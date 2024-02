La meta ignoró informes de padres explotando sexualmente a niños

Dos informes separados hoy acusan a Instagram y a la empresa matriz de Facebook, Meta, de ignorar informes de padres que explotan sexualmente a sus propios hijos con fines económicos utilizando herramientas de suscripción pagada …

Facebook e Instagram de Meta no permiten que los niños menores de 13 años tengan sus propias cuentas. Sin embargo, la empresa sí permite “cuentas de menores administradas por los padres” en las que los niños más pequeños pueden tener presencia en las aplicaciones, incluida la opción de vender contenido pagado a adultos.

Informes separados por The New York Times y The Wall Street Journal dicen que esta función está siendo abusada por padres para explotar sexualmente a sus hijos. The Verge resume las acusaciones.

Varias de las “cuentas de menores administradas por los padres” investigadas vendieron materiales a sus grandes audiencias de hombres adultos, incluidas fotos de sus hijos con atuendos reveladores, sesiones de chat exclusivas y leotardos usados y trajes de animadoras de sus hijos.

De acuerdo con The Wall Street Journal, aunque estas cuentas administradas por los padres no incluyen contenido ilegal o desnudez, el personal de Meta descubrió que algunos padres estaban produciendo material de sus hijos sabiendo que los pedófilos lo encontrarían gratificante. Esto incluyó a padres teniendo conversaciones sexualmente cargadas sobre sus propios hijos y haciéndolos interactuar con mensajes sexuales enviados por suscriptores. Supuestamente, el personal de Meta también estaba al tanto de que los algoritmos de la empresa promovían suscripciones para cuentas que presentaban modelos infantiles a presuntos pedófilos y que algunos padres ofrecían contenido adicional de sus hijos en otras plataformas.

Esto se suma a informes anteriores de que Instagram tenía un problema con hombres adultos que buscaban fotos inapropiadas de niños.

El personal expresó preocupaciones sobre varias de estas cuentas administradas por los padres, pero según informes, la empresa no tomó medidas. Meta no respondió a una solicitud de comentarios de The Verge.

Zuckerberg lucha contra la responsabilidad personal en demandas

Por otro lado, el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, está argumentando que no puede ser considerado personalmente responsable en demandas que acusan a la empresa de buscar deliberadamente que los niños se vuelvan adictos a sus aplicaciones.

Se han presentado cientos de demandas contra Meta y otras empresas de redes sociales, y un juez dictaminó a finales del año pasado que estas deberían ser permitidas para proceder.

Sin embargo, algunos han demandado a Zuckerberg personalmente, como el encargado de la toma de decisiones de políticas, y Bloomberg informa que ahora está tratando de que estos casos sean desestimados.

Mark Zuckerberg busca evitar ser considerado personalmente responsable en dos docenas de demandas que acusan a Meta Platforms Inc. y a otras empresas de redes sociales de volver adictos a los niños a sus productos.

El CEO de Meta está listo para exponer su argumento en una audiencia el viernes en la corte federal de California. Una decisión a favor de Zuckerberg lo descartaría como acusado personal en la litigación sin afectar las acusaciones contra Meta.

Foto de Ben Hershey en Unsplash

