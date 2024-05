En Sambhal, con una gran presencia musulmana, Kalki distorsiona la aritmética | Noticias de la India

Sambhal, una tranquila ciudad en Moradabad a unos 180 km de Delhi, saltó a la fama el 19 de febrero cuando el Primer Ministro Modi colocó la primera piedra de un templo Kalki aquí.

Se cree que Kalki es una encarnación aún por nacer de Vishnu que completará las dashavatar (10 encarnaciones) de la deidad, y se cree que Sambhal es el lugar donde Kalki aparecerá. Por lo tanto, un templo dedicado a la deidad, construido por el exfuncionario del Congreso expulsado Acharya Pramod Krishnam, que ahora se ha alineado con el BJP, está generando un interés significativo en círculos religiosos y políticos.

Sambhal ha sido tradicionalmente un bastión del Partido Samajwadi (SP): su veterano, Shafiq Ur-Rehman Barq (que falleció a los 93 años hace unos meses), había ganado el escaño más de una vez. Ahora, el SP ha presentado a su nieto, Zia Ur-Rehman Barq, el actual diputado de Kundarki, a este distrito.

Con una gran población musulmana, que comprende casi el 35% de los electores, el escaño había sido un lugar difícil para el BJP en 2019, ya que perdió los seis escaños de la división de Moradabad, que abarca Sambhal. Pero ahora, con la carta de Kalki a su favor, el partido espera un giro favorable en los acontecimientos.

Krishnam, el peethadheeshwar (jefe del templo) de Shri Kalki Dham, le dijo a TOI: “Después de Kashi, Ayodhya y Mathura, Kalki Peeth se convertirá en un importante centro religioso, especialmente después de que el propio PM colocara la primera piedra. La medida impactará el panorama político del oeste de Uttar Pradesh. Hasta ahora, el voto hindú estaba dividido en varios grupos afiliados a partidos regionales. Ahora, los unirá a todos”.

Curiosamente, Krishnam, quien compitió en las elecciones de 2014 en Sambhal con un ticket del Congreso y perdió, espera retener a los musulmanes liberales que asistieron a varios eventos en Kalki Dham en el pasado. “Durante la ceremonia de la primera piedra, la mitad de los asistentes no eran parte del BJP, e incluían a algunos musulmanes también”, dijo. “Barq había obstaculizado la propuesta del templo en 2016, pero en agosto de 2023, el Tribunal Superior de Allahabad falló a nuestro favor”, afirmó.

Parmeshwar Lal Saini es la elección del BJP para el escaño. Había perdido contra Barq Sr hace cinco años. Sambhal siempre ha sido un bastión de la oposición, excepto en 2014, cuando Satyapal Singh Saini del BJP emergió victorioso, asegurando el 34% de los votos para ganar un ajustado concurso triangular contra el SP y el BSP. En 2019, la alianza SP-BSP derrotó a Parmeshwar, aunque este último aún logró el 41% de los votos.

Saini le dijo a TOI: “Esta vez, confiamos en que el loto florecerá en Sambhal. La fundación del templo de Kalki por parte del PM sellará nuestra victoria. Tengo el apoyo de los votantes, independientemente de su género, casta o fe”.

Saulat Ali, un exdiputado que ganó en Moradabad en 1996, ha participado en seis elecciones sin éxito. Recientemente, dejó el Congreso para unirse al BSP y está compitiendo en Sambhal. Ali dijo: “Jugué un papel fundamental en la victoria de Zia Ur-Rehman Barq como diputado de Kundarki como candidato del SP en 2022. Según lo veo, el SP no tiene una presencia significativa en Sambhal, y la contienda es a dos bandas entre el BJP y el BSP”.

Ali tiene una considerable influencia en la región considerando su experiencia política. Su padre, Riyasat Hussain, también fue diputado en cuatro ocasiones. Su capacidad para influir en los partidarios de Iqbal Mehmood, el rival de Barq, podría tener un impacto en el resultado de las elecciones, especialmente considerando las tensas relaciones de Barq con los votantes Qureshi.

Los expertos políticos están de acuerdo en un posible efecto Kalki. “El BJP ha utilizado hábilmente la religión para neutralizar el impacto de la política de castas en la zona. El evento de Kalki consolidará los votos hindúes para el partido independientemente de la casta del candidato que presenten”, dijo Sanjeev Kumar Sharma, jefe del departamento de ciencias políticas de la Universidad Chaudhary Charan Singh, Meerut.

El analista de Amroha, Shoib Chaudhary, dijo: “Los votantes de Sambhal y los distritos circundantes han sido principalmente ant-BJP debido a la gran presencia musulmana. Estas áreas han sido bastiones del SP durante las últimas tres décadas, salvo algunas victorias incidentales del BJP respaldadas por una oposición no consolidada. El BJP ha estado observando estas regiones desde hace mucho tiempo, y el desarrollo de un templo en Kalki Dham puede obrar maravillas para ellos”.