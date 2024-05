¿A qué hora los constructores pueden hacer ruido en un área residencial?

A medida que el clima se vuelve más cálido, es de esperar que los constructores trabajen sin interrupciones por la lluvia o el mal tiempo.

Y sabemos que a los constructores les gusta empezar a trabajar bastante temprano en la mañana para hacer la mayor cantidad de trabajo posible durante el día.

Por su parte, está bien, pero para los vecinos retirados o personas que trabajan desde casa, esto puede presentar una serie de problemas.

Los ruidosos constructores afuera no pueden dormir 😴 irritando 🙄 pic.twitter.com/4Wtrc3ldL7

— jet🐾the🐾fur©️ -también conocido como Jet 😸Quarantino©️🎥 (@cybercat207) 9 de octubre de 2021

Dependiendo del tipo de trabajo, el ruido puede llegar a ser insoportable para los vecinos que comparten una pared o cerca de jardín.

Por supuesto, se permite a los constructores hacer ruido durante todo el día, algunos trabajos simplemente hacen ruido, no hay escapatoria. Pero hay algunas reglas sobre cuándo.

Según Herts Tool Co, el trabajo de construcción debe estar restringido a las siguientes horas:

Lunes a viernes 8am – 6pm

Sábados 8am – 1pm

Evite el trabajo ruidoso los domingos y días festivos

Luego agregaron: “El trabajo de construcción en áreas públicas y en sitios de construcción en el Reino Unido debe realizarse de acuerdo con la Ley de Control de Contaminación de 1974, que tiene como objetivo proteger al público contra la contaminación acústica y la contaminación del aire.

“Esta ley limita el trabajo ruidoso entre las 8am y las 6pm de lunes a viernes. Esto no significa que no se pueda realizar ningún trabajo relacionado con la construcción fuera de este horario, pero debe ser trabajo que no sea ruidoso, por ejemplo, preparar un sitio y prepararse para el día siguiente, o limpiar el sitio después del trabajo.”

Sin embargo, algunos consejos varían en cuanto a lo que consideran tiempos aceptables para llevar a cabo el trabajo. El Ayuntamiento de Manchester, por ejemplo, dice que el trabajo ruidoso solo debe realizarse normalmente entre:

Lunes a viernes: 7.30am a 6pm

Sábado: 8.30am a 2pm

Además, declararon: “No se debe realizar trabajo ruidoso los domingos o festivos.

“Si tienes algún problema, lo primero que debes hacer es hablar con la empresa que está realizando el trabajo. Si esto no funciona, avísanos y nosotros investigaremos.”