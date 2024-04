Las conexiones de extrema derecha con Rusia siembran preocupación creciente en Alemania.

Para acceder a una sesión secreta del Parlamento de Alemania, los legisladores deben bloquear sus teléfonos y dejarlos afuera. En el interior, ni siquiera se les permite tomar notas. Sin embargo, para muchos políticos, estas precauciones contra la espionaje ahora parecen algo de una farsa.

Porque sentados junto a ellos en esas reuniones clasificadas están miembros de Alternativa para Alemania, el partido de extrema derecha conocido por su abreviatura en alemán, AfD.

En los últimos meses, un destacado político de AfD fue acusado de recibir dinero de estrategas prorrusos. Un asistente parlamentario del partido fue expuesto por tener vínculos con un agente de inteligencia ruso. Y algunos de sus legisladores estatales viajaron a Moscú para observar las elecciones orquestadas por Rusia.

“Saber con certeza que sentados allí, mientras se discuten estas cuestiones sensibles, están legisladores con conexiones comprobadas a Moscú — no solo me hace sentir incómodo. Me preocupa,” dijo Erhard Grundl, miembro del partido Verde del comité de asuntos exteriores del Parlamento.

El AfD llamó a esos comentarios “infundados”.

Aunque algunas de las acusaciones contra el AfD pueden ser intentos de puntos por parte de rivales políticos, las preocupaciones de seguridad son reales. A medida que se acumulan pruebas de los vínculos del partido con Moscú, las sospechas se expresan en todo el espectro de la política alemana convencional.

“El AfD sigue actuando como el largo brazo del estado terrorista Rusia,” escribió en redes sociales Roderich Kiesewetter, el vicepresidente del comité de inteligencia del Parlamento y miembro de los demócratas cristianos de centro derecha.

Desde que comenzó la invasión a gran escala de Ucrania por Rusia en febrero de 2022, Europa ha luchado para repeler operaciones de influencia de Moscú destinadas a debilitar la unidad y la determinación occidentales. Las preocupaciones se extienden más allá del espionaje y el espionaje para incluir los vínculos de Moscú con partidos políticos, especialmente en la extrema derecha, que están demostrando ser útiles para el Kremlin.

En Alemania y en otros lugares, esa alarma solo aumenta antes de las elecciones para el Parlamento Europeo en junio, ya que se espera que muchos de estos partidos tengan sus mejores resultados hasta ahora.

El AfD, que está en contra de las entregas de armas a Ucrania y pide el fin de las sanciones a Rusia, no solo está compitiendo por convertirse en el segundo partido alemán más fuerte en las elecciones parlamentarias europeas. Está en posición de convertirse en la fuerza principal en tres elecciones estatales del este de Alemania este otoño. Eso le da al AfD la posibilidad, aunque aún es poco probable, de que pueda tomar el control de un gobierno estatal.

“Esto sería una situación completamente nueva en relación con Rusia, donde las personas que hacen propaganda, pasan información, también podrían estar en el poder,” dijo Martina Renner, una legisladora del partido de Izquierda, que es miembro del comité de seguridad nacional del Parlamento.

Los legisladores alemanes de todo el espectro, incluidos los del Partido Socialdemócrata del Canciller Olaf Scholz y los demócratas cristianos conservadores, tienen una larga historia de relaciones económicas estrechas que los han enredado en los intereses rusos. Los críticos dicen que esta es una de las razones por las que el gobierno ha fallado en actuar más decididamente contra las operaciones encubiertas rusas — por temor a exponer lo profundos que eran los lazos con Moscú en el pasado.

Pero a raíz de la guerra en Ucrania, los legisladores convencionales han expresado arrepentimiento por esos lazos y la mayoría los ha cortado, mientras que muchos legisladores de AfD parecen tener la intención de profundizarlos.

El viernes, las autoridades belgas anunciaron que estaban iniciando sus propias investigaciones sobre los supuestos pagos a legisladores europeos. Algunas de las sospechas más fuertes se han expresado contra Petr Bystron, miembro de AfD del comité de asuntos exteriores del Parlamento alemán.

En 2022, después de la invasión rusa de Ucrania, el Sr. Bystron lideró a los legisladores de AfD exigiendo saber por qué el gobierno alemán no había luchado por la libertad de un oligarca ucraniano pro Putin, Viktor Medvedchuk, a quien describieron como “el político opositor ucraniano más importante”.

El Sr. Medvedchuk había fundado previamente un partido político prorruso en Ucrania y poseía varios canales de televisión pro-Kremlin allí. Había sido puesto bajo arresto domiciliario en Kiev, la capital de Ucrania, después de la invasión rusa por cargos de traición.

Más tarde fue liberado y enviado a Rusia en un intercambio de prisioneros con Moscú, donde aparentemente ha seguido activo en promover los intereses rusos.

El mes pasado, las autoridades checas y belgas acusaron al Sr. Medvedchuk de formar parte de una “operación de influencia” rusa que canalizaba dinero y criptomonedas a través de una plataforma mediática, Voice of Europe, a políticos de al menos seis países europeos a cambio de difundir propaganda del Kremlin.

El Sr. Bystron apareció varias veces en Voice of Europe, donde describió a su partido como un baluarte contra partidos “globalistas” y reiteró sus objeciones a las sanciones occidentales contra Rusia.

Él y varios miembros de AfD están ahora entre los sospechosos de recibir pagos, dijeron las autoridades, aunque hasta ahora no han presentado cargos contra nadie. La oficina del Sr. Bystron no respondió a una solicitud de comentarios de The New York Times.

La semana pasada, el Sr. Bystron, quien es candidato de AfD en las elecciones europeas, describió el caso como una especie de conspiración contra el partido. “Antes de cada elección es lo mismo: difamación con la ayuda de los servicios secretos,” dijo a un sitio web vinculado a AfD, Deutschland Kurier.

Respecto a las sospechas sobre sus preguntas y las de AfD en apoyo del Sr. Medvedchuk — un movimiento al que otros legisladores señalaron como sospechoso — un portavoz del grupo parlamentario de AfD dijo a The Times: “Rechazamos firmemente la desacreditación de nuestro trabajo de oposición por miembros de otros grupos parlamentarios, que obviamente está motivada por tácticas partidistas.”

Konstantin von Notz, miembro del partido Verde y presidente del comité de supervisión de inteligencia del Parlamento, calificó las acusaciones contra el Sr. Bystron como “la punta del iceberg.”

Hace dos meses, una investigación realizada por The Insider y Der Spiegel publicó lo que describió como comunicaciones a través de un servicio de mensajería encriptado el año pasado entre Wladimir Sergijenko, un asistente de un miembro de AfD del Parlamento, y un agente de inteligencia ruso.

Las supuestas comunicaciones encriptadas entre el Sr. Sergijenko y el agente de inteligencia discutieron planes de AfD para presentar una demanda destinada a detener o detener la entrega de armas alemanas a Ucrania, incluidos tanques muy necesarios, acusando al gobierno de no haber buscado la aprobación parlamentaria. Dijo al agente que el plan necesitaba “apoyo mediático y financiero”, según el informe.

El pasado julio, AfD presentó una demanda similar. Pero el partido dijo que no tenía nada que ver con el Sr. Sergijenko, quien ha calificado cualquier acusación de vínculos con la inteligencia rusa como “ficticias.”

Las preocupaciones sobre la influencia de Moscú sobre el partido van más allá de las acciones de unos pocos individuos y sugieren lazos ideológicos más profundos también.

Un asistente principal de Tino Chrupalla, un líder de AfD, publicó un artículo en un sitio web oscuro conectado a Aleksandr Dugin, un ideólogo de extrema derecha cuyo concepto de un “Mundo Ruso” ayudó a inspirar al Sr. Putin y la invasión de Ucrania. El Sr. Dugin también popularizó términos como “Eurasianismo” que ahora figuran en la retórica de muchos miembros de AfD.

Este mes, el Sr. Scholz dijo que muchos comentarios de líderes de AfD sobre Europa y temas de seguridad eran “muy similares” a los de Mr. Putin.

Una Titz, analista de la fundación Amadeu Antonio que investiga la extrema derecha y los vínculos con Moscú, dijo que el tono de AfD sobre Rusia y Europa comenzó a cambiar en 2018, cuando funcionarios rusos invitaron a algunos miembros de AfD a observar elecciones.

Desde entonces ha habido muchas delegaciones de AfD a Rusia. Un miembro del Parlamento incluso quería abrir una oficina en Moscú, pero retrocedió después de las advertencias de otros legisladores.

“Por supuesto que esto fue cuidadosamente orquestado,” dijo la Sra. Titz sobre los lazos que Moscú ha forjado con AfD. “Esto es parte de la guerra no lineal que Rusia está llevando a cabo contra las democracias occidentales.”

De hecho, algunos funcionarios dicen en privado que los lazos de AfD con Moscú pueden ser solo la manifestación más evidente de un problema mucho más amplio de infiltración rusa encubierta en los partidos e instituciones políticas de Alemania.

Los funcionarios reconocen que la mayoría de los asistentes — de los cuales hay cientos en el Parlamento — no han sido sometidos a controles de seguridad y que no pueden estar seguros de sus antecedentes.

“Con AfD, es muy fácil,” dijo la Sra. Renner, del comité de seguridad nacional. Pero el servicio secreto de Rusia quiere encontrar aliados “con los grandes partidos, o incluso tomar los partidos de gobierno,” advirtió. “Quieren estar en todas partes.”

Oleg Matsnev contribuyó a este reportaje desde Berlín.