La película original de Apple, Argylle, tiene un lanzamiento desastroso en la taquilla, recuperando menos de una décima parte del costo necesario para alcanzar el punto de equilibrio.

A pesar de los rumores de que Taylor Swift escribió el libro de la película y un elenco estelar, Argylle ha fracasado en su fin de semana de estreno en la taquilla.

Conectado al libro escrito por la enigmática Elly Conway, el seudónimo de un par de escritores, Argylle es tan misterioso como sus autores. Nuestro personaje principal, Elly Conway (Sí, como la autora del libro) es una novelista que está a punto de terminar de escribir la serie ‘Argylle’, antes de verse envuelta en su propia historia de espías. Es un asunto muy meta que parece casi intencionalmente difícil de entender.

Desafortunadamente, ni siquiera una premisa extraña e intrigante como esta pudo hacer que la gente apareciera en su fin de semana de estreno.

Argylle finalmente se lanzó la semana pasada y recibió críticas muy negativas, ubicándose en un 35 en Metacritic y 34 en Rotten Tomatoes. A pesar de tener una puntuación mucho más alta del público del 71 en este último, ha tenido un desempeño muy pobre en la taquilla recaudando $17.4 millones en Estados Unidos y $34.3 millones en todo el mundo. Argylle logró superar a The Beekeeper, Wonka y Mean Girls, pero son películas cuyos fines de semana de estreno quedaron atrás hace mucho.

Una tendencia preocupante

Killers of the Flower Moon, que ha sido nominada a 10 Premios Óscar, incluido Mejor Película, no logró recuperar su inversión en taquilla. Según informó Collider, la reinterpretación de Martin Scorsese de los asesinatos Osage costó $200 millones pero solo logró recaudar un poco más de $150 millones en la taquilla mundial. Variety informó que una película de este calibre tendría que recaudar más de $500 millones para considerarse recuperada.

A pesar de recaudar más de $200 millones en su recorrido por la taquilla, la película original de Apple, Napoleon, no logró “recuperar” su inversión, según esas métricas de Variety. Deadline Hollywood informó que Napoleon “probablemente perdió alrededor de $16M en su recorrido teatral solo en el gasto de marketing global, pero lo recuperó en su recorrido transaccional limitado.”

Las tres de estas películas tienen costos de producción tan altos que es casi imposible recuperar los costos. Desde 2020, poco más de 20 películas en todo el mundo han logrado recaudar más de 500 millones brutos en la taquilla, el costo estimado de una película como Killers of the Flower Moon, Napoleon y Argylle. Se trata de un problema más amplio con las películas en general que cuestan más y dependen del streaming para recuperar los costos finales. Dado que todas las películas originales de Apple eventualmente se lanzan en Apple TV y Apple TV Plus, Apple tiene la oportunidad de recuperar esos costos, pero es probable que el streaming sea donde el gigante tecnológico ve el valor final. De cualquier manera, es probable que Argylle no entre en las mejores películas en Apple TV Plus.