Escándalo de contaminación de aceite de cocina sacude a China

El gobierno chino dice que investigará las denuncias de que camiones cisterna han sido utilizados para transportar aceite de cocina después de transportar productos químicos tóxicos sin haber sido limpiados adecuadamente entre cargas.

La controversia se ha extendido en línea mientras los usuarios de redes sociales expresan preocupaciones sobre posibles contaminaciones alimentarias.

Según el periódico estatal Beijing News, se descubrió que los camiones cisterna utilizados para transportar combustible llevaban productos alimenticios, como aceite de cocina y jarabe, y no se descontaminaban correctamente.

Se dice que transportar aceite de cocina en camiones cisterna contaminados era tan común que se consideraba un “secreto a voces” en la industria, según un conductor citado por el periódico.

El caso es el último golpe a la confianza pública en la capacidad del gobierno chino para hacer cumplir las normas de seguridad alimentaria.

La controversia ha sido el tema más comentado en las redes sociales chinas en los últimos días.

En Weibo -el equivalente del país a X, anteriormente conocido como Twitter- ha habido decenas de miles de publicaciones sobre el escándalo, que han acumulado millones de vistas.

“La seguridad alimentaria es el tema más importante”, dijo un comentario con más de 8.000 me gusta.

Otro comentario decía: “Como persona común, sobrevivir en este mundo ya es algo asombroso”.

Muchos lo compararon con el escándalo de la leche Sanlu de 2008, en el que unos 300.000 niños se enfermaron y al menos seis murieron después de beber leche en polvo contaminada con altos niveles del químico industrial melamina.

“Esto es mucho peor que el escándalo de Sanlu, no se puede resolver con solo una declaración”, comentó un usuario.

En China, los camiones cisterna no están limitados a ningún tipo particular de mercancías, por lo que, en teoría, pueden transportar productos alimenticios justo después de transportar aceites a base de carbón.

Las afirmaciones involucran a varias empresas chinas importantes, incluida una filial de Sinograin, de propiedad estatal, y Hopefull Grain and Oil Group.

Sinograin ha dicho que está investigando si se estaban siguiendo correctamente las regulaciones de seguridad alimentaria.

La compañía también dijo que suspenderá inmediatamente el uso de cualquier camión que se encuentre que haya violado las reglas.

Un representante de Hopefull Grain dijo al periódico controlado por el gobierno Global Times que estaban llevando a cabo una “inspección exhaustiva”.

El gobierno chino ha dicho que los funcionarios de seguridad alimentaria llevarán a cabo la investigación de las denuncias.

Han prometido castigar a cualquier empresa o persona involucrada en actividades indebidas.

También han jurado publicar inmediatamente los resultados de su investigación.

“Las empresas ilegales y las personas responsables pertinentes serán severamente castigadas de acuerdo con la ley y no serán toleradas”, dijo la cadena estatal CCTV.

A nivel local, tanto los gobiernos provinciales de Hebei como de Tianjin han dicho que también están investigando el asunto.

Reporte adicional de Fan Wang.