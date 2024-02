La temporada 2024 de la MLS da comienzo hoy exclusivamente en MLS Season Pass en Apple TV.

La temporada 2024 de la Major League Soccer comienza hoy, 21 de febrero, exclusivamente en MLS Season Pass en Apple TV. Los aficionados pueden sintonizar mientras los actuales campeones de la Leagues Cup, Inter Miami CF, reciben a Real Salt Lake en un partido único en Chase Stadium. El partido se transmitirá a las 8 p.m. ET, solo en MLS Season Pass en Apple TV. La cobertura previa al partido comienza a las 6:30 p. m. ET con una edición especial de 90 minutos de MLS Countdown/MLS La Previa.

La nueva temporada marca el segundo año de una histórica asociación de 10 años entre Apple y la Major League Soccer, después de un inolvidable 2023 que incluyó hitos históricos y la llegada del ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, Lionel Messi.

“Estamos encantados de comenzar la temporada 2024 y construir sobre esta asociación que está llevando la Major League Soccer a su mayor audiencia global hasta ahora mientras muestra el atletismo de alto nivel y la fanaticada eléctrica de la liga”, dijo Eddy Cue, vicepresidente senior de Servicios de Apple.

La acción de la semana de apertura de MLS is Back continúa con clubes de la MLS compitiendo en una serie de 14 partidos el sábado 24 de febrero y el domingo 25 de febrero, destacando el duelo entre LA Galaxy e Inter Miami CF el 25 de febrero en Dignity Health Sports Park. El calendario completo de la temporada regular se puede encontrar en el sitio web de la MLS.

Los siguientes partidos de la Jornada 1 estarán disponibles de forma gratuita en MLS Season Pass:

Sábado, 24 de febrero

LAFC vs. Seattle Sounders FC

4:30 p. m. ET

D.C. United vs. New England Revolution

7:30 p. m. ET

Orlando City SC vs. CF Montréal

7:30 p. m. ET

Domingo, 25 de febrero

FC Cincinnati vs. Toronto FC

2:30 p. m. ET

Los aficionados en más de 100 países y regiones pueden suscribirse a MLS Season Pass en Apple TV para disfrutar de toda la acción de la MLS a lo largo de la temporada 2024. Con una suscripción a MLS Season Pass, los aficionados tienen acceso a cada partido de la MLS sin bloqueos, así como a una cobertura y análisis detallados, una variedad de contenido exclusivo y más.

MLS Season Pass está disponible en miles de dispositivos a través de la aplicación Apple TV en dispositivos Apple, televisores inteligentes, dispositivos de transmisión, decodificadores y consolas de juegos, así como en la web en tv.apple.com. Los aficionados también pueden acceder a MLS Season Pass desde la aplicación Apple TV en Apple Vision Pro, donde pueden ver juegos junto con otras aplicaciones en su espacio físico; dentro de un entorno, para que la pantalla se sienta 100 pies de ancho; y en audio espacial para una experiencia de visualización aún más inmersiva.

Más formas de celebrar la MLS

En los productos y servicios de Apple, los aficionados encontrarán muchas formas de celebrar el inicio de la nueva temporada de la MLS:

Próximamente, todos los usuarios de Apple Vision Pro podrán experimentar lo mejor de los Playoffs de la MLS 2023 con la primera película deportiva capturada en Video Inmersivo de Apple. Los espectadores sentirán cada momento de suspense en 8K 3D con un campo de visión de 180 grados y un audio espacial que los transportará a cada partido.

Apple Podcasts contará con una lista curada de programas que cubren el emocionante mundo del fútbol estadounidense, incluyendo Offside With Taylor Twellman de Apple TV, así como informaciones privilegiadas sobre los clubes favoritos de los aficionados.

Messi: The Warm-Up de Apple Music es una lista de reproducción exclusiva que Lionel Messi pone en marcha cuando busca concentrarse en los minutos previos a un partido, contando su historia (y la de su carrera extraordinaria) a través de las canciones que lo han movido en el camino, desde el pop y el rock latino de referencia hasta el reggae y la cumbia de su Argentina natal. En la lista de reproducción, Messi dice: “Tanto como pueda recordar, la música ha jugado un papel importante en mi vida, especialmente los días de partido. La música tranquiliza mi mente, me ayuda a mantener la calma y relajado.”

En la App Store, los usuarios pueden descubrir una guía para los fanáticos de Messi, que destaca aplicaciones y juegos que les permiten hacer un seguimiento de cada gol, conseguir entradas y equipo, e incluso jugar como el GOAT.

Para obtener más información sobre cómo suscribirse a MLS Season Pass, visita apple.co/_MLS_