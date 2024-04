Esta Empresa de Movilidad Electrónica Abrió la Primera Planta de Ensamblaje de Vehículos Eléctricos en Ghana Para Contribuir a la Creación de una África más Sostenible.

Ghana se está sumando al movimiento de vehículos eléctricos (EV) en África.

Wahu Mobility parece estar a la altura del desafío, ya que ha inaugurado la primera planta de ensamblaje de vehículos eléctricos de Ghana, con la capacidad de construir alrededor de 200 bicicletas eléctricas al mes, según informa CNN. La marca de movilidad eléctrica fue fundada para crear una opción de entrega sostenible a último kilómetro.

“Realmente me impactó el hecho de que no quería que la movilidad fuera cumplida por motocicletas a gasolina,” dijo la Co-Fundadora y CEO de Wahu Mobility, Valerie Labi, a CNN. “Para el 2030, habrá 30 millones de repartidores en África y me hizo pensar que, como continente, somos más conscientes de volviéndonos sostenibles y avanzando hacia el cero neto.”

Labi agregó, “Y el transporte era simplemente una gran oportunidad para hacer la diferencia de esa manera.”

Según el medio, las bicicletas eléctricas de Wahu Mobility tardan alrededor de cuatro horas en cargar. Labi también señaló que las bicicletas eléctricas fueron diseñadas para adaptarse a la infraestructura y condiciones de la carretera en Ghana. Además, para apoyar aún más a los conductores en la transición a vehículos eléctricos, la compañía ofrece un plan de pagos para compensar los costos.

“La demanda ha sido realmente alta,” compartió Ian Mbote, Jefe de Tecnología de Wahu Mobility. “Nuestro vehículo no solo satisface las necesidades de un cliente ghanés. Satisface las necesidades de un cliente sudafricano, un cliente zambiano. Y es por eso que veo una gran oportunidad.”

Labi también cree que, con la ejecución de los movimientos correctos, la compañía podría tener el potencial de asegurar asociaciones en todo el continente africano, así como vender en Europa, Asia y otros mercados.

“Mucha producción tiene que ocurrir en Asia, por lo que ver cómo localizamos componentes es una gran oportunidad para los artesanos locales,” dijo. “Podemos escalar esta instalación a 2,000 bicicletas al mes.”

Aunque el equipo de Wahu Mobility tiene confianza en su visión para el futuro, también es consciente de los altos costos y la falta de accesibilidad que conlleva la transición a vehículos eléctricos.

“África, tal como la conocemos, no es la situación ideal para la energía de la red o fuentes convencionales de energía,” dijo Mbote. “No muchas personas tienen acceso a la electricidad como lo conocemos. En mi opinión, de cómo podemos abordar mejor esto y aún escalar la movilidad eléctrica, necesitamos mirar las soluciones fuera de la red.”

Sin embargo, Labi compartió que Wahu Mobility está vendiendo sus bicicletas eléctricas en Togo, tiene una asociación con África Oriental y está explorando los mercados del norte de África. En los próximos dos años, espera que las bicicletas eléctricas de su empresa estén disponibles en la mayoría de las principales ciudades del continente.