo real sin necesidad de enviar múltiples versiones por correo electrónico.

Hoja de Zoho: La mejor opción para automatización

Imagen: Zoho

Zoho Sheet es un software de hojas de cálculo que incluye funciones de colaboración, visualización de datos y automatización que ayudan a los equipos a trabajar más rápido. Zoho Sheet admite varios tipos de archivo, incluidos Excel (.xls), .csv, .ods y .tsv para trasladar fácilmente tus hojas existentes a Zoho Sheet.

La colaboración en Zoho Sheet es fácil, con actualizaciones en tiempo real a nivel de la hoja para todos los usuarios en el documento. Puedes usar macros e incluso códigos VBA para automatizar actualizaciones y acelerar el trabajo.

Los colaboradores pueden utilizar la limpieza de datos para detectar rápidamente errores o retroceder a una iteración anterior con el historial de versiones. Además, Zoho Sheet se puede utilizar fácilmente a través de la aplicación móvil o publicarse en la web con controles detallados sobre la manipulación de datos incrustados.

Características clave de Zoho Sheet

Soporte multilingüe, incluidos polaco, búlgaro, holandés, chino (simplificado), alemán, inglés, español, francés, croata, turco, japonés, húngaro, coreano, portugués, ruso, sueco e italiano.

Soporte para más de 350 funciones predefinidas.

Capacidad de los usuarios para exportar formatos .html y .pdf.

Funciones personalizadas y definidas por el usuario.

Función de imagen a hoja, que permite a los usuarios escanear libros, recibos y facturas y convertirlos automáticamente en hojas de cálculo.

Figura B: Ejemplo de Zoho Sheet. Imagen: Zoho

Ventajas

Desventajas

Análisis potenciado por IA.

Carece de conexiones, análisis y modelo de datos.

Limpieza de datos — eliminación de duplicados, inconsistencias y valores faltantes.

Carece de asistencia sin conexión.

Por qué elegimos Zoho Sheet

Elegimos Zoho Sheets debido a sus amplias capacidades de automatización y funciones de procesamiento de datos, como limpieza de datos y análisis basado en IA. La herramienta permite a los usuarios analizar sus datos, crear gráficos y tablas dinámicas, automatizar el procesamiento de datos y construir hojas de cálculo interactivas con facilidad.

Microsoft Office Excel Online: La mejor opción para usuarios que prefieren la interfaz de Excel

Imagen: Microsoft

Para no quedarse atrás de Google, Microsoft ha creado su propia versión en línea de Office, que incluye una versión simplificada de Excel que se asemeja más a Google Sheets que a la versión de escritorio de Excel de Microsoft Office. No es que Excel Online sea inutilizable o no valga la pena tu tiempo —definitivamente se parece más a Excel que a Google Sheets, por lo que si prefieres una interfaz familiar, quizás prefieras Excel Online en lugar de seguir el camino de Google.

Recomendar Excel Online al usuario promedio de Excel está bien: hace todas las funciones básicas de la versión de escritorio y agrega el guardado automático en la nube en OneDrive, y tiene herramientas de colaboración en tiempo real que Office 365 y Office 2019 no tienen.

Los usuarios avanzados de Excel pueden querer evitar Excel Online. Muchas de las funciones en las que confían los usuarios avanzados de Excel han desaparecido, están restringidas o son de solo lectura —no hay secuencias de comandos VBA, no se pueden crear conexiones de datos externos, no hay búsqueda y reemplazo y no hay funciones avanzadas de gráficos. Todas esas capacidades existen en Excel Online, pero son de solo lectura.

Características clave de Microsoft Office Excel Online

Integración con Power BI.

Soporte de muchos formatos de archivo, incluidos .docm, .docx, .pptm, .pptx, .xlsm y .xlsx.

Copiloto en Excel, que trabaja contigo para analizar y explorar tus datos.

Capacidad de los usuarios para visualizar datos en gráficos y tablas.

Figura C: Un vistazo a Microsoft Office Excel Online. Imagen: Microsoft

Ventajas

Desventajas

Amplia gama de funciones y fórmulas, que permiten a los usuarios realizar cálculos complejos y análisis de datos fácilmente.

Se vuelve lento al trabajar con grandes conjuntos de datos.

Macros para automatizar tareas regulares.

Requiere conectividad a Internet.

Capacidad de colaboración.

Por qué elegimos Microsoft Office Excel Online

Excel Online incluye muchas de las mismas funciones que la versión de escritorio de Excel, como fórmulas, gráficos y opciones de formato. Los usuarios también pueden trabajar en documentos de Excel simultáneamente con otros en tiempo real, lo que lo convierte en una herramienta útil para el trabajo en equipo y la colaboración.

Apache OpenOffice Calc: La mejor opción para personalización

Imagen: Apache

Cuando hablo con usuarios de Windows que odian el aspecto de la interfaz posterior a 2007 de Microsoft Office, siempre recomiendo Apache OpenOffice. Calc, la alternativa de Excel de OpenOffice, tiene el aspecto y se siente como Office 2003, lo cual es genial si prefieres un momento antes del ribbon de Office. Antes de la llegada de la nube y la dominación de las herramientas de oficina en línea de Google, OpenOffice reinaba entre aquellos que buscaban una alternativa gratuita a Microsoft Office.

Calc de Apache OpenOffice atiende a varias bases de usuarios, incluidos autónomos, grandes empresas, empresas medianas, organizaciones sin fines de lucro, administraciones públicas y pequeñas empresas.

Características clave de Apache OpenOffice Calc

Fórmulas de lenguaje natural, que permiten a los usuarios crear fórmulas usando palabras.

Repositorio de plantillas prediseñadas.

Gestor de escenarios con soporte para análisis de “qué pasaría si”.

Capacidad de los usuarios para exportar documentos en varios formatos, incluidos ​​.pdf, .odt, .doc e .html.

Figura D: Interfaz de Apache OpenOffice Calc. Imagen: Apache

Ventajas

Desventajas

Disponible como fuente abierta.

Carece de colaboración en tiempo real en línea.

Fondos personalizados para permitir a los usuarios crear hojas de cálculo según sus preferencias individuales.

Necesita actualizaciones más frecuentes.

Por qué elegimos Apache OpenOffice Calc

Apache OpenOffice Calc es similar a Microsoft Excel y ofrece una variedad de funciones, incluidas fórmulas, gráficos y funciones. Proporciona a los usuarios la capacidad de crear y manipular hojas de cálculo para tareas como presupuestos, análisis financiero y organización de datos.

LibreOffice Calc: La mejor alternativa a Excel por sus características

Imagen: LibreOffice

Al igual que OpenOffice, LibreOffice es una suite de oficina gratuita que incluye su propia alternativa a Excel, también llamada Calc. Tiene las mismas restricciones que OpenOffice en el sentido de que la versión Calc de LibreOffice carece de soporte en la nube y colaboración en tiempo real. Sin embargo, lo que sí tiene LibreOffice es una lista sorprendentemente robusta de funciones, muchas de las cuales no están presentes en Excel.

LibreOffice tiene más funciones que Excel, puede comparar dos archivos de hojas de cálculo separados, tiene más opciones de formato de celdas e incluso puede manejar importaciones de hojas de cálculo heredadas de aplicaciones retiradas anteriormente disponibles en Windows y macOS (Microsoft Works, Lotus 1-2-3, BeagleWorks, Claris Resolve, etc.).

Características clave de LibreOffice Calc

Gestor de escenarios que permite análisis de “qué pasaría si…”.

Capacidad de los usuarios para exportar a .pdf.

Aplicaciones de escritorio para Windows, macOS y Linux.

Figura E: Vista de LibreOffice Calc. Imagen: LibreOffice

Ventajas

Desventajas

Código abierto.

Tiene capacidades limitadas de grabación de macros.

Capacidad de leer archivos .xlsx creados con Microsoft Office para Windows y macOS.

Carece de la capacidad de mostrar muchos tipos avanzados de gráficos.

Por qué elegimos LibreOffice Calc

Seleccionamos la herramienta debido a sus funciones avanzadas y compatibilidad multiplataforma. LibreOffice está disponible en varios sistemas operativos, como Windows, macOS y Linux, lo que lo convierte en una opción versátil para usuarios de diferentes plataformas.

Hoja de cálculo de WPS Office: La mejor alternativa a Excel por facilidad de uso

Imagen: WPS

Cuando se trata de funciones robustas que son una verdadera competencia para Excel, WPS Office Spreadsheets no tiene rival, y con buena razón: es el único producto freemium en esta lista. WPS Office es un producto de pago, pero viene con una versión gratuita con todas las funciones con una pequeña trampa —tiene publicidad.

No dejes que eso te desanime a probar WPS Spreadsheets. Los anuncios son rápidos, generalmente duran unos 10 segundos y solo aparecen cuando intentas imprimir, guardar en PDF o usar algunas de sus otras herramientas más específicas. Una vez que veas un anuncio, esa función se desbloquea durante 30 minutos. Si decides deshacerte de los anuncios en WPS Office, debes pagar $5.99 por un mes, $9.99 por tres meses o $29.99 al año.

Características clave de la hoja de cálculo de WPS Office

Análisis y visualización de datos.

Plantillas para gestionar gráficos, hacer seguimiento de presupuestos y analizar finanzas personales o empresariales.

Compatibilidad con formatos de archivo comunes como .xls, .xlsx, .xlsm, .xlt y .csv.

Capacidad de los usuarios para editar archivos de Excel en dispositivos móviles, computadoras o páginas web.

Figura F: Un vistazo a las hojas de cálculo de WPS Office. Imagen: WPS

Ventajas

Desventajas

Compatibilidad con suites de oficina como Microsoft Excel, Google Sheets, LibreOffice Calc y OpenOffice Calc.

La versión gratuita tiene anuncios.

Soporte para 13 idiomas en PC y 46 idiomas en dispositivos móviles.

Ocasionalmente se congela.

Por qué elegimos la hoja de cálculo de WPS Office

WPS Spreadsheets ofrece funciones que no están disponibles en Excel, como protección en diferentes niveles, lo que te permite proteger tus hojas de cálculo con contraseñas y cifrado para garantizar la privacidad y seguridad de los datos, OCR (conversión de texto en imágenes a texto editable) y múltiples pestañas para trabajar en diferentes hojas dentro de la misma ventana.

Gnumeric: La mejor opción para sistemas operativos basados en UNIX

Imagen: Gnumeric

Gnumeric es un programa de hojas de cálculo gratuito y de código abierto similar a Microsoft Excel. Forma parte de la suite de oficina GNOME y está diseñado para ofrecer funciones avanzadas de análisis y manipulación de datos.

Gnumeric ofrece una amplia gama de funciones para crear, editar y analizar datos en hojas de cálculo y admite varios formatos de archivo para garantizar la compatibilidad con otros programas de hojas de cálculo. Es conocido por sus funciones matemáticas, herramientas de análisis estadístico y soporte para tareas de manipulación de datos complejas.

Características clave de Gnumeric

Compatible con importación y exportación del Formato de Documento Abierto (ODF) y Office Open XML (OOXML).

Capaz de manejar conjuntos de datos grandes y cálculos complejos.

Es compatible con varios formatos de archivo, incluidos archivos de Microsoft Excel y OpenDocument.

Figura G: Ejemplo de Gnumeric. Imagen: Gnumeric

Ventajas

Desventajas

