La represión de Putin extiende una amplia red, atrapando a la comunidad LGBTQ+, abogados y muchos otros.El gobierno de Putin está persiguiendo indiscriminadamente a la comunidad LGBTQ+, abogados y a muchas otras personas.

TALLINN, Estonia (AP) — No solo los políticos de la oposición son blanco de la represión del gobierno del presidente ruso Vladimir Putin en los últimos años. También son víctimas las voces independientes y aquellos que no se ajustan a lo que el estado considera como los “valores tradicionales” del país.

La prensa libre que alguna vez floreció en Rusia tras el colapso de la Unión Soviética se ha reducido en gran medida a medios controlados por el estado o a periodistas independientes que operan desde el extranjero, con pocos medios críticos que sigan trabajando en el país. Grupos prominentes de derechos humanos han sido prohibidos o clasificados como agentes de extranjeros. Abogados que representaban a disidentes han sido procesados. Activistas LGBTQ+ han sido etiquetados como “extremistas”.

Un vistazo a aquellos que han sido atacados durante los 24 años de mandato de Putin, que probablemente se extenderá por seis años más en las elecciones presidenciales de este mes:

MEDIOS INDEPENDIENTES

Los sitios de noticias independientes han sido bloqueados en su mayoría en Rusia desde las primeras semanas de la guerra en Ucrania. Muchos han trasladado sus redacciones al extranjero y continúan operando, siendo accesibles en Rusia a través de redes privadas virtuales, o VPNs. La labor periodística dentro de Rusia o el ganar dinero de anunciantes rusos ha sido difícil.

Las autoridades rusas desde 2021 también han etiquetado a docenas de medios y periodistas individuales como “agentes extranjeros”, una designación que implica un escrutinio adicional por parte del gobierno y que lleva consigo fuertes connotaciones peyorativas destinadas a desacreditar al destinatario. Algunos también han sido prohibidos como “organizaciones indeseables” bajo una ley de 2015 que convierte la asociación con tales organizaciones en un delito.

Periodistas han sido arrestados y encarcelados bajo una variedad de cargos.

“Las autoridades rusas decidieron destruir por completo las instituciones de la sociedad civil y el periodismo independiente después del 24 de febrero de 2022,” dijo Ivan Kolpakov, director de Redacción del sitio de noticias independiente más popular de Rusia, Meduza, refiriéndose a la fecha de la invasión. Meduza fue declarada “indeseable” en enero de 2023.

Parece que se avecinan más restricciones. El parlamento aprobó una ley que prohíbe a los anunciantes hacer negocios con “agentes extranjeros”, afectando probablemente no solo a sitios de noticias, sino también a blogs en YouTube que necesitan publicidad y son una fuente popular de noticias y análisis.

La periodista Katerina Gordeyeva inicialmente dijo que suspendía su canal de YouTube con 1.6 millones de suscriptores debido a la nueva ley, pero cambió de parecer tras una ola de apoyo. “Rendirse ahora sería una decisión demasiado simple y fácil,” dijo. “Intentaremos aguantar.”

GRUPOS DE DERECHOS HUMANOS

Docenas de grupos de derechos, organizaciones benéficas y otras organizaciones no gubernamentales han sido etiquetadas como “agentes extranjeros” y prohibidas como “indeseables” en los últimos años. Muchas tuvieron que cerrar.

En diciembre de 2021, un tribunal en Moscú ordenó el cierre de Memorial, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas y prominentes de Rusia. Aclamada internacionalmente por sus estudios sobre la represión en la Unión Soviética, varios meses después de la sentencia, ganó el Premio Nobel de la Paz de 2022. En otro golpe severo, su copresidente de 70 años, Oleg Orlov, fue sentenciado el mes pasado a 2½ años de prisión por críticas a la guerra.

Otro prominente líder de un grupo de derechos humanos tras las rejas es Grigory Melkonyants, copresidente de Golos, que monitoreó las elecciones rusas desde el 2000. Se encuentra en detención preventiva por cargos ampliamente vistos como un intento de presionar al grupo antes de la votación de este mes.

Su arresto el año pasado no fue una sorpresa, dijo el otro líder del grupo, Stanislav Andreychuk, en una entrevista con The Associated Press, porque Golos ha estado bajo presión desde que detalló violaciones generalizadas en las elecciones parlamentarias de 2011 que llevaron a protestas masivas.

La presión contra Golos llegó en oleadas, sin embargo, y a veces el grupo pudo trabajar de manera constructiva con las autoridades electorales. Incluso ganó dos subvenciones presidenciales.

“Somos como un pueblo en la ribera alta de un río,” dijo Andriychuk. “El río erosiona la ribera, y la ribera retrocede lentamente. … En algún momento, nos encontramos al borde del acantilado.”

ABOGADOS

Los abogados que representan a críticos del Kremlin y trabajan en casos políticamente motivados también han enfrentado una creciente presión. Algunos prominentes han abandonado Rusia, temiendo ser procesados.

El grupo de derechos humanos y asistencia legal Agora fue declarado “indeseable” en 2023, lo que hizo que sus operaciones y cualquier trato con el mismo fueran ilegales.

Tres abogados que representaron a Alexei Navalny están encarcelados bajo cargos de participación en una organización extremista. Asociados del difunto líder opositor dijeron que era una forma de aislarlo mientras estaba en prisión.

El prominente abogado de derechos humanos Ivan Pavlov dijo a AP que la presión ha asustado a algunos abogados de casos políticos. Pavlov dejó Rusia en 2021 mientras defendía al ex periodista Ivan Safronov de cargos de traición. Después de que Pavlov hablara sobre el caso, las autoridades abrieron una investigación penal en su contra y lo prohibieron de usar teléfono e internet. “Simplemente paralizaron mi trabajo”, dijo.

Dmitry Talantov, otro abogado de Safronov, fue arrestado en 2022 por criticar la guerra y está siendo juzgado. Enfrenta hasta 10 años de prisión.

COMUNIDAD LGBTQ+

La represión de los derechos LGBTQ+ ha durado más de una década y a menudo estuvo acompañada por críticas de Putin hacia las naciones occidentales que intentan imponer sus valores a Rusia. En 2022, las autoridades adoptaron una ley que prohíbe la propaganda de “relaciones sexuales no tradicionales” entre adultos, efectivamente prohibiendo cualquier respaldo público de los derechos LGBTQ+.

Otra ley promulgada en 2023 prohibía los procedimientos de transición de género y el cuidado afirmativo del género, así como cambiar el género de una persona en documentos oficiales y registros públicos.

En noviembre, el Tribunal Supremo prohibió lo que el gobierno llamó el “movimiento” LGBTQ+ en Rusia, etiquetándolo como una organización extremista. Eso efectivamente prohibió cualquier activismo LGBTQ+. Poco después, las autoridades comenzaron a imponer multas por mostrar artículos de colores arcoíris.

Igor Kochetkov, defensor de los derechos humanos y fundador de la Red LGBTQ+ rusa, dijo a AP que el fallo del Tribunal Supremo iba más sobre ideología que cualquier otra cosa.

“Hasta ahora no hemos visto intentos de prohibir las relaciones gay” y criminalizarlas, como lo hizo la Unión Soviética, dijo Kochetkov. Más bien, es un intento de suprimir “cualquier opinión independiente que no encaje con la ideología oficial del estado … y cualquier actividad cívica organizada que el gobierno no pueda controlar,” agregó.

CREYENTES RELIGIOSOS

Quizás de manera parecida, el gobierno, estrechamente aliado con la Iglesia Ortodoxa Rusa, ha reprimido a denominaciones y grupos religiosos más pequeños, prohibiendo a algunos. Las autoridades fueron más allá con los Testigos de Jehová, procesando a cientos de creyentes en todo el país, a menudo simplemente por reunirse para orar.

El Tribunal Supremo en 2017 declaró a los Testigos de Jehová como una organización extremista, exponiendo a aquellos involucrados con ella a posibles cargos criminales.

El portavoz de los Testigos de Jehová, Jarrod Lopes, dijo que más de 400 creyentes han sido encarcelados desde entonces, y 131 hombres y mujeres están en prisión. Casi 800 Testigos de Jehová han enfrentado cargos, y más de 500 fueron agregados al registro de extremistas y terroristas de Rusia.

“Nos resulta absurdo, porque … parte de nuestro sistema de creencias es obedecer a las autoridades. Queremos ser buenos ciudadanos. Queremos ayudar a nuestra comunidad,” dijo a AP. “Tampoco somos anti-gobierno, somos neutrales. No vamos a hacer una protesta.”

En 2018, Putin mismo dijo: “Los Testigos de Jehová también son cristianos, no entiendo muy bien por qué reprimimos a ellos,” y prometió investigarlo. Pero el número de arrestos y redadas contra ellos solo ha aumentado.

Putin se ha distanciado de las estructuras policiales y de seguridad que llevan a cabo las represiones, dice Tatyana Stanovaya, investigadora principal del Centro Carnegie Rusia Eurasia.

“Tienen un dominio específico, y tienen un mandato dentro de este dominio, y actúan de acuerdo con él,” dice Stanovaya. “Putin lo sabe y está de acuerdo. … Es conveniente para él.”