Industrias KVH realizará su conferencia telefónica del primer trimestre el 6 de mayo de 2024 a través de Investing.com

MIDDLETOWN, R.I., 01 de mayo de 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — KVH Industries, Inc. (Nasdaq: NASDAQ:), anunciará sus resultados financieros del primer trimestre, que finalizó el 31 de marzo de 2024, el lunes 6 de mayo de 2024. En conjunto con el lanzamiento, la compañía llevará a cabo su conferencia telefónica para inversores a las 4:30 p.m. ET, dirigida por el Sr. Bruun, CEO y el Sr. Anthony Pike, CFO.

Una transmisión en vivo de la llamada estará disponible en línea en investors.kvh.com. Además, una repetición de audio de la conferencia telefónica estará disponible en el sitio web por al menos dos semanas. Para escuchar la repetición, visite investors.kvh.com tres horas después de la conclusión de la llamada. Los inversores que deseen enviar preguntas durante o después de la llamada pueden hacerlo a [email protected].

Acerca de KVH Industries, Inc.

KVH Industries, Inc. es líder mundial en conectividad marítima y móvil entregada a través de la red KVH ONE ®. La compañía, fundada en 1982, tiene su sede en Middletown, RI, con operaciones de investigación, desarrollo y fabricación en Middletown, RI, y más de una docena de oficinas en todo el mundo. KVH proporciona soluciones de conectividad para aplicaciones marítimas comerciales, marinas de recreo, militares/gubernamentales y terrestres en barcos y vehículos, incluyendo las líneas de productos TracNet™, TracPhone ®, y TracVision ®, el programa KVH ONE OpenNet para antenas no-KVH, AgilePlans ® Connectivity as a Service (CaaS), y el servicio de contenido KVH Link para el bienestar de la tripulación.

