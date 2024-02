Las familias de los rehenes exigen que Netanyahu continúe de inmediato las negociaciones de rehenes.

Los familiares de los rehenes tomados por Hamás exigieron al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu que continuara de inmediato las negociaciones el jueves, ya que los esfuerzos por un alto el fuego se han estancado.

“Queremos un acuerdo. Como miembros de familias de rehenes, queremos que nuestros familiares regresen de inmediato a casa. Si no hay un acuerdo de inmediato, entonces queremos ver a las personas que necesitan estar en la mesa de negociaciones regresar a la mesa”, dijo Abbey Onn, prima de uno de los rehenes, en un comunicado. “Necesitamos ver a Israel en la mesa con sus socios, tratando de hacer funcionar la diplomacia”.

Onn y otros familiares se reunieron para una conferencia de prensa virtual el jueves para presionar a Netanyahu después de que éste rechazara la respuesta de Hamás para asegurar la liberación de los rehenes a cambio de una pausa en los combates.

Netanyahu acusó a Hamás de retrasar las negociaciones al tener demandas “delirantes”.

Sus comentarios llegaron después de que se informara que ordenó a su delegación israelí detener las negociaciones en Egipto. Israel no recibió una nueva propuesta de los militantes de Hamás en El Cairo y pidió que cambiaran su propuesta, informó The Associated Press.

De los más de 200 rehenes tomados el 7 de octubre, quedan alrededor de 130 y se dice que una cuarta parte de ellos han muerto, señaló AP.

Los familiares están preocupados de que Netanyahu no esté escuchando sus demandas, y argumentaron que deben hablar con el gabinete de guerra, ya que los soldados israelíes se preparan para entrar en la ciudad sureña de Rafah en Gaza, que alberga a más de 1,5 millones de palestinos.

Netanyahu ha llamado consistentemente a Hamás a liberar a los rehenes y ha prometido usar la fuerza militar para destruir a Hamás y así recuperar a los rehenes restantes, pero los familiares cuestionan sus motivos. Desde que Israel lanzó su contraofensiva, más de 28,000 palestinos han muerto, informó el Ministerio de Salud de Gaza.

“Si el primer ministro estuviera comprometido con la liberación de los rehenes, habría un equipo negociando en El Cairo”, dijo Liz Naftali, la tía abuela de un exrehén, en un comunicado.

