La Última Fortaleza x Los Chicos Van a una Segunda Ronda con Homelander, Soldier Boy y A-TrainLa última fortaleza x Los chicos vuelven a enfrentar a Homelander, Soldier Boy y A-Train en una segunda ronda.

Vio a tres personajes del programa—Butcher, Hughie y Starlight—luchando del lado de la humanidad.

Ahora hay otra colaboración en marcha con la misma hilarante y sangrienta serie de televisión, esta vez involucrando a los personajes A-Train, Soldier Boy y Homelander.

Exploraremos lo que esta última incursión heroica significa para Last Fortress pronto. Primero, aquí hay un resumen rápido para los no iniciados.

Last Fortress: Underground es un juego de supervivencia ambientado en el aftermath de un apocalipsis zombie. Se centra en los restos de la humanidad, reunidos en la fortaleza subterránea titular.

Tu trabajo, como comandante, es mantener a una comunidad de supervivientes segura y próspera mediante la mejora de tu fortaleza, escarbando en el yermo circundante, entrenando soldados, adquiriendo héroes y ganando todas tus batallas contra zombies.

El combate en Last Fortress es un asunto sofisticado. Los héroes vienen con sus propias fuerzas y habilidades únicas, y todas se complementan entre sí de diferentes maneras, creando la posibilidad de innumerables combinaciones.

Butcher, Hughie y Starlight fueron figuras clave en Last Fortress durante el último evento de colaboración, luchando junto a los jugadores. Están haciendo una muy esperada reaparición en este evento, aunque no está claro qué tan bienvenidos serán A-Train, Soldier Boy y Homelander.

Hay 70 artículos limitados en el nuevo evento de colaboración, incluida una piel para la fortaleza, un nuevo vehículo llamado Hero Rally, una piel exclusiva de A-Train y más.

Además, hay varios eventos, tanto dentro del juego como en los canales de redes sociales de Last Fortress, con un montón de recompensas en juego.

Para obtener más información sobre el evento Last Fortress x The Boys, visita la página oficial de Facebook de Last Fortress, el canal de Discord y el sitio web.

