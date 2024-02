Los servicios de seguridad SBU de Ucrania expusieron al jefe de una de las unidades estructurales del Tribunal Supremo de Ucrania, quien justificó la agresión rusa y la ocupación de Ucrania. En una publicación en Telegram el 5 de febrero, el SBU informó que enfrenta hasta ocho años de prisión.

El SBU tiene grabaciones de conversaciones en las que el acusado niega la soberanía de Ucrania y propone entregar las regiones del sur, en particular las provincias de Odesa y Kherson, a los ocupantes rusos.

En comunicación con su subordinado, el funcionario glorificó a los mercenarios de la PMC Wagner y apoyó su participación en la guerra contra Ucrania.

Según la investigación, el funcionario del tribunal propuso lanzar una nueva ofensiva contra Ucrania desde el norte para capturar Lviv y las regiones vecinas.

También expresó esperanzas de una rápida ocupación de Ucrania con el establecimiento posterior de un régimen favorable a Rusia en su territorio.

Examen lingüístico confirmó los hechos de actividades subversivas del funcionario.

Durante las búsquedas en la residencia del delincuente, los agentes del orden encontraron:

teléfonos celulares y computadoras con evidencia de crímenes;

casi 300 rondas de municiones no registradas para armas ligeras;

un medio técnico especial de vigilancia ilegal;

literatura pro-Kremlin.

Los investigadores del SBU acusaron al sospechoso de justificación, reconocimiento como legítima y negación de la agresión armada rusa contra Ucrania, y glorificación de sus participantes.

