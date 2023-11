Razones por las que podrías ver un ícono de nube con un ‘!’ en tu iPhone

Apple tiene montones de documentación digital y manuales de cómo hacer en línea, pero la compañía a menudo omite los detalles necesarios para solucionar completamente problemas. (¡Por eso está Mac 911 aquí!). Un lector preguntó por qué veía un ícono que yo nunca había visto antes: un signo de exclamación dentro de un ícono de iCloud en una lista de archivos en iOS.

Después de mucha investigación, he concluido que muestra un problema de sincronización de carga: un error con el archivo o la carpeta impide que iCloud Drive copie el archivo desde su ubicación en un dispositivo al almacenamiento de iCloud.com asociado con su cuenta.

Un misterioso signo de exclamación dentro de un ícono de iCloud parece indicar un error de carga de archivo o carpeta.

Foundry

El diagnóstico es más fácil que la solución. Examine los archivos o carpetas en cuestión. ¿Puede abrirlos con el software en su dispositivo? ¿Puede copiarlos y luego subirlos? Si mueve todos los elementos de una carpeta que no se sincroniza a una carpeta nueva con los mismos contenidos, ¿funciona todo? (Luego elimine esa carpeta malformada.)

Si los problemas persisten, este es un momento perfecto para contactar al Soporte técnico de Apple, que proporcionará ayuda infinita con los problemas de iCloud Drive y la sincronización de iCloud, como descubrí recientemente en un proceso de cuatro meses con un técnico de soporte senior sobre archivos que no se sincronizaban a través de una carga, sin ningún signo de exclamación a la vista. Finalmente, se resolvió a través de correcciones de ingeniería detrás de escena.

Este artículo de Mac 911 es en respuesta a una pregunta enviada por la lectora de Macworld Priscilla.

Pregunte a Mac 911

Hemos compilado una lista de las preguntas que más frecuentemente se nos hacen, junto con respuestas y enlaces a columnas: ¡lea nuestro super FAQ para ver si su pregunta está cubierta. Si no, ¡siempre estamos buscando nuevos problemas para resolver! Envíe el suyo a [email protected], incluyendo capturas de pantalla según corresponda y si desea que se utilice su nombre completo. No todas las preguntas serán respondidas, no respondemos a correos electrónicos y no podemos proporcionar asesoramiento directo para la solución de problemas.