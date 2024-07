Canadá dividida sobre cómo detener las muertes por sobredosis de drogas.

El estado de ánimo era cautelosamente optimista y el mensaje era simple: la despenalización de las drogas salva vidas. Personas que usaban o portaban pequeñas cantidades de drogas ilegales a simple vista ya no enfrentarían arresto en Columbia Británica, epicentro de la crisis de los opioides en Canadá, anunciaron funcionarios hace dos años. Tan audaz fue el experimento, incluso en una provincia conocida por su política pionera sobre adicciones, que su oficial de salud pública dijo que no podía creer que el día hubiera llegado. Sin embargo, la despenalización, una política introducida como una forma de aliviar la crisis de los opioides, en lugar de ello ha sido culpada por profundizarla. Escenas de personas usando drogas abiertamente en las calles de la ciudad han llevado a varios líderes electos, otros críticos e incluso a algunos partidarios a decir que la despenalización está contribuyendo a una sensación de desorden público. “Nuestro objetivo era salvar vidas”, dijo recientemente en una rueda de prensa el premier de Columbia Británica, David Eby. “Pero esa compasión, esa preocupación por las personas que están luchando, no significa que todo vale. Todavía tenemos expectativas en cuanto a la seguridad.” En mayo, el gobierno federal, que regula sustancias controladas, aprobó una solicitud provincial para revertir la política y nuevamente hacer que el consumo y posesión de drogas en la vía pública en Columbia Británica sea un delito. El cambio se produjo poco después de que un experimento similar en Oregón terminara en abril, luego de una votación del Legislativo estatal para recriminalizar las drogas en medio de un aumento de las muertes por sobredosis. La batalla en Columbia Británica refleja un debate más amplio sobre cómo abordar la crisis de los opioides ante una pérdida de apoyo para algunas prácticas progresistas para abordarla. Esas prácticas, conocidas colectivamente como reducción de daños, son impulsadas por una estrategia destinada a mantener con vida a los consumidores de drogas en lugar de hacerlos dejarlas. Los servicios que entran en esta categoría incluyen intercambios de agujas, sitios seguros de inyección, la distribución de naloxona, un medicamento utilizado para revertir las sobredosis, y la prueba de drogas callejeras para revelar la presencia de otras sustancias dañinas. La investigación ha demostrado que la reducción de daños es efectiva para prevenir muertes, transmisión de enfermedades y visitas a departamentos de emergencia hospitalaria. Lugares que ofrecen apoyo a los consumidores de drogas se encuentran en las calles del barrio de Downtown Eastside de Vancouver, el barrio más afectado por la crisis de los opioides en Canadá. Brett Thompson dijo que le tomó 17 años escapar del yugo de la heroína, lo cual logró gracias a los servicios que recibió en Downtown Eastside. Era un habitual en un sitio supervisado de inyección de drogas donde, un año, el personal registró su asistencia alrededor de 1,000 veces debido a visitas repetidas el mismo día para evitar episodios de abstinencia. “Si he estado allí 1,000 veces, piensa cuántas más veces me inyecté cuando no fui allí”, dijo el Sr. Thompson, de 54 años. “Estoy feliz de estar vivo.” Ahora, el Sr. Thompson hace visitas semanales a un centro de salud diferente en el corazón de Downtown Eastside para recoger su receta de metadona, un tratamiento común para el trastorno por consumo de opioides. Los sitios seguros de inyección, junto con la despenalización, se encuentran entre las medidas de reducción de daños que han sido atacadas por críticos que afirman que conducen al crimen y perpetúan un ciclo de abuso de drogas. En Columbia Británica, los críticos dicen que la provincia no debería haber seguido con la despenalización sin fortalecer también otros servicios que necesitan los consumidores de drogas, como vivienda y tratamiento para la adicción. “La despenalización se permitió proceder sin las protecciones necesarias”, dijo Jess Ketchum, uno de los fundadores de Save Our Streets, una coalición de grupos ciudadanos y negocios en Columbia Británica centrada en abordar la delincuencia callejera. Muchos residentes, agregó, se quejaron de un aumento en el consumo de drogas en el transporte público, cerca de escuelas y en entradas de negocios. Las autoridades provinciales dicen que no han visto evidencia de que la despenalización haya llevado a más consumo de drogas en la vía pública, pero que, de hecho, ha ayudado a reducir las interacciones criminales con la policía. Los cargos por posesión de drogas presentados por la policía de Vancouver disminuyeron un total del 76 por ciento durante los primeros nueve meses de despenalización en 2023 en comparación con el promedio anual de los cuatro años anteriores. Como alternativa a la reducción de daños, algunos políticos conservadores promueven el tratamiento basado en la abstinencia y la rehabilitación por adicción, que incluye desintoxicación supervisada y servicios de asesoramiento, como soluciones al abuso de drogas. En Alberta, que limita con Columbia Británica, las autoridades han invertido fondos para aumentar el número de programas de rehabilitación y camas de tratamiento residencial, y han creado organizaciones para administrar servicios de salud mental y adicciones para abordar el número récord de muertes por sobredosis en la provincia. La abstinencia es la única alternativa efectiva a las muertes por sobredosis de drogas, dicen las autoridades provinciales. “Alguien que dice que hay otra salida de una adicción te está llevando por un mal camino”, dijo Dan Williams, el ministro encargado de la política de drogas de Alberta, a los periodistas en una rueda de prensa. Algunos trabajadores en primera línea dicen que las prácticas de reducción de daños están siendo atacadas para obtener rédito político en un momento en que los índices de mortalidad están alcanzando niveles récord y son necesarios enfoques diferentes para mantener a los consumidores con vida. Columbia Británica registró un récord de 2,551 muertes por sobredosis de drogas el año pasado, en comparación con 2,385 en 2022, y tiene la quinta tasa de mortalidad por sobredosis más alta de cualquier estado o provincia de América del Norte, con 45.7 muertes por cada 100,000 residentes. Las autoridades provinciales declararon en 2016 una emergencia de salud pública por las muertes por sobredosis. Desde entonces, alrededor de 14,600 personas han fallecido. “Es mucho tiempo estar en crisis”, dijo Ronnie Grigg, trabajador de extensión y presidente de la Sociedad Zero Block, un grupo de reducción de daños. “Todo esto, cada respuesta, ha sido demasiado poco y demasiado tarde.” Una coalición que representa a 20 grupos de la sociedad civil en Columbia Británica ha solicitado a la Corte Federal de Canadá que revoque la decisión de recriminalización del gobierno, argumentando que se alcanzó “de mala fe, por razones de conveniencia política.” Downtown Eastside en Vancouver se ha convertido en un punto focal para ambos lados del debate sobre cómo abordar el abuso de drogas. Sus aceras están llenas de personas inmersas en la adicción, lo que ha provocado una reacción negativa de algunos políticos y grupos comunitarios que afirman que el vecindario se ha vuelto demasiado inseguro. Pero también es el hogar de los programas, incluidos los sitios supervisados de inyección y clínicas de metadona, que aquellos que trabajan para abordar la adicción a las drogas consideran esenciales. Días después de que el Sr. Eby anunciara el plan para revertir la despenalización, alrededor de tres docenas de personas se reunieron en la oficina de Downtown Eastside de la Vancouver Area Network of Drug Users, una organización sin fines de lucro, para discutir lo que significaría el cambio. “Solía creer en el amor duro también, hasta que me di cuenta de que costaba vidas en los callejones”, dijo Elli Taylor, organizadora comunitaria de la organización, en una entrevista. La Sra. Taylor, que usa el pronombre “ellos”, ha sido sin hogar ocasionalmente durante 20 años y consume drogas callejeras, aunque la llegada del fentanilo, un opioide sintético potente y a menudo mortal, ha hecho que el consumo de drogas sea más peligroso ya que los traficantes a menudo mezclan fentanilo. “Es veneno”, dijo la Sra. Taylor. “Es una ruleta rusa.” Subrayando algunos de los esfuerzos más audaces de reducción de daños en Columbia Británica, un grupo había estado suministrando cocaína, metanfetaminas y heroína a los consumidores de drogas desde agosto de 2022, argumentando que los protegía de comprar narcóticos contaminados y potencialmente letales a los traficantes. El grupo fue denegado la aprobación del gobierno federal para legalizar su trabajo. El proyecto finalizó en octubre pasado cuando la policía allanó las oficinas del grupo, arrestó a sus dos fundadores y los acusó de posesión de drogas. El enfoque renovado de Columbia Británica en la aplicación de la ley ha arrojado una sombra sobre los esfuerzos de reducción de daños que se han demostrado efectivos a largo plazo, dicen algunos expertos. “No hay balas mágicas”, dijo Jaime Arredondo, profesor e investigador que estudia el consumo de sustancias en la Universidad de Victoria. “Estas políticas basadas en evidencia funcionan”, añadió. “Pero necesitamos darles tiempo.” El Sr. Thompson, el ex drogadicto recuperado, dijo que le debía su supervivencia a los trabajadores en el sitio supervisado de inyección donde era un visitante habitual. “No estaría vivo sin esas personas”, dijo durante un paseo por las calles de Downtown Eastside donde solía vivir. Abriéndose paso entre los consumidores de drogas que vendían artículos extraños, dijo: “Ya no soy parte del caos. Parece un milagro.”