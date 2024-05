Criatura escamosa – con párpados amarillos – encontrada acechando en el bosque. Es una nueva especie.

En una noche calurosa y húmeda en Vietnam, una criatura escamosa se posó sobre una roca en medio de un bosque. El animal tenía párpados amarillos y un patrón similar a un mosaico.

Resulta que era una nueva especie.

Científicos visitaron los bosques de la provincia de Binh Dinh varias veces entre 2016 y 2022 para estudiar los reptiles de la zona, según un estudio publicado el 29 de abril en la revista revisada por pares Zootaxa.

Durante sus visitas, los investigadores encontraron seis gecos con párpados amarillos, dijo el estudio. Al principio, pensaron que los lagartos eran una nueva población de una especie conocida, pero cuando observaron de cerca, se dieron cuenta de que habían descubierto una nueva especie: Cyrtodactylus binhdinhensis, o el geco de dedos doblados de Binh Dinh.

Los gecos de dedos doblados de Binh Dinh se consideran de tamaño “mediano”, alcanzando hasta 6.2 pulgadas de longitud, dijo el estudio. Tienen extremidades “esbeltas”, párpados amarillos y un “collar” alrededor de sus gargantas.

Una Cyrtodactylus binhdinhensis, o geco de dedos doblados de Binh Dinh, posado en una hoja.

Una foto muestra el color mosaico marrón de un geco de dedos doblados de Binh Dinh. Sus ojos son casi verdosos-amarillos con algunas escamas de color amarillo brillante en la parte superior. El resto de su cuerpo es una mezcla de manchas marrones oscuras sobre un fondo marrón claro.

Según el estudio, los gecos de dedos doblados de Binh Dinh se encontraban merodeando sobre rocas cerca de un arroyo forestal por la noche.

Los investigadores dijeron que nombraron la nueva especie en honor a la provincia de Binh Dinh porque fue descubierta allí y, hasta ahora, solo se ha encontrado allí. Esta provincia limita con el Mar de China Meridional y está aproximadamente a 300 millas al noreste de la ciudad de Ho Chi Minh.

La nueva especie fue identificada por su tamaño, patrón de escamas, coloración, ADN y otras características físicas sutiles, dijo el estudio.

El equipo de investigación incluyó a Hanh Thi Ngo, Quyen Hanh Do, Dang Trong Do, Cuong The Pham, Thanh Phuong Thi Bui, Anh Thi Ngoc Ho, Truong Quang Nguyen, Thomas Ziegler y Minh Duc Le.

