La autoridad de Rishi Sunak en juego por la votación en Ruanda.

Invitado a Downing Street a desayunar.

Cortejado en persona, cortejado por teléfono, cortejado a través de ondas.

El gobierno se embarca en un trabajo de persuasión, como no hemos visto desde que Rishi Sunak se convirtió en primer ministro.

Los diputados están siendo rastreados físicamente, para asegurarse de que estén disponibles para votar más tarde.

Y los diputados están siendo rastreados políticamente, para asegurarse de que los ministros sepan cómo van a votar.

Alrededor de 20 diputados han sido invitados a la número 10 temprano en la mañana para unos cereales o tal vez algo aún más seductor.

Figuras de alto rango del gobierno están decididas, al menos por ahora, de que la votación definitivamente se llevará a cabo.

Una opción – si están enfrentando una derrota inminente – sería cancelar la votación. Eso sería una admisión de derrota, y estaría condenado para la autoridad del primer ministro, pero menos malo desde su perspectiva que una derrota real.

Pero no, me dicen varias figuras principales, no va a suceder cancelar la votación.

Saben que su mayoría se verá reducida – algunos diputados conservadores se abstendrán o votarán en contra – pero ellos calculan que ganarán.

Un informante tory estima que más de 20 de sus colegas se rebelarán.

Si ese número votara en contra, en lugar de abstenerse, las cosas se pondrían apretadas para el gobierno.

Y los rebeldes creen que tienen los números para derrotar al gobierno.

Y es por eso que cada voto cuenta.

Los conservadores han estado cortejando al Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte. ¿Les prestarían una mano?

El DUP está guardando sus cartas por ahora, viendo qué ventaja pueden obtener.

Y los diputados del Comité de Desarrollo Internacional se perdieron un viaje al Caribe de todos los lugares.

La visita fue cancelada porque los whips del gobierno se negaron a conceder permiso para que los diputados se ausentaran de la votación del martes.

La incertidumbre está en el aire en Westminster, incluso si el avión de los diputados a Barbados no lo está.

El plan de Ruanda del gobierno y la autoridad de Rishi Sunak están en juego.