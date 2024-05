Acciones que experimentan los mayores movimientos fuera del horario regular de mercado: CB, CSCO, PANW

“

Echa un vistazo a las empresas que están dando de qué hablar en las operaciones extendidas. Chubb – La aseguradora de propiedades y accidentes ganó cerca del 6% después de que Berkshire Hathaway revelara que ha comprado casi 26 millones de acciones de la empresa con sede en Zurich por una participación valorada en $6.7 mil millones. Chubb se convirtió en la novena mayor posición de Berkshire al final de marzo, según una nueva presentación regulatoria. AST SpaceMobile – Las acciones se dispararon un 33%. AST SpaceMobile anunció un acuerdo comercial con AT & T para llevar su red de banda ancha basada en el espacio directamente a los teléfonos celulares cotidianos. Las acciones de AT & T apenas se movieron. La empresa también registró una pérdida menor de lo esperado de 16 centavos por acción para el primer trimestre, en comparación con una pérdida de 23 centavos por acción en el mismo período del año anterior. Cisco Systems – Las acciones subieron casi un 5% después de que el gigante de la tecnología informara ganancias ajustadas del tercer trimestre fiscal de 88 centavos por acción sobre ingresos de $12.70 mil millones. Los resultados superaron las estimaciones de los analistas para ganancias de 82 centavos por acción sobre ingresos de $12.53 mil millones, según LSEG. B. Riley Financial – El banco de inversión de mercado medio con sede en Los Ángeles cayó un 2% después de perder $1.71 por acción en el primer trimestre, revirtiendo las ganancias netas de 51 centavos del año anterior. Riley, que recibió un aviso de incumplimiento de Nasdaq en marzo, mantuvo su dividendo trimestral en 50 centavos por acción después de reducirlo a la mitad en febrero. Hawkins – El fabricante de productos químicos con sede en Minnesota cayó un 6% después de que las ventas del cuarto trimestre fiscal cayeran un 2% respecto al período del año anterior. La gerencia advirtió sobre su negocio industrial en los próximos 12 meses, diciendo “Somos cautamente optimistas sobre nuestro segmento industrial, pero creemos que las presiones económicas y competitivas seguirán afectando a muchos de nuestros clientes e impactando la demanda”. Palo Alto Networks – La empresa de ciberseguridad vio subir su acción un 1% después de anunciar que comprará los activos de software de seguridad en la nube de IBM. El movimiento es parte de una asociación más amplia, dando a Palo Alto acceso a más consultores y una base de clientes más amplia. Las acciones de IBM apenas se movieron. – CNBC’s Scott Schnipper contribuyó con el reportaje

