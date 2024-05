Informe de Conifer Holdings sobre cambio estratégico y resultados del primer trimestre Por Investing.com

“

Conifer Holdings (NASDAQ: NASDAQ:) ha anunciado sus resultados financieros del primer trimestre de 2024, destacando un cambio estratégico hacia un modelo de ingresos basado en la producción de agencia mayorista para sus líneas comerciales, que ha comenzado a mostrar resultados preliminares positivos.

La transición de la compañía lejos de un modelo de ingresos por suscripción tiene como objetivo aprovechar las redes de agencias y mitigar los riesgos del mercado. A pesar de una disminución en la prima escrita bruta, Conifer ha reportado una ratio de siniestralidad estable y una ratio de gastos mejorada, junto con un ligero aumento en los ingresos netos por inversiones.

Aspectos clave

Conifer Holdings se cambia hacia un modelo de agencia mayorista para líneas comerciales.La prima escrita bruta disminuyó un 33% a $24 millones en el primer trimestre.La ratio combinada mejoró al 97%, frente al año anterior.Los ingresos netos por inversiones aumentaron a $1.6 millones, un aumento del 19% interanual.El ingreso neto atribuible a los accionistas comunes fue de $74,000, o $0.01 por acción.

Perspectivas de la compañía

Se espera que el cambio de Conifer hacia un modelo de ingresos por comisión continúe mostrando resultados positivos.La compañía tiene como objetivo mantener la rentabilidad operativa y proporcionar valor a los accionistas.

Aspectos bajistas

Hubo una reducción significativa en la prima escrita bruta debido al cambio estratégico.

Aspectos alcistas

La ratio de gastos ha alcanzado el objetivo a corto plazo del 35%.La cartera de inversiones de la compañía sigue siendo gestionada de manera conservadora, con la mayoría en valores de renta fija.

Aciertos

No se discutieron fallos específicos en el resumen de la transcripción de la llamada de ganancias.

Aspectos destacados de la sesión de preguntas y respuestas

Se mencionó la sesión de preguntas y respuestas, pero no se proporcionaron detalles de las preguntas o respuestas en el resumen.

Conifer Holdings ha tomado un paso decisivo para adaptarse al cambiante panorama de la industria de seguros al moverse hacia un modelo de agencia mayorista. Esta decisión estratégica se refleja en los resultados financieros del primer trimestre, que incluyen una mezcla de producción de líneas comerciales y personales, con las líneas comerciales representando aproximadamente el 53% de la producción total. El enfoque de la compañía en ingresos no relacionados con el riesgo y la expansión en nuevos mercados, particularmente en la cobertura relacionada con el cannabis, es una parte clave de su estrategia de crecimiento sostenible.

Los resultados financieros muestran una disminución en la prima escrita bruta, pero también una mejora en la ratio combinada y una ratio de siniestralidad estable, lo que indica una gestión efectiva del nuevo modelo de producción. Además, los esfuerzos de reducción de gastos de la compañía están dando resultados, con una ratio de gastos que se alinea con sus objetivos a corto plazo. Los ingresos netos por inversiones también han aumentado, lo que sugiere un rendimiento sólido de la cartera de inversiones.

El enfoque de Conifer Holdings en mantener una fuerte línea superior mientras racionaliza los gastos está diseñado para generar rendimientos favorables para sus accionistas. A medida que la compañía continúa construyendo sobre el éxito del primer trimestre, sigue comprometida en ofrecer un valor excepcional tanto a sus asegurados como a sus accionistas.

Informes de InvestingPro

El reciente cambio de Conifer Holdings hacia un modelo de agencia mayorista puede estar alineado con sus objetivos estratégicos, pero las métricas financieras y el rendimiento en el mercado cuentan una historia más matizada. Según datos en tiempo real de InvestingPro, la capitalización de mercado de Conifer se sitúa en modestos $12.16 millones, reflejando la escala pequeña de la compañía dentro del sector de seguros.

El ratio P/E de la compañía (ajustado para los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023) es negativo en -0.44, lo que indica que los inversores actualmente no están viendo ganancias de sus acciones y que la compañía ha estado enfrentando desafíos de rentabilidad.

Los datos de ingresos subrayan aún más las dificultades que Conifer ha estado enfrentando, con una disminución del 8.07% en los ingresos en los últimos doce meses hasta el cuarto trimestre de 2023. Esta disminución es consistente con la disminución en la prima escrita bruta reportada en los resultados financieros del primer trimestre de 2024. Además, el margen de beneficio bruto para el mismo período se sitúa en un -7.14%, destacando la lucha de la compañía por mantener la rentabilidad en sus operaciones.

Los consejos de InvestingPro proporcionan un mayor contexto a estas cifras. Especialmente, la compañía ha experimentado un retorno significativo en la última semana, con un retorno total de precio del 14.78%, lo cual podría ser indicativo de las reacciones del mercado a los últimos movimientos estratégicos u otros factores a corto plazo. Sin embargo, los analistas anticipan una disminución de las ventas en el año actual, lo que se alinea con la disminución reportada en la prima escrita bruta y puede sugerir que el camino hacia una transición exitosa todavía está plagado de desafíos.

Para inversores y observadores de la industria que buscan adentrarse más en el desempeño y las perspectivas de Conifer Holdings, hay consejos adicionales de InvestingPro disponibles, que podrían proporcionar información valiosa.

Estas ideas y puntos de datos ofrecen una instantánea de la salud financiera actual y el rendimiento en el mercado de Conifer Holdings, pintando un cuadro de una empresa en medio de una transición significativa, con oportunidades y desafíos por delante.

Transcripción completa – Conifer Holding Inc (CNFR) Q1 2024:

Operador: Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia de ganancias del primer trimestre de 2024 de Confier Holdings. Todos los participantes estarán en modo de escucha únicamente. [Instrucciones del operador]. Después de la presentación de hoy, habrá una oportunidad para hacer preguntas. Tengan en cuenta que el evento de hoy está siendo grabado. En este momento, me gustaría pasar la conferencia a Brian Roney. Por favor, continúe.

Brian Roney: Gracias y buenos días a todos. Conifer emitió sus resultados financieros del primer trimestre de 2024 después del cierre del mercado ayer. Pueden encontrar copias del comunicado de ganancias en el sitio web de la compañía en ir.cnfrh.com. La presentación de diapositivas que acompaña las declaraciones de la dirección esta mañana está disponible para ver o descargar a través del webcast o desde la sección de relaciones con inversionistas del sitio web de Conifer. Antes de empezar, por favor tengan en cuenta que excepto en lo relacionado con información histórica, las declaraciones hechas en esta conferencia pueden constituir declaraciones a futuro en el sentido de las leyes federales de valores, incluyendo declaraciones relacionadas con tendencias, las operaciones y resultados financieros de la compañía y los negocios y productos de la compañía y sus subsidiarias. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los resultados anticipados en estas declaraciones a futuro debido a varios riesgos e incertidumbres subyacentes en nuestras declaraciones a futuro, como se describe de vez en cuando en las presentaciones de Conifer ante la SEC, incluyendo nuestro último formulario 10-K y informes posteriores. Conifer específicamente renuncia a cualquier obligación de actualizar o revisar cualquier declaración a futuro, ya sea debido a nueva información, desarrollos futuros o de otro modo. Además, se proporcionará una repetición de esta llamada a través de un enlace en la sección de Relaciones con Inversionistas de nuestro sitio web. Durante esta llamada, también discutiremos medidas financieras no GAAP según la definición de la Regulación G de la SEC. Las reconciliaciones de estas medidas financieras no GAAP a las medidas financieras GAAP comparables se incluyen cuando es posible en nuestro comunicado de ganancias y en nuestras presentaciones históricas ante la SEC. Los datos contables estatutarios se preparan de acuerdo con las reglas contables estatutarias y, por lo tanto, no se reconcilian con los GAAP. Conduciremos una sesión de preguntas y respuestas después de las observaciones preparadas de la dirección esta mañana. Con eso, pasaré la llamada a Nick Petcoff, nuestro Director Ejecutivo. ¿Nick?

Nick Petcoff: Gracias, Brian, y buenos días a todos. También en la llamada de hoy nos acompaña Harold Meloche. Me complace informar que los resultados financieros del primer trimestre respaldan las decisiones estratégicas que discutimos durante nuestra última llamada. Hemos avanzado significativamente en la ejecución de nuestro cambio a un modelo de ingresos enfocado en un enfoque basado en la producción de agencia mayorista. Consideramos que los resultados del primer trimestre son indicativos de que estamos avanzando en la dirección correcta. Al principio, permítanme proporcionar una breve descripción de nuestra dirección táctica de líneas comerciales. Reconociendo el cambiante panorama de la industria de seguros y con miras al éxito y la sostenibilidad a largo plazo de la compañía, tomamos la decisión de pivotar hacia un modelo de agencia mayorista y en gran medida alejarnos de un modelo de ingresos por suscripción para nuestro negocio de líneas comerciales. Este movimiento nos permite aprovechar la experiencia y las redes de nuestros socios de agencia, mejorando nuestros canales de distribución y expandiendo nuestro alcance en mercados clave. Además, esta decisión de enfocarnos en ingresos no relacionados con el riesgo nos permite ofrecer capacidad calificada A menos y mitigar al mismo tiempo los riesgos del mercado, asegurando en última instancia la estabilidad en nuestra línea de fondo. Hemos progresado considerablemente durante el primer trimestre de 2024 en el direccionamiento de la prima a proveedores de capacidad para la cobertura en múltiples líneas de negocio. También hemos comenzado a aumentar la transferencia de primas de cannabis a nuestros socios de capacidad, expandiendo nuestro alcance a nuevos mercados y fortaleciendo nuestra posición como principal proveedor de cobertura relacionada con el cannabis. En nuestro núcleo, seguimos comprometidos con preservar una línea superior fuerte y consistente, continuando con la racionalización de nuestra estructura de gastos y manteniendo la rentabilidad operativa a lo largo del tiempo para generar rendimientos favorables para los accionistas de cannabis. En ese sentido, los resultados preliminares son alentadores ya que han confirmado la decisión clave de cambiar nuestro enfoque a un modelo de ingresos por comisión basado en la producción de agencia mayorista a principios de 2024. Con reducciones planificadas y un apalancamiento de primas comenzando en 2023, se esperaba que nuestro porcentaje de producción de líneas comerciales disminuyera en el primer trimestre. En general, las líneas comerciales representaron aproximadamente el 53% de la producción total para el trimestre. Nuestra producción de líneas personales representó un porcentaje mayor de primas en el primer trimestre. Si bien hemos trasladado en gran medida nuestro negocio de líneas comerciales a un modelo basado en comisiones utilizando nuestra agencia general de seguros interna, nuestra producción de líneas personales sigue siendo retenida por nuestras subsidiarias operativas. Como resultado, hemos continuado suscribiendo negocios de propietarios de viviendas de bajo valor, principalmente en Texas y el Medio Oeste. Dado el sólido rendimiento en esa línea hasta la fecha, lo que llevó a una ratio combinada del 83% para el primer trimestre, nos complace conservar ese negocio en Conifer paper en el futuro. Mientras gestionamos efectivamente el cambio en los modelos de producción, estamos orgullosos del arduo trabajo y la dedicación de todo nuestro equipo y seguimos comprometidos a ofrecer un valor excepcional a nuestros asegurados y accionistas. Continuaremos construyendo sobre el éxito de este trimestre en los meses y años venideros. Con eso, pasare la llamada a Harold para discutir los números. Harold?

Harold Meloche: Gracias, Nick. Les proporcionaré un resumen rápido de los resultados financieros, y animo a los inversores a revisar nuestros envíos financieros y presentación en el sitio web de la compañía para obtener más detalles. En el primer trimestre, la prima escrita bruta disminuyó un 33% a $24 millones, reflejando nuestra decisión de reducir el apalancamiento de primas en subsidiarias operativas y enfocarnos en ingresos basados en la producción a través de nuestra agencia general de seguros. El desglose de las primas escritas totales del primer trimestre fue del 52% para líneas comerciales y del 48% para líneas personales. La ratio combinada de Conifer es del 97% en el primer trimestre, una disminución de 280 puntos básicos respecto al mismo período del año anterior. Nuestra ratio de siniestralidad es del 62%, estable desde el primer trimestre de 2023. A medida que vemos que el modelo de ingresos no relacionados con el riesgo continúa progresando, anticipamos un movimiento positivo continuado en nuestros resultados en el futuro. La ratio de siniestralidad por año de accidente en líneas personales fue del 53% para el primer trimestre, una disminución de 20 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre del año anterior, reflejando las fuertes acciones de suscripción que hemos tomado en el negocio de viviendas de bajo valor. Nuestra ratio de gastos sigue mejorando a pesar de los menores ingresos netos por primas debido al éxito de nuestros continuos esfuerzos de reducción de gastos. La ratio de gastos fue del 35% para el primer trimestre, una disminución de 260 puntos básicos respecto al mismo período del año anterior, y cumple nuestro objetivo a corto plazo del 35%. Los ingresos netos por inversiones fueron de $1.6 millones durante el primer trimestre, un aumento del 19% respecto a los $1.3 millones en el período del año anterior. Nuestra cartera de inversiones sigue siendo gestionada de forma conservadora, con la gran mayoría en valores de renta fija, con una calidad crediticia promedio de AA plus, una duración promedio de 2.7 años y un rendimiento equivalente a impuestos del 3.4%. La compañía reportó un ingreso neto atribuible a los accionistas comunes de $74,000 o $0.01 por acción, y un ingreso operativo ajustado de $188,000 o $0.02 por acción para el primer trimestre de 2024. Pasando al balance, los activos totales fueron de $301 millones al final del trimestre, con efectivo e inversiones totales de $164 millones. Nuestro valor contable al final del trimestre fue de $0.21 por acción. Tenemos $2.29 por acción y activos fiscales diferidos netos que, debido a una provisión total de valuación, no se reflejaron en el valor contable. y con eso, me gustaría devolverla a Nick para comentarios finales.

Nick Petcoff: Gracias, Harold. Para concluir, quiero reiterar que nuestros resultados del primer trimestre subrayan nuestro compromiso con la toma de decisiones estratégicas sólidas en toda la organización. Seguimos enfocados en ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes y accionistas, y estamos emocionados por el futuro de nuestra compañía. Con eso, me gustaría invitar a