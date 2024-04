La supervivencia de los refugiados hindúes en Assam depende de la CAA | Noticias de la India

Con más de cuatro décadas de experiencia como periodista, Rasendra Hajong tenía cuatro años cuando, junto con su familia, huyó de la persecución religiosa en el este de Pakistán (ahora Bangladesh) y entró en India a través de la frontera de Dalu en 1965. Ahora tiene 63 años, vive a unos 55 kilómetros de Guwahati en el campo de refugiados de Bamunigaon y está registrado como votante indio. Sin embargo, su ciudadanía está en entredicho. Lo mismo ocurre con más de 100 familias en el campamento, que fue establecido a mediados de la década de 1960 para refugiados hindúes provenientes del este de Pakistán.

Después de no ingresar al borrador del Registro Nacional de Ciudadanos (NRC) que se publicó en 2019, ahora han depositado sus esperanzas en la Ley de Ciudadanía (Enmienda) (CAA). Un total de 19.06 lakh de personas quedaron fuera del NRC, que identifica a extranjeros que viven ilegalmente en Assam. La mayoría de ellos habían solicitado los documentos necesarios mediante la presentación de certificados de registro de refugiados. Pero eso resultó inútil para un gran número de refugiados. En el valle de Barak, al sur de Assam, Maya Das (45), nacida en Cachar, ha quedado fuera del NRC ya que no tiene documentos para probar su ascendencia. “Nací en la plantación de té de Digorkhal. Mi madre murió en 1999 y mi padre en 2007. ¿Quién me dirá de dónde venimos?”, preguntó la ama de casa analfabeta. “Ella es hindú sin ningún vínculo ancestral en Assam. Se puede suponer que su familia vino del entonces Pakistán Oriental. ¿Es posible buscar documentos cruzando a Bangladesh?” preguntó un local.

La CAA se implementó con las elecciones a LS a la vuelta de la esquina y provocó un nuevo clamor en Assam, donde la cuestión de los asentamientos clandestinos extranjeros es sensible. Los partidos de oposición, incluido el Congreso, lo han convertido en un tema importante en las elecciones, argumentando que va en contra del Acuerdo de Assam. Firmado en 1985, el pacto entre el Centro y el gobierno de Assam tenía como objetivo abordar el problema de los extranjeros.

