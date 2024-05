Amazon informa $143 mil millones en ingresos en el primer trimestre, superando las expectativas de Wall Street.

El gigante del comercio electrónico Amazon informó que los costos de envío del primer trimestre fueron de $21.8 mil millones, un aumento del 10% en comparación con el mismo trimestre en 2023. (Foto: Jim Allen/FreightWaves)

El gigante del comercio electrónico Amazon reportó ganancias y ingresos mejores de lo esperado para el primer trimestre, impulsados por ajustes en sus operaciones logísticas, así como por el crecimiento en sus unidades de publicidad y computación en la nube, según el CEO de Amazon, Andy Jassy.

“La velocidad de entrega es realmente importante para los clientes y hemos seguido mejorando mientras mejoramos nuestra seguridad,” dijo Jassy durante una llamada con analistas el martes. “En el último año, hemos hablado sobre cómo nuestros esfuerzos de regionalización han ayudado a reducir nuestro costo de servicio. Hemos continuado inspeccionando nuestra red de cumplimiento en busca de oportunidades adicionales y estamos trabajando en varias áreas donde creemos que podemos reducir costos aún más mientras mejoramos la experiencia del cliente.”

Los ingresos del primer trimestre de Amazon (NASDAQ: AMZN) aumentaron un 13% interanual a $143.3 mil millones, superando las expectativas de los analistas de $142.6 mil millones. La empresa reportó ganancias ajustadas por acción de $0.98 frente a estimaciones de $0.83.

Los ingresos operativos aumentaron a $13.2 mil millones en el trimestre, en comparación con $2.7 mil millones en el mismo período del año anterior. Las ganancias netas en el trimestre aumentaron a $10.6 mil millones, en comparación con $0.3 mil millones del año pasado.

Los ingresos del primer trimestre de Amazon por servicios de vendedores de terceros, que incluyen comisiones cobradas por Amazon, cumplimiento, tarifas de envío y otros cargos, crecieron un 16% interanual a $34.5 mil millones.

La empresa espera ingresos de entre $144 mil millones y $149 mil millones para el segundo trimestre que finaliza en junio. Se espera que los ingresos operativos estén entre $10 mil millones y $14 mil millones.

En el primer trimestre, los costos de envío de Amazon, que incluyen centros de clasificación y entrega, y costos de transporte, fueron de $21.8 mil millones, un aumento del 10% interanual en comparación con el mismo período en 2023. La compañía entregó más de 2 mil millones de unidades globales que llegaron el mismo día o al día siguiente en el primer trimestre, según un comunicado de prensa.

Jassy dijo que la empresa ha trabajado para aumentar la consolidación de unidades de envío en menos cajas en sus centros de cumplimiento para ayudar a reducir costos.

Amazon tiene más de 100 centros de cumplimiento y clasificación en los EE. UU. y más de 185 centros a nivel mundial. Los estados con más ubicaciones de almacenes de Amazon son California, Texas, Illinois, Florida y Pennsylvania.

“Al optimizar aún más nuestra red, hemos visto un aumento en el número de unidades entregadas por caja, lo cual es un factor importante para reducir nuestros costos,” dijo Jassy. “Podemos consolidar más unidades en una caja. Esto resulta en menos cajas y entregas, una mejor experiencia para el cliente, reduce nuestro costo de servicio y disminuye nuestro impacto ambiental.”

Amazon también está haciendo “esfuerzos para renovar nuestra arquitectura de cumplimiento de entrada en los EE. UU. para permitir una mejor ubicación de inventario más cerca de nuestros clientes,” dijo Jassy.

Hasta ahora en 2024, Amazon ha reducido sus operaciones de carga aérea de 53 a 47 aeropuertos en los EE. UU., incluyendo el cierre de su operación de carga aérea en el Aeropuerto Internacional de San Antonio en abril.

Amazon actualmente cuenta con 1.52 millones de empleados en todo el mundo, un aumento del 4% interanual en comparación con el mismo período en 2023.

Jassy también discutió Supply Chain by Amazon, un nuevo servicio de logística anunciado en septiembre. Supply Chain by Amazon es un servicio de cadena de suministro de extremo a extremo en todos los canales para transportistas que no tienen que estar en la plataforma de comercio electrónico de Amazon.

“Creo que son solo los primeros días, no es algo que anticipemos que será un gran impulsor de gastos de capital para nosotros, tenemos que construir muchas de esas capacidades de todos modos para manejar nuestro negocio de tiendas,” dijo Jassy. “Creemos que será un aumento modesto además de eso para dar cabida a los vendedores de terceros. Pero nuestros vendedores de terceros encuentran un alto valor en que podamos administrar esos componentes por ellos en lugar de tener que hacerlo ellos mismos.”

