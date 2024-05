Los republicanos critican las selecciones de los principales jueces de Nueva York.

Con ayuda de Shawn Ness

Novedades de Nueva York

Sucediendo ahora:

Los republicanos están apuntando a la composición del tribunal más alto del estado después de su decisión sobre Harvey Weinstein.

Los demócratas del Senado están aprobando hoy un paquete de leyes sobre los estándares de seguridad de las baterías de iones de litio.

El Concejo Municipal dijo que hay más dinero para restablecer los recortes presupuestarios.

Un nuevo proyecto de ley tomaría medidas adicionales para reducir la pintura de plomo en los hogares.

PELEA EN LOS TRIBUNALES: La gobernadora Kathy Hochul quedó en ridículo el año pasado cuando su nominación para nombrar al juez Hector LaSalle como juez principal del estado fue rechazada por el Senado estatal controlado por los demócratas.

Los republicanos siguen capitalizando el espectáculo y culpan a la gobernadora y a los demócratas de darle indirectamente a Harvey Weinstein, un violador convicto, una segunda oportunidad en los tribunales de Nueva York.

“Sin duda”, el caso de Weinstein no habría sido anulado si la nominación de Hochul para juez principal hubiera sido diferente, dijo hoy el senador republicano de Long Island, Anthony Palumbo.

Su colega republicano, el senador estatal Steven Rhoads, estuvo de acuerdo: “En lugar de dejar que la evidencia y los hechos guíen al tribunal en una dirección particular, ahora literalmente tienes un tribunal y un juez principal que han decidido de antemano cómo quieren que termine el caso”.

Los dos se reunieron con colegas en el segundo piso del Capitolio, donde argumentaron que la anulación de la condena de Weinstein fue “cortesía de los demócratas del Senado estatal”.

Los republicanos como Rhoads argumentan que los demócratas del Senado, luego de rechazar a LaSalle como la elección más moderada de Hochul para juez principal, han llevado al tribunal en una dirección peligrosamente partidista.

Afirman que la decisión sobre Weinstein es parte de la postura de la izquierda sobre la justicia penal: una posición permisiva con el crimen que libera a los delincuentes de rendir cuentas. Los demócratas dicen que eso es muy irónico.

“Los republicanos se han opuesto a la Ley de Víctimas Infantiles y a la Ley de Sobrevivientes Adultos durante décadas en Albany”, dijo el demócrata senador estatal Brad Hoylman-Sigal, quien encabeza el Comité Judicial de la cámara.

“Así que es el colmo de la hipocresía que ahora estén pidiendo que los depredadores sexuales rindan cuentas cuando perdieron la oportunidad durante todo mi mandato aquí en la minoría y años anteriores de permitir a los sobrevivientes buscar justicia”.

Hay una razón para la angustia de los republicanos.

El juez principal Rowan Wilson y la mayoría del tribunal se pusieron del lado de los demócratas al dictaminar a favor de los nuevos mapas electorales este año, brindando a los demócratas una ligera ventaja en algunas carreras clave para la Cámara.

Los republicanos acusaron que el enfoque en la redistribución de distritos hizo que el tribunal fuera demasiado liberal y un peligro para los neoyorquinos.

“Es más importante para las mayorías demócratas tener una decisión favorable en la Corte de Apelaciones sobre el caso de redistribución de distritos, que es de lo que se trataba todo esto, y nos ocuparemos de la violencia sexual, el abuso sexual, ser permisivo con el crimen, los otros problemas que hemos visto salir de la corte de apelaciones ahora”, dijo Rhoads.

El argumento se plantea en un momento en que la cuestión del empaquetamiento de tribunales cobra fuerza a nivel nacional, con Biden esquivando a los demócratas que continúan presionándolo para que amplíe el número de jueces en el tribunal más alto de la nación y ocupe esos puestos con jueces de tendencia izquierdista.

Los demócratas controlan la Legislatura estatal, y por lo tanto todos menos uno de los siete miembros del tribunal son demócratas, la excepción es Michael Garcia, quien fue nombrado por el exgobernador Andrew Cuomo.

“La Corte de Apelaciones ha sido apilada con matones políticos de la gobernadora y los demócratas del Senado que no tienen problemas para dejar que los monstruos regresen a nuestras comunidades”, dijo el líder de la minoría, Rob Ortt, en un comunicado.

La agitación del partido republicano también llega durante un mes en el que el sistema judicial de Nueva York ha emitido un trio de decisiones decepcionantes para muchos demócratas.

Los primeros 10 días de mayo vieron que la Enmienda de Derechos Iguales fue bloqueada en la boleta de noviembre, un fallo en contra de la aceleración del recuento de votos en ausencia y una decisión de que la comisión estatal de ética es inconstitucional (una gran victoria para Cuomo).

Aún así, Weinstein no será liberado. También fue condenado por un jurado de California en 2022 por violar a una mujer en un hotel de Beverly Hills en un caso separado.

La conferencia de prensa republicana de hoy también se produjo al mismo tiempo que los demócratas veían una victoria en la Corte de Apelaciones. Los jueces dictaminaron hoy que las empresas en el estado seguirán estando obligadas a proporcionar abortos médicamente necesarios en los planes de seguro de salud. – Jason Beeferman

BIOPSIA DE BATERÍA: Los demócratas del Senado están aprobando hoy un paquete de nueve proyectos de ley destinados a aumentar los estándares de seguridad de las baterías de iones de litio.

Muchos de los proyectos de ley tienen como objetivo etiquetar claramente los dispositivos que utilizan las baterías, como bicicletas eléctricas o scooters, otros tienen como objetivo estudiar los efectos de los incendios y medidas para evitarlos. No está claro si también serán aprobados en la Asamblea.

“Nuestra prioridad es la seguridad y el bienestar de todos los neoyorquinos. Esta legislación es un paso significativo hacia adelante para abordar los peligros asociados con las baterías de iones de litio y garantizar que nuestras comunidades estén mejor protegidas”, dijo en un comunicado la líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins.

Uno de los proyectos de ley tiene como objetivo no regular las baterías, sino los dispositivos que las utilizan. La “Ley de Aviso de Operaciones de E-bike” requeriría que los minoristas coloquen avisos en las bicicletas eléctricas que indiquen que no pueden usarse en aceras o carreteras con un límite de velocidad publicado de 30 millas por hora o más rápido.

“Los peligros planteados por las baterías de iones de litio han pasado demasiado tiempo sin control y han provocado demasiados incendios en toda la ciudad de Nueva York y en las comunidades que represento”, dijo en un comunicado la senadora estatal Iwen Chu, patrocinadora del proyecto de ley. “Sé que muchos confían en las bicicletas eléctricas para ir a trabajar y realizar sus tareas, y esta legislación prioriza el bienestar tanto de los ciclistas como de los residentes”. – Shawn Ness

TEMPORADA DE CAMPAMENTO: A medida que se acerca el clima para acampar, la gobernadora Kathy Hochul señaló que el presupuesto estatal incluye $ 53 millones para mejorar la seguridad pública en parques estatales y campamentos.

El dinero se utilizará para mejorar las cercas y la instalación de cámaras de seguridad y sistemas de reconocimiento de matrículas.

“La seguridad de los neoyorquinos es mi prioridad número uno. A través de esta campaña de educación en seguridad y de mejoras críticas en seguridad, ayudaremos a prevenir que ocurran incidentes y garantizaremos que estemos preparados para responder a cualquier situación de emergencia”, dijo Hochul en un comunicado.

El dinero también se utilizará para establecer un programa de seguridad “Junior Ranger” para recordar a los niños tres reglas básicas de seguridad: utilizar un sistema de compañeros, informar a los padres sobre los planes de exploración y hablar con los guardaparques si es necesario.

Los guardaparques también recibirán formación adicional sobre el compromiso con los visitantes y los protocolos para personas desaparecidas como parte del dinero adicional.

Se ha realizado una extensa investigación en los proyectos, dijo: La Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del Estado analizó datos de asistencia, datos de servicio y condiciones en los parques de todo el estado para decidir la mejor manera de gastar el dinero. – Shawn Ness

COLCHÓN DE EFECTIVO: El Concejo Municipal proyecta nuevamente que la ciudad tendrá suficiente dinero para revertir los impopulares recortes presupuestarios ordenados por el alcalde Eric Adams.

En un nuevo análisis presupuestario hoy, el organismo estima que 1.1 mil millones de dólares adicionales entrarán en las arcas de la ciudad entre el año fiscal actual y el que comienza el 1 de julio, en comparación con las previsiones de la administración de Adams.

La proyección de ingresos generales del Consejo ha permanecido en gran parte igual desde principios de año.

Sin embargo, la Oficina de Administración y Presupuesto de la ciudad ha aumentado drásticamente sus expectativas de ingresos fiscales desde marzo, cuando sus proyecciones eran 3.3 mil millones de dólares más bajas que las del Consejo.

“La previsión actualizada … proporciona claridad de que la ciudad puede restablecer los recortes para proteger los servicios esenciales e invertir en las necesidades de los neoyorquinos”, escribió el consejo en un comunicado de prensa. – Joe Anuta

TRUMP NO TESTIFICARÁ: El ex presidente Donald Trump declinó testificar hoy en su juicio de Manhattan por dinero de silencio, y con eso, tanto la fiscalía como la defensa han descansado.

Los procedimientos sobre si Trump falsificó registros comerciales y conspiró para enterrar historias negativas que podrían perjudicar sus perspectivas electorales de 2016 están llegando a su fin, pero se extenderán al menos hasta la próxima semana.

El juez Juan Merchan fijó los argumentos finales para el martes, después del feriado del Día de los Caídos, y el jurado luego recibirá instrucciones y comenzará las deliberaciones. (La “conferencia de cargos” para definir esas instrucciones se está llevando a cabo esta tarde).

Los sustitutos de Trump, incluidos senadores, miembros del Congreso y posibles compañeros de fórmula, han desfilado por la corte en los últimos días para mostrar su lealtad al ex presidente.

El jueves, Trump estará entre miles de seguidores en el sur del Bronx, donde está programado para llevar a cabo un mitin de campaña. – Emily Ngo

NO MÁS PINTURA DE PLOMO: Grupos de defensa y legisladores se reunieron en el Capitolio hoy para abogar por la aprobación de un proyecto de ley que requeriría que se realicen pruebas de plomo en las casas antes de ser vendidas.

El proyecto de ley, patrocinado por el senador Brian Kavanagh y el asambleísta Jonathan Rivera, requeriría que los resultados de las pruebas se informen al estado y a los compradores potenciales como un medio para evitar que los niños entren en contacto con el elemento tóxico y desarrollar planes de prevención.

“Permitiría a los inquilinos y propietarios elegir viviendas para ellos y sus hijos que estén libres de cualquier peligro conocido de pintura de plomo, y mejorar la capacidad de los funcionarios de salud pública de tomar medidas proactivas para abordar y mitigar estos riesgos”, dijo Kavanagh en un comunicado.

La exposición al plomo puede provocar presión arterial alta, así como problemas de riñón, hígado y reproductivos. Es particularmente peligroso para los niños porque también puede causar daño cerebral y problemas de desarrollo.

Nueva York lidera la nación en casos adolescentes de envenenamiento por plomo, con aproximadamente el 12 por ciento de los niños diagnosticados con niveles elevados de plomo en el cuerpo, dijeron los legisladores.

“Ya es hora de que el estado adopte un enfoque proactivo para proteger a los inquilinos y nuevos propietarios de la exposición innecesaria a la pintura de plomo”, dijo Rivera en un comunicado. – Shawn Ness

NUEVOS ROSTROS: Merideth Andreucci ha sido designada por Hochul como la nueva vicepresidenta senior y directora ejecutiva de la Oficina de Expansión, Gestión e Integración de Semiconductores del Gobernador.

Andreucci en el pasado ha trabajado para la Autoridad de Investigación y Desarrollo de Energía del Estado y ha sido investigadora y educadora en el Instituto Golisano de Sostenibilidad en la Institución de Tecnología de Rochester.

“GO-SEMI ha sido una fuerza motriz detrás del éxito de los chips de nuestro estado, y bajo el brillante liderazgo de Merideth, estoy segura de que la oficina seguirá avanzando en nuestra misión de transformar a Nueva York en un centro global de fabricación de chips”, dijo Hochul en un comunicado. – Shawn Ness

CONTRA EL ANTISEMITISMO: El Comité Judío Estadounidense se reunió hoy con funcionarios estatales para discutir formas de combatir el antisemitismo en los campus universitarios y en las escuelas de todo el estado.

Hoy fue el último día para las audiencias del comité en el Senado, y la Asamblea tendrá su última reunión del Comité de Educación Superior el miércoles, lo que significa que el tiempo se está agotando para presentar o aprobar legislación sobre antisemitismo en los campus.

Pero la presidenta del Comité de Educación Superior del Senado, Toby Stavisky, dijo que está teniendo conversaciones con sus colegas sobre posibles acciones que la Legislatura puede tomar, como posiblemente organizar audiencias públicas con líderes universitarios.

“Esto es evidente. Está ahí y tiene que parar”, dijo Stavisky al grupo sobre el antisemitismo en los campus.

Cuando se le preguntó específicamente sobre la organización de audiencias públicas con líderes universitarios, Stavisky dijo: “todo está abierto a discusión”. – Katelyn Cordero

– El Rep. Tim Kennedy está pidiendo una investigación federal sobre un tren de Amtrak que chocó con un automóvil y mató a tres personas. (State of Politics)

– El alcalde Eric Adams quiere llevar a cabo una revisión de los oficiales del NYPD que agredieron a los manifestantes pro-palestinos. (Daily News)

– Un nuevo ranking del gasto propuesto por alumno por distrito escolar en Nueva York. (Syracuse.com)

