La menguante influencia de la Autoridad Palestina en Cisjordania

Antes de que estallara la guerra entre Israel y Hamas el 7 de octubre, los habitantes de Zanuta, un pueblo palestino en las colinas áridas del Cisjordania ocupado, se habían acostumbrado a los ataques de los colonos judíos. Pero en las semanas posteriores al inicio de la guerra, la violencia alcanzó niveles tan altos que los 140 habitantes decidieron que no tenían otra opción que irse.

“La vida se convirtió en un infierno,” dice Faris Samamri, un agricultor de 57 años que huyó a la cercana Shuweika, relatando cómo los colonos golpeaban a los miembros de la comunidad de pastores aislada, explotaban sus tanques de agua, bloqueaban sus caminos y aterrorizaban a su ganado. “No podíamos vivir. No podíamos dormir. Los colonos nos hostigaban por la mañana y nos atacaban por la noche. Esa no es una vida.”

El desplazamiento de los residentes de Zanuta fue parte de una ola de agitación que ha recorrido el Cisjordania, que los palestinos buscan como el corazón de un futuro estado, pero que Israel ha ocupado durante 57 años, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas.

Mientras los ojos del mundo estaban centrados en la devastación en Gaza, el Cisjordania ha sido golpeado por una combinación de violencia creciente de colonos, incursiones militares en escalada, expansión de asentamientos intensificada y presión económica sofocante cuyas consecuencias probablemente se sentirán durante años. Juntos, estos movimientos han acelerado el enraizamiento de décadas de los asentamientos judíos en el Cisjordania, que la mayoría de los países consideran ilegales.

El resultado ha sido socavar aún más a la tambaleante Autoridad Palestina, que ejerce un auto gobierno limitado en el territorio, justo cuando la comunidad internacional está presionando para que administre tanto el Cisjordania como Gaza una vez que termine la guerra entre Israel y Hamas.

Para los responsables de políticas en Estados Unidos, el mundo árabe y Europa, una Autoridad Palestina reformada es la institución obvia para llenar el vacío político en Gaza y buscar una solución de dos estados al conflicto israelí-palestino.

Pero entre los palestinos, la fe en la Autoridad Palestina – que fue creada en la década de 1990 como un trampolín hacia un estado palestino – ha menguado. Al mismo tiempo, el gobierno de Benjamin Netanyahu, ampliamente visto como el más derechista de la historia de Israel, contiene a colonos ultranacionalistas que han amenazado abiertamente con provocar su colapso y anexar el Cisjordania.

“Israel hoy no es el mismo Israel con el que negociamos y llegamos a acuerdos hace 30 años. Realmente no está interesado en una entidad política en nuestro lado. Por eso ejercen una gran presión sobre la Autoridad Palestina,” dice Ghassan Khatib, un profesor palestino en la Universidad de Birzeit. “Cerrando cualquier horizonte político, con el increíble aumento en la expansión de asentamientos, los ataques de colonos y las incursiones, han hecho que la Autoridad Palestina sea algo irrelevante a los ojos del público palestino.”

Incluso los partidarios de la Autoridad Palestina admiten que algunos de sus problemas son internos. Encabezada por el octogenario Mahmoud Abbas, que ha sido presidente desde 2005, no ha celebrado elecciones parlamentarias o presidenciales desde 2006, cuando el partido Fatah de Abbas, que domina la Autoridad Palestina, perdió ante Hamas, y es visto por muchos palestinos como autoritario, desconectado y corrupto.

Si bien el compromiso de Abbas con una solución diplomática al conflicto israelí-palestino lo convirtió en el principal interlocutor palestino de la comunidad internacional durante dos décadas, después de años sin progreso, muchos palestinos ven a la Autoridad Palestina como facilitadora de la ocupación de Israel.

Una encuesta el año pasado encontró por primera vez que la mayoría de los palestinos pensaba que la disolución de la Autoridad Palestina sería en su interés. La posición de la Autoridad Palestina solo se ha vuelto más incómoda desde el devastador ataque de Hamas del 7 de octubre a Israel, con Abbas conspicuamente ausente durante gran parte de la guerra mientras lucha con las fuerzas enfrentadas de la furia popular por el feroz asalto de Israel a Gaza y la presión para evitar una explosión en el Cisjordania, donde las encuestas sugieren que la guerra ha impulsado la popularidad de Hamas muy por encima de la de su facción Fatah.

“El mundo entiende que no puede ignorar la cuestión palestina,” dice un ex funcionario de la Autoridad Palestina. “Pero no tenemos un lado palestino con la legitimidad o la visión para aprovecharlo.”

Incluso los representantes de los colonos desestiman las acusaciones de violencia como antisemitismo. Simcha Rothman, un colono y diputado del partido Sionismo Religioso de Smotrich, dice que la violencia de los colonos es un “no-tema.”

“No existe. Es un mito. Es un sangriento libelo de sangre,” dice.

Pero otros dicen que es parte de un intento más amplio de expulsar a los palestinos de sus tierras. Según la ONU, desde el inicio de la guerra, 1,392 palestinos en 29 comunidades beduinas y de pastores han sido desplazados por la violencia de los colonos y las restricciones de acceso.

“Se trata de una serie de acciones muy pensadas y sistemáticas, que se llevan a cabo a diario, para facilitar nuevas fronteras de facto en el Cisjordania,” dice Dror Etkes, fundador de Kerem Navot, un ONG israelí. “Están cambiando completamente la situación sobre el terreno, y creo que veremos más.”