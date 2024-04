Las elecciones del Lok Sabha no son justas pero a pesar de eso, el bloque de la INDIA obtendrá una clara mayoría: Jairam Ramesh | Noticias de la India

NUEVA DELHI: Las elecciones de la Lok Sabha no son justas ya que los partidos de oposición están siendo atacados, pero a pesar de eso, el bloque de la INDIA obtendrá una clara mayoría en las elecciones debido a la respuesta pública a sus “cinco nyay, 25 garantías”, dijo el líder senior del Congreso, Jairam Ramesh, el sábado. También dijo que el pueblo del país “rechazará decisivamente” todos los intentos del Primer Ministro Narendra Modi de hacer que las elecciones sean “nonatas e injustas”. Hay un fuerte subfondo de “basta de das saal anyay kaal” (10 años de injusticia), dijo el secretario general del Congreso.

Ramesh también criticó a Modi y al Ministro de Defensa Rajnath Singh por sus recientes declaraciones sobre el país siendo una “nueva India”, que ataca en territorio enemigo, diciendo que son “tácticas de distracción” destinadas a desviar la atención del “verdadero relato” del Congreso de “paanch nyay, pachees garantías” y del manifiesto.

Preguntado sobre la equidad de las elecciones, Ramesh dijo: “Estas elecciones no son justas con acciones tomadas contra los partidos de oposición, pero a pesar de esto, creemos que el ‘janbandhan’ de la INDIA obtendrá un claro mandato debido a la respuesta pública a ‘paanch nyay, pachees garantías’ del Congreso y sus aliados que reflejan las necesidades del pueblo.”

Sus declaraciones se produjeron un día después de haber publicado su manifiesto, centrándose en cinco “pilares de la justicia” y 25 garantías bajo estos, en la sede del partido en presencia del presidente del Congreso Mallikarjun Kharge y los ex jefes del partido Sonia Gandhi y Rahul Gandhi.

El derecho a la aprendizaje, una garantía legal para el MSP, la aprobación de una enmienda constitucional para elevar el límite del 50 por ciento en las reservas para SC, ST y OBC, un censo de castas a nivel nacional y la eliminación del esquema Agnipath son algunas de las promesas hechas por el Congreso en su manifiesto para las elecciones de la Lok Sabha.

En una entrevista con PTI la semana pasada, Ramesh dijo que el bloque de la INDIA seguía intacto a pesar del “salto mortal” del Ministro Principal de Bihar, Nitish Kumar, y afirmó que la oposición alcanzaría unánimemente la mayoría en las elecciones para derrocar al BJP del poder.

Las elecciones de la Lok Sabha en siete fases se llevarán a cabo entre el 19 de abril y el 1 de junio. Los resultados se anunciarán el 4 de junio.

Enlace de origen