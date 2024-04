Nuevos iPads en la BIS de la India insinúan el lanzamiento de iPad Pro y Air en 2024

Los informes sugerían inicialmente que los próximos modelos de iPad Air y iPad Pro de Apple debutarían en marzo, luego se trasladaron a abril, o posiblemente mayo. Sin embargo, las actualizaciones recientes insinúan un lanzamiento anterior para los cuatro modelos, dos de cada línea, dejándonos especulando sobre qué región podría ver los dispositivos primero.

Dos modelos de iPad Air y iPad Pro de 2024 fueron avistados ayer (a través de 91Mobiles), y ahora otros dos modelos de iPad próximos han aparecido en el sitio web de la Oficina de Normas Indias (BIS), según lo visto por personas en MySmartPrice. Idealmente, todos los nuevos teléfonos y dispositivos en los mercados indios pasan por esta certificación, y obtener la certificación es obligatorio para vender en el país.

Es importante tener en cuenta que todavía no hay información oficial sobre los próximos modelos de iPad y su(s) fecha(s) de lanzamiento, pero se asume que las cuatro variantes podrían debutar más pronto. Que los cuatro modelos de Apple aparezcan en BIS no debería ser una coincidencia. Además, Apple no ha revelado un nuevo modelo de iPad desde hace casi año y medio. Los cuatro modelos de iPad presuntos llevan el número de modelo A2836, A2837, A2898 y A2899.

No está claro exactamente qué número de modelo denota qué variante de iPad, después de analizar los números de modelos anteriores de los modelos de iPad Pro, parece que los dispositivos con los números de modelo A2836 y A2837 podrían ser parte de las variantes de iPad Pro de 2024, aunque con tamaños diferentes u otras variantes como solo Wi-Fi, etc.

Dicho esto, el próximo lanzamiento de Apple incluye cuatro variantes de iPad, incluido un iPad Pro de 11 pulgadas, un iPad Pro de 12.9 pulgadas, un iPad Air de 10.9 pulgadas y un iPad Air más grande pero más ligero de 12.9 pulgadas. Además, se rumorea que los modelos de iPad Pro podrían contar con una pantalla OLED, siguiendo los pasos de las pantallas microLED introducidas con el iPad Pro de 12.9 pulgadas de 2022. Además, se espera que el Apple Pencil 3 debute en el mismo evento de lanzamiento, probablemente a través de un evento de prensa.

